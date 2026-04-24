Nissan dévoile le concept Terrano, un VUS hybride rechargeable robuste qui aura une version de production d’ici un an

Le nom Terrano était auparavant utilisé en Europe pour le Pathfinder et d’autres petits tout-terrains.

Ce concept présente un design cubique et une nouvelle génération de motorisation hybride rechargeable.

La version de série du Terrano devrait être lancée en Chine d’ici un an.

À Auto China 2026 à Shanghai, Nissan a dévoilé deux nouveaux concepts ce matin qui incluent le Terrano, un VUS hybride rechargeable robuste qui devrait voir une version de production au cours de l’année à venir.

Ressuscitant un nom du passé du constructeur en Europe, le concept Terrano honore ses prédécesseurs avec un design cubique et d’importantes capacités tout-terrain.

En effet, Nissan a précédemment utilisé le nom Terrano sur les première et deuxième générations du Pathfinder pour le marché européen, avant de nommer un VUS plus petit partagé avec Ford le Terrano II. Depuis 2013, Nissan a également vendu une version du Dacia Duster sous le nom de Terrano en Russie et en Inde.

Le nouveau concept semble beaucoup plus robuste que même ses lointains prédécesseurs, avec une garde au sol élevée, des pneus tout-terrain charnus, des plaques de protection sous le châssis, des crochets de remorquage orange et une roue de secours exposée sur le hayon arrière.

Le concept présente également une large plateforme de toit avec des échelles sur chaque panneau de custode arrière qui rappellent des modèles comme le Land Rover Defender.

Bien sûr, la version de production pourrait être édulcorée pour plaire à un marché plus large, mais contrairement à de nombreux concepts, le Terrano semble pratiquement prêt pour la commercialisation, du moins en termes de design.

À l’avant, le Terrano partage un air de famille avec les modèles « robustes » actuels de Nissan comme le Rogue Rock Creek et le Frontier Pro-4x, présentant trois bouches d’aération rectangulaires entre les phares. Cet élément de design est un rappel au premier Pathfinder des années 1980.

Sur le concept, ces bouches d’aération sont entourées d’éléments lumineux qui se lient aux feux de jour rectangulaires et aux autres prises d’air découpées dans le capot.

Le pare-chocs avant présente également une structure en arc qui rappelle un pare-buffle, et le capot abrite deux projecteurs auxiliaires.

Un autre clin d’œil au premier Pathfinder réside dans les jantes en alliage à trois branches, qui étaient une caractéristique distinctive de ce VUS.

Rien n’a été dit sur la motorisation, à part qu’il s’agira d’un hybride rechargeable. Puisque ce modèle est destiné à la Chine, il est susceptible de partager sa motorisation avec la camionnette Frontier Pro PHEV récemment lancée sur ce marché.

Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que la version de production du Terrano soit propulsée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L provenant de Dongfeng Motor Corporation et un moteur électrique alimenté par une batterie de 32,85 kWh.

Cette combinaison délivrerait selon les rapports 429 chevaux et 590 lb-pi de couple, ainsi qu’une autonomie entièrement électrique allant jusqu’à 135 km selon le cycle de test optimiste CLTC.

Nous ne verrons probablement pas le Terrano en Amérique du Nord, mais le futur X-Terra devrait occuper une place similaire sur le marché.