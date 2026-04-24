Porsche vend ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group

Porsche cédera ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group à un consortium dirigé par HOF Capital, sous réserve des approbations réglementaires.

Porsche vend sa participation de 45 % dans Bugatti Rimac à un consortium dirigé par HOF.

La transaction comprend également la participation de 20,6 % de Porsche dans Rimac Group.

Rimac Group devrait prendre le contrôle de Bugatti Rimac une fois la transaction conclue.

Porsche se retirera entièrement de ses participations dans Bugatti Rimac et Rimac Group par le biais d’une vente à un consortium dirigé par HOF Capital, basé à New York. L’opération est significative puisqu’elle implique l’une des marques de performance les plus exclusives de l’industrie automobile. Bugatti Rimac regroupe les activités d’hypercars ultra-luxueuses de Bugatti ainsi que les véhicules électriques haute performance et les opérations technologiques de Rimac.

Les accords de transaction ont été signés le 24 avril. La conclusion demeure soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires, et devrait intervenir avant la fin de 2026. Les modalités financières n’ont pas été divulguées.

La vente couvre la participation de 45 % de Porsche dans Bugatti Rimac, la coentreprise créée avec Rimac Group en 2021 pour regrouper la marque Bugatti. Rimac Group détient actuellement les 55 % restants de Bugatti Rimac. Porsche vendra également sa participation de 20,6 % dans Rimac Group.

Le groupe acquéreur comprend BlueFive Capital comme principal investisseur, ainsi qu’un groupe d’investisseurs institutionnels provenant des États-Unis et de l’Union européenne. Une fois la transaction conclue, Rimac Group devrait prendre le contrôle de Bugatti Rimac et établir un partenariat stratégique avec HOF Capital et BlueFive Capital.

HOF Capital devrait également devenir le principal actionnaire de Rimac Group aux côtés du fondateur Mate Rimac, chef de la direction de Bugatti Rimac.

Porsche a indiqué que cette cession reflète un recentrage sur ses activités principales. Porsche a été soumis à une pression importante après une forte baisse de ses bénéfices d’exploitation en 2025, attribuable à une demande plus faible en Chine, aux tarifs américains, aux défis liés aux véhicules électriques et à d’autres pressions sur les coûts.

Le chef de la direction de Porsche, Michael Leiters, a déclaré que l’entreprise avait contribué à la création de Bugatti Rimac et soutenu le développement de Rimac Technology en tant que fournisseur de technologies automobiles de premier niveau. Il a ajouté que la vente permettra à Porsche de se concentrer sur ses activités principales.

Mate Rimac a affirmé que Porsche avait été un partenaire important dans la création de Bugatti Rimac et que la nouvelle structure de propriété permettra à l’entreprise d’avancer plus rapidement dans ses plans à long terme.