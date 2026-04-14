Kia EV4 2026 : écolo ou pas?

Il y a très peu de berlines 100 % électriques sur le marché en ce moment, et la Kia EV4 2026 est de loin la plus abordable. En fait, elle n’a aucune concurrente dans le segment des berlines électriques de marques populaires.

Est-ce étrange que la Kia EV4 2026 n’ait qu’une seule rivale électrique chez les voitures de tourisme, soit la Fiat 500e? Est-ce un signe que les acheteurs de VÉ n’ont pas d’attirance envers les berlines, consistant majoritairement de parents ayant besoin d’un multisegment pour transporter la famille, ou des couples plus âgés dont les enfants ont quitté la maison, préférant la polyvalence d’un véhicule utilitaire? On verra bien comment se comportera l’EV4 au chapitre des ventes, et si elle finira par être aussi populaire que la Tesla Model 3, cette dernière devenue très dispendieuse. Il y a aussi la Toyota Prius hybride rechargeable dans le groupe des berlines de marques généralistes, qui n’est pas entièrement électrique, mais quand même électrifiée.

En fait, l’EV4 concurrence également des multisegments électriques de taille sous-compacte, comme le Chevrolet Bolt, le Hyundai Kona électrique, le Nissan LEAF, le Subaru Uncharted et le Toyota C-HR. Et n’oublions pas le Kia Niro EV qui ne sera pas reconduit après le millésime 2026, et le nouveau Kia EV5, vendus sur le plancher de vente.

Assemblée en Corée du Nord, la Kia EV4 2026 est offerte en plusieurs déclinaisons, dont Light, Wind, Wind Premium, GT-Line et GT-Line Limited. Elles sont toutes équipées d’un moteur électrique sur le train avant, produisant 201 chevaux et un couple de 209 livres-pied. La variante Light est effectivement la plus légère du lot, munie d’une batterie de 58,3 kWh, procurant une autonomie de 391 kilomètres sur une pleine charge. Une batterie de 81,4 kWh se trouve dans le reste de la gamme, allouant des autonomies de 552 km pour la Wind, 515 km pour la Wind Premium et 488 km dans les GT-Line et GT-Line Limited. Un connecteur de type NACS, celui mis au point par Tesla, figure de série. Une variante GT-Line dotée d’un rouage intégral est promise plus tard en 2026, possiblement en tant que modèle 2027.

La conduite à une pédale est possible, permettant des arrêts complets sans appuyer sur les freins. Lors de notre essai hivernal de l’EV4 Wind Premium, nous avons observé une consommation d’électrons de 18,1 kWh. Voici l’ensemble des données d’efficacité énergétique et d’autonomie :

Déclinaison Capacité de batterie (kWh) Ville/route/mixte (Le/100 km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Autonomie (km) Light 58,3 1,8 / 2,1 / 1,9 15,5 / 18,6 / 16,8 391 Wind 81,4 1,8 / 2,0 / 1,9 15,5 / 18,0 / 16,8 552 Wind Premium 81,4 1,9 / 2,2 / 2,0 16,8 / 19,9 / 18,0 515 GT-Line, GT-Line Limited 81,4 2,0 / 2,3 / 2,3 18,0 / 20,5 / 19,3 488

La Kia EV4 2026 est l’un des VÉ les moins énergivores, et son coefficient de traînée de 0,23 en fait l’une des voitures les plus aérodynamiques sur le marché. Ces deux attributs contribuent à l’excellente autonomie, s’élevant à 552 km dans le cas de la version Wind. À prix similaire, l’autonomie de la 500e est de 227 km, celle du Bolt est de 422 km, celle du LEAF atteint les 488 km, alors que l’autonomie maximale des Uncharted et C-HR est de 496 km.

C’est probablement impertinent pour les propriétaires de VÉ qui ne prévoient pas utiliser les bornes de recharge rapide sur une base régulière, mais la vitesse de charge maximale pourrait être plus élevée. Elle est annoncée à 109 kW pour la version Light et à 128 kW pour les autres déclinaisons. La version de base de l’EV4 n’est pas munie d’une pompe à chaleur, un gadget pratique pour les mois d’hiver.

D’autre part, votre humble serviteur a visité la même borne rapide à connecteur NACS deux jours de suite, qui ne fait pas partie d’une station Supercharger de Tesla. La première journée, la vitesse de charge n’a pas dépassé les 55 kW alors que la deuxième journée, la vitesse de charge n’était que de 9 kW tout au plus, soit extrêmement lent. Plusieurs facteurs peuvent faire varier cette vitesse, comme la température extérieure, la fiabilité de la borne publique, la puissance réelle de ladite borne, l’humeur du moment du véhicule et le niveau de charge de la batterie. Bref, les bornes publiques dotées d’une connexion NACS sont encore rares sur le réseau, outre celles de Tesla.

Subjectivement, le design extérieur de la Kia EV4 2026 affiche une apparence athlétique sous certains angles, bosselée sous d’autres, et la section entourant le pilier arrière manque de cohésion. Dans l’habitacle de notre variante Wind Premium, les garnitures de couleur vert menthe détonnent un peu avec le coloris en plusieurs tons de gris. Rien de mal à se démarquer au chapitre du style, comme c’est le cas de l’EV4, mais la silhouette générale de la berline risque de ne pas plaire à tout le monde.

On obtient beaucoup d’espace dans l’habitacle à l’avant comme à l’arrière, pour une berline compacte. La carrosserie anormalement large procure un bon dégagement pour les épaules et les hanches, alors que le dégagement pour les jambes à l’avant est imbattable pour cette catégorie de voiture dans laquelle l’EV4 est seule en tant qu’électrique. Le volume du coffre s’élève à 408 litres, parmi les plus généreux également.

Côté commodités, le système multimédia de Kia est très facile à utiliser avec de grosses zones de boutons, beaucoup de fonctionnalités intégrées, et un grand écran dans toutes les déclinaisons. On apprécie aussi les nombreux espaces pour ranger des breuvages et des collations pour les longs voyages routiers.

En revanche, la forte inclinaison du pare-brise et de la lunette arrière nécessite de larges piliers afin de conserver une bonne rigidité structurelle. Par conséquent, ces piliers créent des angles morts notables, surtout à l’arrière. La ligne de toit basse et la garde au sol compliquent les entrées et les sorties, et l’on a remarqué l’absence de soutien lombaire dans le siège du passager avant, du moins celui dans les variantes Light, Wind et Wind Premium qui n’offre aucun réglage électrique.

L’équipement de série à bord de la Kia EV4 2026, version Light, comprend les roues en alliage de 17 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, les rétroviseurs chauffants, le climatiseur automatique à deux zones, les sièges avant chauffants et à hauteur réglable, l’écran multimédia tactile de 12,3 pouces, Apple CarPlay/Android Auto sans fil, la chaîne audio à six haut-parleurs, la clé intelligente, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction arrêt et redécollage, ainsi qu’une suite complète de systèmes de sécurité avancés.

La variante Wind ajoute une pompe à chaleur et un siège du conducteur à six réglages électriques avec soutien lombaire, alors que la Wind Premium comprend aussi des roues de 19 pouces, un toit ouvrant panoramique, des poignées de porte assimilées à la carrosserie, des essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie, une recharge de téléphones par induction, des sièges en similicuir, un volant chauffant et un rétroviseur intérieur à atténuation automatique.

La GT-Line profite aussi d’un éclairage d’accueil, de rétroviseurs à rabattage électrique, de portes avant à vitres acoustiques, du système HomeLink, de la mémoire de position du siège du conducteur, d’un siège du conducteur inclinable pour relaxer, d’un siège du passager avant à réglage électrique, de sièges avant ventilés ainsi que d’une compatibilité V2L permettant d’alimenter des appareils électriques externes. La GT-Line Limited obtient quelques caractéristiques de sécurité avancées supplémentaires, d’un sonar de stationnement périphérique, d’un système de caméras à vue périphérique, d’une assistance intelligente au stationnement, d’une chaîne audio Harman/Kardon, d’une clé numérique et d’un éclairage d’ambiance dans l’habitacle.

Au Canada, la Kia EV4 2026 se détaille entre 42 144 $ et 55 394 $, incluant les frais de transport et de préparation de 2 150 $, la taxe du climatiseur de 100 $ et les frais de concessionnaire de 899 $. Ces montants ne comprennent pas le rabais fédéral allant jusqu’à 5 000 $, applicable lorsque le prix de transaction se situe sous la barre des 50 000 $, ni des rabais à l’échelle provinciale — dont celui de 2 000 $ cette année au Québec. La berline EV4 n’est pas vendue aux États-Unis.

Simplement dit, l’EV4 s’avère le véhicule électrique le moins cher au Canada en ce moment, ou quelque 1 000 $ de moins que les Fiat 500e et Chevrolet Bolt. Toutefois, cela exclut les rabais promotionnels offerts par les constructeurs. Par exemple, au moment d’écrire ces lignes, Fiat propose un rabais de 7 000 $, alors que le Chevrolet Equinox EV est offert avec un rabais de 6 000 $ afin d’aider à le rendre éligible au rabais fédéral à l’acquisition d’un VÉ.

Écolo, cette Kia EV4 2026? Bien sûr que oui. Comme on l’a mentionné plus tôt, c’est l’un des VÉ les moins énergivores, tout en procurant un bon agrément de conduite et une puissance plus que suffisante. De plus, son habitacle est logeable pour quatre adultes et sa planche de bord est généralement ergonomique. Il s’agit aussi d’une voiture électrique abordable, mais elle aurait peut-être besoin d’incitatifs financiers pour rester concurrentielle vis-à-vis le Chevrolet Bolt et le Nissan LEAF.

Les consommateurs pourront aussi choisir le Kia EV5, qui arrivera bientôt chez les concessionnaires de la marque, proposant davantage de polyvalence, et une meilleure visibilité vers l’extérieur en conduisant, à un prix à peine plus élevé que celui de l’EV4.

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