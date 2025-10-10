GM rappelle 10 000 Chevrolet Equinox EV au Canada

General Motors (GM) doit procéder au rappel de 10 010 exemplaires du Chevrolet Equinox EV 2024 au Canada en raison d’un problème plutôt inusité ; le véhicule n’émet aucun bruit à basse vitesse.

Les modèles touchés ont été construits entre août 2023 et août 2024

La réglementation exige que les véhicules hybrides et électriques émettent un son à moins de 30 km/h.

En tout, 10 010 exemplaires du Chevrolet Equinox EV 2024 sont touchés par la campagne.

Votre premier réflexe sera peut-être de nous dire que cela est tout à fait normal, compte tenu du fait que nous sommes ici en présence d’un véhicule tout électrique. Or, il ne faut pas oublier les piétons et les cyclistes là-dedans. Ces derniers doivent savoir à quel moment un tel modèle s’approche d’eux. Il en va de même pour les personnes aveugles.

C’est la raison pour laquelle les véhicules électriques et hybrides émettent de petits sons qui sont parfaitement perceptibles lorsqu’ils circulent à basse vitesse, jusqu’à 30 km/h, soit dans un quartier résidentiel, soit dans un stationnement, etc.

Comme le mentionne Transports Canada, « la réglementation canadienne exige que les véhicules électriques émettent des sons à certains niveaux lorsqu’ils roulent à faible vitesse. »

Or, un problème logiciel peut faire en sorte que les modèles visés par la campagne de rappel n’émettent pas d’avertissement sonore.

Voilà pourquoi les modèles devront être « réparés ». Les exemplaires concernés ont été construits entre août 2023 et août 2024.

Au moment d’écrire ces lignes, GM travaille sur une solution. La compagnie va aviser les propriétaires par la poste concernant la marche à suivre.

Pour ceux qui possèdent un des modèles touchés par ce rappel, en attendant la solution à ce petit problème, il serait pertinent de redoubler de prudence dans les zones résidentielles si vous avez remarqué que votre véhicule n’émet plus de bruit à basse vitesse.