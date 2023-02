Premier essai routier Kia EV6 GT 2023 : Les performances en valent-elles la peine ?

Notre premier essai de la Kia EV6 GT 2023 confirme les performances de l’EV6 haut de gamme, mais est-ce suffisant?

Points forts de la Kia EV6 GT 2023

Des performances et une tenue de route incroyables

Capacité de recharge rapide

Intérieur spacieux avec suffisamment de place pour deux adultes à l’arrière

Belle allure, surtout avec ses étriers verts

Points faibles de la Kia EV6 GT 2023

Autonomie décevante

Rayon de braquage énorme

Freinage moyen

Technologie de sécurité frustrante

Il est facile de tomber amoureux au premier regard de la nouvelle Kia EV6 GT 2023. La première chose que l’on a envie de faire en prenant les clés, c’est de découvrir les 576 chevaux du groupe motopropulseur à double moteur électrique, et tout de suite, je peux vous dire que ces premières accélérations ne déçoivent pas.

La EV6 GT est un monstre lorsqu’il s’agit d’accélérations en ligne droite, mais ce qui est encore plus attrayant, c’est que la puissance ne semble jamais s’estomper. Les accélérations continuent d’être linéaires même lorsque vous dépassez les 100 km/h, ce que vous ferez en seulement 3,5 secondes.

Cependant, comme les premiers drapeaux rouges qui apparaissent quelques semaines après une première date réussie, l’EV6 GT a quelques défauts flagrants qui réduisent l’engouement initial après quelques jours sur la route. C’est suffisant pour vous faire reconsidérer une relation à long terme, malheureusement. Après une semaine et plus de 700 km avec la nouvelle EV6 GT, j’aimais toujours autant ses performances, mais je n’étais pas triste de la ramener à la fin de l’essai. La EV6 GT est le modèle le plus excitant de la famille des véhicules électriques Kia, mais si je devais choisir un modèle pour une relation à long terme, je regarderais ailleurs dans la gamme EV6.

Tout de même, commençons par le bon côté en examinant l’élément qui ressort le plus de l’EV6 GT, la performance.

Des performances à couper le souffle et une tenue de route exceptionnelle

La EV6 GT est plus rapide et plus dynamique qu’une Ford Mustang Mach-E GT. Bien que les accélérations en ligne droite soient très similaires à celles de la Tesla Model 3 Performance, la linéarité de ces accélérations, leur constance même lorsque la vitesse augmente, la réactivité de la motorisation lorsque vous êtes sur l’autoroute et l’équilibre général qui garantit que la maniabilité et l’agilité sont à la hauteur des accélérations font de l’EV6 GT une voiture sportive plus aiguisée que la Model 3 haut de gamme.

Pendant mes premiers jours avec la EV6 GT, je n’ai pas pu m’empêcher de penser à la Volkswagen Golf R, et je n’ai aucune hésitation à comparer la EV6 haut de gamme à la quasi légendaire voiture à hayon allemande. C’est au niveau de l’équilibre que les deux modèles se comparent vraiment.

Le volant offre une excellente sensation et la maniabilité de l’EV6 GT est encore plus impressionnante que ses performances en ligne droite. C’est un modèle qui se démarque de par son agilité sur une route sinueuse, et en ce qui concerne les VÉ performants, il faut conduire une Porsche Taycan ou une Audi e-tron GT pour obtenir ce niveau de confiance en virage. Évidemment, l’EV6 GT n’est pas une Taycan GTS, mais elle se sent plus solide et plantée avec une tenue de route plus prévisible que n’importe quel autre VÉ haute performance dans sa gamme de prix.

La seule exception est le freinage ou, plus précisément, la sensation de la pédale de frein. C’était spécifique à la EV6 GT, car la EV6 que j’ai conduite l’année dernière n’avait pas ce problème. La plupart du temps, la pédale de frein répondait bien, mais elle avait parfois besoin d’une poussée beaucoup plus agressive, les premiers centimètres étant essentiellement une zone morte. Il fallait alors sauter sur les freins, car la poussée initiale ne ralentissait pas l’EV6 GT. Bizarre et déconcertant. Cela s’est produit à plusieurs reprises sur l’autoroute, à l’approche du sortie ou entrant dans une zone de congestion, mais aussi une fois dans un stationnement à basse vitesse.

Technologies de sécurité à faire sacrer

En parlant de stationnement, l’EV6 GT a un rayon de braquage remarquablement large et désagréable. Beaucoup plus grand que ce que l’on pourrait penser ou qu’il devrait être compte tenu de la taille du véhicule. Et pendant que nous parlons des petits désagréments de l’EV6 GT, les diverses fonctions d’aide à la conduite sont BEAUCOUP trop sensibles.

C’est une caractéristique de Kia, puisque le Telluride 2023 que j’ai conduit plus tôt cette année avait le même problème. De plus, l’emplacement des capteurs est particulièrement sensible à la saleté et à la gadoue, deux choses que les routes d’hiver du Québec ont en abondance. La plupart des fonctions d’aide à la conduite ne fonctionnaient plus après 20 minutes passées sur l’autoroute.

Cependant, les éléments mentionnés ci-dessus n’enlèvent rien au plaisir que l’on éprouve à conduire la Kia EV6 GT 2023. Et si c’était là les seuls problèmes du VÉ haute performance de Kia, je ne me sentirais pas si ambivalent à l’égard de ce modèle. Le vrai problème, c’est l’autonomie.

Autonomie très décevante

Sans surprise, la Kia EV6 GT 2023 a moins d’autonomie que n’importe quelle autre EV6, et c’est normal. Cependant, la différence est notable et encore plus significative en hiver. Mon EV6 GT affichait une autonomie initiale de 321 kilomètres avec une batterie pleine. Après une semaine de plaisir absolu avec le VE, l’autonomie affichée est tombée à environ 250 kilomètres. L’autonomie affichée à la base n’est que de 332 kilomètres officiellement, loin de ce que propose les rivaux de la EV6 GT.

La consommation électrique est rarement descendue sous les 30 kW aux 100 km, et ce n’est pas seulement en roulant vite. J’ai toujours dit qu’une autonomie de plus de 300 kilomètres était plus qu’acceptable, surtout en hiver, mais malheureusement, l’EV6 GT passe sous ce seuil.

Recharge rapide

Au moins, le véhicule électrique haute performance de Kia se rattrape grâce à son impressionnante capacité de recharge. Grâce à son architecture de 800 volts, l’EV6 GT peut charger jusqu’à 350 kW. Cette capacité de charge avancée signifie que même sur un chargeur de 100 kW ou de 150 kW, qui sont beaucoup plus courants, nous sommes beaucoup plus proches de la puissance maximale.

Ainsi, nous avons pu recharger de 50 % à 100 % en 30 minutes seulement. Atteindre 80 % a pris moins de 20 minutes, et le taux de charge a atteint 88 kW et est resté assez constant tout au long de la recharge. Même après le seuil de 80 %, l’EV6 GT a continué à se charger à un taux plus élevé que ce que nous voyons sur la plupart des VÉ.

Cela compense en partie l’autonomie limitée. Néanmoins, des modèles comme la BMW i4 M50 ou la Tesla Model 3 Performance vous en donneront bien plus. Il est possible, par exemple, d’effectuer le trajet Montréal-Sherbrooke aller-retour avec l’un ou l’autre de ces modèles en hiver. Avec la EV6 GT, il faudra s’arrêter.

Valeur intéressante

Notre modèle d’essai affichait un prix de 76 845 $ au Canada, ce qui en fait une valeur exceptionnelle. Vous paierez des milliers de dollars de plus pour une Mustang Mach-E GT ou une Model 3 Performance, et vous ferez des compromis sur les performances générales. De plus, la EV6 GT, comme tous les modèles EV6, vous offre plus de polyvalence et d’espace intérieur que ses principales rivales.

Elle s’apparente beaucoup plus à un VUS qu’à un véhicule à hayon ou à une berline. Lorsqu’il s’agit de conduire les enfants à la garderie ou de faire de longs voyages en famille, indépendamment de l’autonomie, la polyvalence de l’espace de chargement de l’EV6 GT et ses sièges arrière accueillants sont difficiles à battre. De plus, le système d’infodivertissement est facile à utiliser, il y a beaucoup de caractéristiques de confort à l’intérieur, et la qualité générale et la finition de l’intérieur justifient largement le prix.

Conclusion

J’ai adoré chaque seconde passée sur la route avec la Kia EV6 GT. Elle est tellement amusante, rapide et stable, et l’équilibre qu’elle présente devrait suffire à convaincre la plupart des acheteurs à la recherche d’un véhicule électrique performant à moins de 100 000 $. Malheureusement, cette performance s’accompagne d’un compromis important sur l’autonomie. De plus, les petits désagréments de l’EV6 GT sont des rappels constants que vous avez acheté le véhicule pour ses performances avant tout.