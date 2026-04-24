Le concept Nissan Urban SUV est un hybride rechargeable conçu pour les jeunes acheteurs chinois

La forme de ce modèle rappelle quelque peu l’Infiniti QX65.

L’Urban SUV cible les clients plus jeunes du marché chinois.

Sa motorisation sera probablement partagée avec des modèles Dongfeng.

Aux côtés du concept Terrano PHEV, Nissan a dévoilé un autre concept hybride rechargeable à Auto China 2026 à Shanghai ce matin : l’Urban SUV Concept.

Destiné aux jeunes acheteurs chinois, un segment lucratif dans l’un des marchés clés de Nissan, le concept Urban SUV préfigure un modèle de production qui devrait être dévoilé d’ici un an.

Ce VUS compact élégant partage une certaine ressemblance avec le multisegment Infiniti QX65 récemment lancé, mais aussi avec le NX8 du marché chinois, qui est le premier modèle de la gamme de modèles électrifiés de la série N de Nissan, exclusive à la Chine.

Contrairement au NX8, qui est proposé à la fois en version entièrement électrique et en version électrique à prolongateur d’autonomie, la version de production de l’Urban SUV sera disponible avec une motorisation hybride rechargeable conventionnelle.

Aucun détail technique n’a été annoncé pour le moment, mais nous pouvons regarder ce que Nissan et son partenaire local Dongfeng font également en Chine pour obtenir des indices.

En effet, les deux entreprises partagent déjà quelques modèles hybrides rechargeables, comme la berline Nissan N6, qui est propulsée par un moteur quatre cylindres turbocompressé de 1,5 L jumelé à un moteur électrique et soit une batterie de 21,1 kWh fournie par Rept Battero, soit une batterie de 20,3 kWh fournie par CATL.

Cette seconde batterie pourrait apparemment se charger de 30 à 80 % en 17 minutes, et une charge complète permettrait d’obtenir une autonomie électrique allant jusqu’à 170 km selon le cycle d’essai optimiste CLTC.

La puissance combinée du moteur à essence et du moteur électrique n’est pas connue, mais la N6 serait capable d’atteindre 100 km/h à partir de l’arrêt en 6,8 secondes.

Cette même motorisation pourrait être installée dans le futur Urban SUV, ce qui devrait donner à ce modèle une autonomie légèrement inférieure à celle de la berline en raison du poids plus élevé et de l’aérodynamisme moins favorable inhérents aux VUS.

En termes de design, le concept Urban SUV ne se démarque pas massivement des autres modèles électrifiés du marché chinois, mais il présente quelques éléments distinctifs, tels que des phares divisés et une barre lumineuse arrière pleine largeur.

L’arrière présente également un déflecteur d’air proéminent au-dessus de la lunette arrière, et le profil latéral ne montre aucune poignée de porte apparente, ce qui est susceptible de changer pour la version de production, car la Chine a récemment interdit les poignées dissimulées sur les nouveaux véhicules.