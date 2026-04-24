Les critiques sur YouTube et des médias influencent les réponses sur les VUS dans la recherche par IA

L’indice de mars-avril de Brandi AI a révélé que Toyota dominait les mentions spontanées de VUS ; Subaru s’est également bien illustrée.

Toyota est apparue dans 61 % des réponses sur les VUS générées par IA sans indication de marque.

Subaru a surpassé son rang de ventes en matière de visibilité dans l’IA.

Les critiques éditoriales, les sites de marques et YouTube étaient les principales sources de citation pour les réponses sur les VUS.

Toyota domine la visibilité des marques de VUS dans les réponses générées par IA, selon le plus récent AI Visibility Index de Brandi AI pour l’univers du marché des VUS.

L’étude a examiné 41 169 réponses générées par IA à travers sept modèles d’IA du 15 mars au 15 avril 2026. Elle a analysé 10 marques qui vendent des VUS populaires : Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Nissan, Subaru, Tesla et Toyota.

Le rapport a révélé que le leadership des ventes de VUS aux États-Unis ne se traduit pas automatiquement par une plus grande visibilité dans l’IA. Chevrolet dominait le classement des ventes du rapport, mais Toyota était la marque la plus fréquemment mise de l’avant dans les réponses spontanées de l’IA.

Toyota est apparue dans 61 % des réponses pertinentes sur les VUS générées par IA lorsque les requêtes ne mentionnaient pas de marque. Honda suivait avec 46 %, Ford avec 34 % et Subaru avec 33 %. Chevrolet se classait au sixième rang en matière d’inclusion dans l’IA avec 21 %.



Le classement de Subaru est remarquable et est mis en évidence comme un cas de surperformance. La marque se classait sixième pour les ventes de VUS aux États-Unis, mais quatrième pour la visibilité spontanée dans l’IA, deuxième pour le sentiment de l’IA (la manière dont l’IA présente la marque, positivement ou négativement), première pour la sécurité et troisième pour la fiabilité et la durabilité.

Tesla affichait le score de sentiment de l’IA le plus élevé à 8,0, devant Subaru à 7,9 et Toyota à 7,7. Ce constat montre que la fréquence d’apparition dans les réponses de l’IA et la manière positive dont une marque est décrite constituent des signaux concurrentiels distincts.

L’intention d’achat a également modifié les classements. Tesla dominait pour la consommation de carburant ; Kia dominait pour la performance ; Toyota dominait pour le prix, la valeur et la fiabilité ; tandis que Subaru dominait pour la sécurité. Aucune marque ne se classait première pour les cinq critères d’achat.

Le rapport a également révélé que les réponses de l’IA reposent fortement sur des sources tierces. Les critiques éditoriales et les éditeurs de nouvelles représentaient 39 % des citations, tandis que les sites de marques et d’entreprises représentaient 28 %.

YouTube était le domaine le plus cité globalement dans les réponses de l’IA liées aux VUS. Kelley Blue Book, Edmunds, MotorTrend et U.S. News & World Report Cars complétaient le top cinq des domaines cités.

La vidéo jouait un rôle prépondérant dans les citations sociales et générées par les utilisateurs. YouTube représentait 59 % des citations dans cette catégorie, suivi de Reddit à 24 % et de Facebook à 11 %.

Les résultats suggèrent que les marques de VUS doivent proposer du contenu qui répond à des questions précises des acheteurs, plutôt que de se fier uniquement à l’ampleur, au volume des ventes ou aux messages de marque. Le rapport met clairement en lumière un défi croissant pour les constructeurs automobiles : la découverte des véhicules se fait de plus en plus à l’intérieur des moteurs de réponses par IA, où la validation par des tiers, les comparaisons structurées et des informations sur les produits claires peuvent influencer les marques que les acheteurs voient en premier.

Source: brandi AI