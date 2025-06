Essai routier Cadillac OPTIQ 2025 : On est loin de la Cimarron

Le Cadillac OPTIQ 2025 est le véhicule électrique de plus abordable de la gamme Cadillac. Il a tout pour plaire, mais certains compromis sont injustifiables.

Points positifs

Présentation et aménagement intérieur à la hauteur de la réputation de Cadillac Plusieurs possibilités de personnalisation Autonomie annoncée intéressante Bon volume de chargement

Points négatifs

Suspension mal adaptée Technologie de recharge décevante Vibration au rouage en accélération Absence d’Apple CarPlay/Android Auto

Le Cadillac OPTIQ 2025 est la nouvelle entrée de gamme dans l’électrique dans la division de prestige de GM. Et, avec la disparition annoncée du XT4, bientôt, le plus petit des VUS de la marque. Tout comme le LYRIQ et l’Escalade IQ, l’OPTIQ est dérivé de la plate-forme électrique Ultium, mais dans son cas, il partage l’essentiel de ses composants avec le Chevrolet Equinox EV.

En fait, il n’y a aucun changement technique entre les deux modèles. Ça me rappelle une certaine Cadillac Cimarron des années 1980 qui n’était rien d’autre qu’une Chevrolet Cavalier. Fort heureusement, l’OPTIQ à de meilleure base et est franchement plus intéressant.

Typiquement Cadillac

Le nouvel Cadillac OPTIQ s’inscrit à la perfection dans la lignée du nouveau langage de design de Cadillac. Le tout s’est lancé avec l’arrivée du Cadillac LYRIQ, mais le passage du style vers plus petit sur l’OPTIQ fonctionne bien. La grille de calandre est illuminée sur toutes les versions, tout comme l’écusson de Cadillac. C’est un élément de luxe que je trouve intéressant, même si c’est de plus en plus commun.

Les blocs optiques sont verticaux avec une forte signature visuelle, encore une fois, c’est totalement réussi en ce qui me concerne, l’identité de Cadillac est immédiatement reconnaissable. Au profil, que l’on choisisse pour Luxe ou Sport, on a droit de série à des roues de 20 pouces. Pour du 21 pouces, c’est une option à 840$. Je trouve ça d’ailleurs étonnant puisque le Chevrolet Equinox EV dans sa version sportive RS vient avec des jantes de 21 pouces.

Le modèle à l’essai a la couleur orange monarque à 900 $ et le toit noir à 825$. Point de déception, la jonction de la peinture au piler A est grossière. Il y a 6 choix de couleurs ou tons sur l’OPTIQ. Pour ce qui est de l’arrière, Cadillac texture un peu trop la vitre de la custode avec ses bandes décoratives. Je ne pense pas que ça va très bien vieillir dans le temps.

Tradition oblige, les feux sont toujours verticaux, mais résolument modernes en étant séparés en deux sections, une caractéristique nouvelle pour Cadillac à l’ère de l’électrification. Cadillac est sur une lancée en matière de design, et même si l’on opte pour le modèle d’entrée de gamme on a du style et une touche de luxe bien perceptible.

Cabine vraiment invitante

L’aménagement de la version à l’essai avec son bleu Santorin est spectaculaire. Le bleu est bien dosé et donne une touche d’audace de j’aime. Ça fait du bien de sortir des sentiers battus. Cadillac joue la carte de l’écran tous azimuts avec moniteur de 33 pouces en continu. L’effet est certainement impressionnant et l’ergonomie est au rendez-vous. Comme pour toute chose, il faut quelques minutes pour se repérer, mais s’y fait très rapidement. Cadillac exploite bien la notion numérique avec pas moins de 5 tableaux différents à l’instrument en fonction de notre humeur ou de la quantité d’information que l’on désire recevoir.

La position de conduite nous donne la sensation d’être assis dans une voiture plus que dans un VUS, une caractéristique que j’apprécie. La visibilité est correcte, mais, tout comme l’Equinox EV, les piliers A sont très massifs. Bonne note au confort des sièges qui offrent de multiples réglages, mais pour qu’ils soient climatisés ou chauffants à l’arrière, il faut passer au niveau 2.

L’OPTIQ jouit du partenariat avec l’équipementier sonore AKG pour l’intégration de 19 haut-parleurs dont la qualité impressionne toujours. Comme dans tous les produits électriques de GM, il y a un gros manque : on se fit uniquement à la suite Google pour le système multimédia. Il fonctionne très bien, l’absence d’Apple CarPlay doit être corrigée. Contrairement à la compétition, Cadillac joue la carte de la personnalisation avec 4 couleurs de finition intérieure, noir, gris et bleu Santorin, brun et bleu fantôme.

Volume de chargement pratico-pratique

Le compact OPTIQ est le plus petit des VUS électriques chez Cadillac, mais à 4820 mm et avec un empattement de 2 954 mm, ce n’est pas particulièrement petit. De plus, le fait qu’il soit électrique permet d’avoir une cabine qui est bien dégagée et avec beaucoup d’espace. Il en va de même pour les rangements qui sont nombreux et généreux.

À l’arrière, la banquette est divisible 60-40, mais elle n’est malheureusement pas ajustable en inclinaison, c’est un manque puisque le dossier est assez droit. Pour ce qui est du coffre, on parle de volumes de 744 litres et 1 603 litres. C’est plus intéressant que deux de ces principaux compétiteurs, les Audi Q4 e-tron et Lexus RZ 450e.

Ultium, mais pas la grosse technologie

Le Cadillac OPTIQ 2025 est construit sur la plate-forme ULTIUM de GM que l’on retrouve sous une collection d’autres produits. Dans le cas présent, on compte sur une structure composée de 10 modules de batterie lithium-ion qui totalise 85 kWh utilisables. Il est tout nouveau, mais n’offre pas les plus puissantes technologies en matière d’électrification. Dans l’optique de maintenir des couts plus bas, on opte pour une technologie 400V et non pas 800V comme l’Escalade IQ. De ce fait, il y a des compromis qui doivent être faits à la recharge.

Sur une borne de niveau 2, Cadillac offre deux options de puissance, de base de 11,5 kW et 19,2 kWh en option pour 1 900$. Pour le niveau 3, la capacité maximale n’est que de 150 kW. Cadillac annonce une autonomie de 486 kilomètres. Ma consommation s’est établie à un peu plus de 19 kWh/100km, ce qui fait que l’autonomie réelle aurait été aux environs des 450 kilomètres.

En 2025, tous les OPTIQ sont livrables avec un rouage intégral grâce à l’apport de 2 moteurs électriques d’une vélocité combinée de 228 kW donc 300 chevaux et 354 lb-pi de couple. Il s’agit de la seule option mécanique pour le moment, la version V à 519 ch. et 650 lb-pi en mode « Max » arrivera en cours d’année comme modèle 2026.

En manque de suspensions

L’OPTIQ offre un niveau de puissance bien adapté à son segment avec des accélérations vives et soutenues. Toutefois, en comportement plus agressif, on ressent une vibration dans le rouage qui n’est pas particulièrement rassurant. L’OPTIQ propose 4 modes de conduite Promenade, Normal, Sport et Individuel. Ces derniers sont un impact sur la vivacité de l’accélérateur, la lourdeur de la direction, la gestion du système de freinage régénératif et le son factice dégagé par le véhicule.

Comme c’est toujours le cas chez GM, la calibration du freinage régénératif offre plusieurs niveaux d’intensité et permet évidemment la fameuse conduite à une pédale, la modulation de l’accélérateur jusqu’à l’arrêt complet.

Le point le plus décevant de l’OPTIQ est le travail de ses suspensions. Il y a un manque de raffinement sur ce point, on est trop Chevrolet, pas assez Cadillac. Elles sautillent sur mauvais pavé et ne donnent pas un sentiment d’ancrage à la route. Mon constat, on n’achète pas l’OPTIQ pour une expérience relevée en matière de comportement, le jupon Chevrolet dépasse un peu trop à mon gout. J’ai l’impression que les améliorations annoncées au V viendront régler une bonne partie de cette lacune.

Face à la compétition, quelles sont les versions, les prix?

Construit au Mexique, le Cadillac Optiq est actuellement offert avec 4 niveaux d’équipement, Luxe 1 et 2 ou encore Sport 1 et 2. Le prix de base est de 63 433 $ pour les Luxe et Sport 1 et de 67 433 $ pour les Luxe et Sport 2. Les différences entre se manifestent presque exclusivement au niveau de ceinture de fenestration et du design des jantes. Le modèle à l’essai avec deux options de peintures coutait quant à lui 64 324$. Pour le moment, le prix de la version V 2026 n’est pas encore connu, mais je m’attends à une facture au-dessus des 70 000$.

En matière de compétition, il me vient en tête l’Audi Q4 e-tron avec un prix de base de 63 400$, puis le Lexus RZ 450e avec son prix de base de 63 030$, mais dans les deux cas, pour avoir un niveau d’équipement équivalent au Cadillac, on doit cocher plusieurs options ou groupes que font monter la note bien au-dessus des 70 000$. Pour 2026, la gamme de l’OPTIQ s’élargira avec une version de haute performance V.

À surveiller

Le Cadillac OPTIQ est tout nouveau, mais il partage presque tous ses éléments techniques avec le Chevrolet Equinox EV. Ce dernier est sur le marché depuis 2 ans et vendus en grand nombre. On peut donc mentionner quelques points à surveiller : la décharge de la batterie 12V, des problèmes de programmation quant au freinage automatique d’urgence, surtout lorsque la conduite semi-autonome Super Cruise est activée ou encore un système d’infodivertissement qui peut se montrer lent. Plusieurs propriétaires ont répertorié que la consommation énergétique en hiver est très haute ce qui nuit énormément à l’autonomie du véhicule. On garde ces éléments en observation face à la fiabilité.

Un beau coup d’éclat de Cadillac

Cadillac frappe fort avec l’OPTIQ. Le format est adéquat, la puissance est bien adaptée, l’autonomie prévue est bonne et dans bien des cas, ses chiffres surpassent la concurrence. Encore plus pertinent, pour avoir un équipement équivalent chez la compétition, il faut débourser 10 000 $ ou plus. Donc l’OPTIQ est presque une aubaine dans son segment d’autant plus que l’on a réellement un sentiment de luxe à son bord.

Évidemment, il n’est pas parfait avec une technologie électrique de base, un comportement routier qui manque de raffinement et surtout l’absence d’Apple CarPlay dans le véhicule. Pour ce qui est de la fiabilité, on peut regarder du côté du Chevrolet Equinox EV, qui s’en sort assez bien, mais il faut dire que notre recul est encore limité. Pour le moment, le Cadillac OPTIQ semble être un produit bien né et qui est très agressif face à sa compétition.

Tableau Comparatif Cadillac OPTIQ 2025

Caractéristique Cadillac OPTIQ 2025 Audi Q4 e-tron 2025 Lexus RZ450e 2025

Prix de base $63,433 $63,400 $63,030 Puissance (kW) 247 kW 210 - 250 kW 230 kW Puissance (ch) 300 ch 281 - 335 ch 308 ch Capacité batterie (kWh) 85 kWh 82 kWh 71.4 kWh Autonomie annoncée 486 km 414 - 463 km 315 - 354 km Recharge max. Niveau 2 11.5 kW - 19.2 kW 9.6 - 11 kW 6.6 kW Recharge max. DC (kW) 150 kW 175 kW 150 kW Cons. Combinée 20.4 kWh/100 km 18.3 - 21 kWh/100 km 22.4 kWh/100 km Volume Coffre 736 L 701 L 988 L Capacité de remorquage 680 kg (1 500 lb) 1,200 kg (2,646 lb) 750 kg (1,653 lb)

Gallerie Images Cadillac OPTIQ 2025