La Kia EV6 GT 2023 est le véhicule le plus puissant et le plus cher de la marque à ce jour

Le prix commence à 74 495 dollars.

Sa disposition à double moteur produit 576 ch.

La Kia EV6 est devenue presque instantanément l’un de nos véhicules électriques préférés après que nous l’ayons conduite pour la première fois au début de l’année. Nous avons tout aimé à son sujet, y compris son style, ses performances et sa valeur. Et maintenant, la nouvelle EV6 GT 2023 se présente et rien n’a changé.

Pour 74 495 $, la GT est toujours aussi élégante et séduisante. Et c’est toujours une bonne affaire. En outre, elle va être incroyablement rapide. Grâce à la batterie de 77,4 kWh qui alimente le moteur avant de 160 kW et le moteur arrière de 270 kW, pour un total de 576 ch et 545 lb-pi de couple, la EV6 GT rivalise désormais avec la Tesla Model Y et la Ford Mustang Mach-E GT en termes de vitesse et de puissance. En fait, cette Kia EV6 électrique atteint les 100 km/h en seulement 3,55 secondes, ou quelques dixièmes de secondes de moins que les autres.

Mais, fidèle à l’esprit de Kia, l’EV6 GT sera une aubaine par rapport à ces deux alternatives. La Mach-E GT Performance, la seule GT au Canada, coûte la bagatelle de 97 495 $. La Model Y Performance est légèrement moins chère, mais son prix est tout de même de 90 000 $. Aucune des deux n’est mieux équipée ou plus rapide. La Tesla a toutefois un avantage en termes d’autonomie, du moins sur le papier.

« La EV6 s’est rapidement imposée comme le halo de la nouvelle identité de marque de Kia et la représentation physique de l’avenir de l’entreprise dans le cadre de sa stratégie Plan S », explique Elias El-Achhab, vice-président et chef de l’exploitation de Kia Canada. « Présentant maintenant la Kia de production la plus rapide de tous les temps, l’EV6 GT démontre la capacité continue de Kia à briser les frontières et les attentes. »

La Kia EV6 GT de 2023 devrait être commercialisée avant la fin de 2022.