Essai routier Kia EV6 traction intégrale LR 2022 : Je risquerais mon propre argent

Le prix de base au Canada de la Kia EV6 2022 est de 44 995 $.

La Kia EV6 est la jumelle de la IONIQ 5.

L’EV6 est également l’un des véhicules électriques les plus inspirés actuellement disponibles à la vente.

Je vais aller droit au but et le dire : j’ai clairement indiqué au cours des dernières années que je ne fais pas entièrement confiance aux véhicules du Groupe Hyundai Auto. Ceci étant dit, j’aurais envie de faire fi de toute prudence et de m’approprier une nouvelle Kia EV6 2022.

Aussi brutal que cela puisse paraître, je me méfie des produits Hyundai depuis près d’une décennie, à peu près autant que j’ai détourné les consommateurs des véhicules Daimler-Chrysler à la fin des années 1990 et dans les années 2000. En bref, suite à plusieurs recommandations d’achat de ma part entre 2010 et 2014, à une exception près, j’ai dû faire face à de nombreux appels de propriétaires déçus ou frustrés par la qualité ou la fiabilité de leur véhicule.

Mais passer une semaine au volant de la Kia EV6 m’a obligé à revoir ma position sur Kia. La raison en est très simple : ce véhicule électrique est étonnant à tous points de vue.

L’extérieur comme l’intérieur

Il n’y a pas de manière facile ou concise de décrire son apparence. L’EV6 est un croisement entre un supercar, une berline de luxe, un VUS haute performance et une familiale. À certains égards, elle semble beaucoup plus petite que la IONIQ 5, alors qu’en fait elle est plus longue, tout aussi large, mais pas aussi haute.

La ligne de toit plus basse, tout en donnant à la EV6 un superbe profil fastback, est une source rare de plainte. L’entrée et la sortie, dans les deux rangées, peuvent être périlleuses pour la caboche des adultes de taille moyenne. La garde au toit est très limitée, même lorsqu’on est assis confortablement à l’avant. Notez que son empattement est aussi long que celui de la Kia Telluride, alors ne soyez pas surpris par l’impressionnant espace pour les jambes à l’arrière.

Le tableau de bord est également louable, mais il n’est pas exempt de légers irritants. Mais d’abord, les bonnes choses. Les jolis doubles écrans de 12,3 pouces sont incurvés, et non plats comme dans la IONIQ 5. De plus, la console centrale comporte de véritables commandes pour le volant, les sièges chauffants, et plus encore, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de naviguer dans d’innombrables menus à travers des écrans pour les réglages de confort. Enfin, le souci du détail est évident, avec des textures et des accents visuels dans tout l’habitacle.

La principale imperfection se trouve sous les bouches d’aération au centre du tableau de bord. On y trouve un fin pavé tactile qui sert de panneau pour accéder aux fonctions de la climatisation. Pour accéder à un menu plus général, incluant les commandes audio, les occupants doivent sélectionner le petit triangle pour changer de menu. La manœuvre demande beaucoup trop d’attention et de dextérité pour être réussie.

La jumelle de la IONIQ 5 — oui et non

Il est vrai qu’elle partage l’architecture E-GMP de Hyundai avec la IONIQ 5 (et la Genesis GV60) ainsi que les configurations de moteur électrique disponibles. Cependant, l’EV6 se conduit comme si elle n’avait jamais entendu parler de sa jumelle. La Kia est plus agile, semble plus légère et offre une expérience de conduite beaucoup plus dynamique. C’est plus une voiture sportive qu’un multisegment.

Sur la route et comme routière, la Kia n’est pas aussi confortable que l’IONIQ 5 ou de la Nissan Ariya, mais son châssis ne punit pas comme la Volkswagen ID.4 ou pire, la Tesla Model Y. De tous ces véhicules électriques, l’EV6 est peut-être le plus communicatif du point de vue du conducteur. En outre, les cinq modes de régénération des freins ajoutent un degré de contrôle supplémentaire au conducteur qui utilise les palettes montées sur le volant — aucun autre VE ici, à part la IONIQ 5, n’offre autant de flexibilité.

Les versions à double moteur de la Kia sont particulièrement intéressantes. Malgré les 320 chevaux, nous ne parlons pas ici d’un véhicule rapide étant donné les 2 100 kg à déplacer, mais c’est un véritable plaisir d’écraser l’accélérateur et de goûter à l’abondant couple. L’arrivée de la version GT, plus puissante, fera de l’EV6 un véritable véhicule électrique hautes performances, mais la version mise à l’essai a suffisamment de souffle pour se retrouver à des vitesses bien au dessus de celles permises par la loi. Bien sûr, ce n’est pas la façon d’économiser les électrons, mais heureusement, l’EV6 absorbe rapidement son électricité.

À la maison, une station de recharge de niveau 2 permet de remplir la batterie de 77,4 kWh (la seule disponible avec la transmission intégrale) en un peu plus de sept heures. Avec sa capacité de stockage à un taux de charge de 350 kW, passer d’un état de charge de 10 à 80 % prendra moins de 18 minutes sur un chargeur rapide. D’après mon expérience, je n’ai rencontré aucune complication lors de la recharge d’un véhicule électrique du groupe Hyundai dans une station de recharge publique, ce qui n’était pas le cas avec la Volkswagen ID.4, par exemple.

Un VE très convaincant

L’assaut que le groupe Hyundai organise sur le terrain du véhicule électrique est étonnant, tout comme le Kia EV6. En fait, les performances, le style et la configuration de l’EV6 sont si convaincants que je mettrais mes réticences de côté pour en acheter une. Et la LR (autonomie longue) rouge compétition à traction intégrale pour 54 995 $, telle que testée, est parfaite.