Premier essai Mazda MX-5 2025 35e anniversaire: hommage à une légende vivante

En 2025, la Mazda MX-5 célèbre ses noces de rubis avec la clientèle passionnée à l’occasion de son 35e anniversaire.

Pour souligner le 35e anniversaire de la MX-5, Mazda a créé une édition spéciale à tirage limité.

La MX-5 édition 35e anniversaire 2025 est facilement reconnaissable grâce à sa peinture rouge Artisan ainsi que son toit souple beige agencé à l’habitacle.

Elle est offerte à partir de 44 050 $.

Alors que les exemplaires de la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire arrivent tout juste chez les concessionnaires du pays, EcoloAuto a mis à l’essai cette nouvelle édition en primeur. Voici le compte rendu complet de nos premières impressions.

No. 0466

En janvier dernier, à l’occasion de la mythique course des 24 Heures de Daytona, Mazda a levé le voile sur l’édition 35e anniversaire de la légendaire MX-5. On peut la reconnaître aisément grâce à sa peinture rouge Artisan empruntée au catalogue du CX-90. Force est d’admettre qu’un vent de nouveauté au chapitre de la palette de couleurs fait le plus grand bien à la MX-5. Cette voiture excitante et passionnante n’est livrable qu’avec une série de couleurs un peu plates, à l’exception du rouge vibrant cristal métallisé. On était plus que dû pour de la nouveauté en attendant un vert, un jaune et même un bleu éclatant. Cette nouvelle teinte s’harmonise bien au toit souple ainsi qu’à l’habitacle de couleur beige.

Parmi les autres éléments distinctifs de la MX-5 35e anniversaire 2025, mentionnons ses roues de 17 pouces au fini brillant qui lui sont exclusives, des tapis particuliers, une gravure sur les appuie-tête ainsi qu’une plaque commémorative apposée sur l’aile arrière du côté du conducteur. Sur la voiture mise à l’essai, on pouvait lire qu’il s’agissait du 466e exemplaire. Précisons que seuls 230 exemplaires sont réservés pour le Canada, contre 300 pour les États-Unis. Proportionnellement, les consommateurs canadiens ont droit à davantage d’unités que les voisins américains.

Il est à noter que l’édition 35e anniversaire est disponible uniquement avec le modèle à toit souple, c’est-à-dire qu’elle n’est pas offerte avec le modèle RF muni d’un toit rigide rétractable. Bien que les autres déclinaisons du roadster japonais peuvent être dotées d’une transmission automatique à six rapports, seule la transmission manuelle est livrable avec l’édition 35e anniversaire. Voilà deux caractéristiques qui sauront satisfaire la clientèle la plus puriste.

Sur le plan mécanique, l’édition 35e anniversaire n’est dotée d’aucune particularité. Comme c’est le cas pour les autres versions, le capot renferme un moteur atmosphérique à quatre cylindres de 2 L. Ce bloc développe une puissance de 181 chevaux et un couple de 151 lb-pi. Ces données sont tout à fait adaptées au petit format de la voiture au volant de laquelle on ressent énormément de plaisir. La MX-5 est nerveuse, agile et tellement amusante. Elle aime grimper dans les tours/minute et ça tombe bien, puisqu’il en est de même pour nous. Cela étant dit, on ne peut s’empêcher de fantasmer sur l’ajout, par exemple, de la turbocompression qui permettrait de dépasser le cap des 200 chevaux.

Le roadtrip réalisé au volant de la MX-5 nous a permis de renouer avec cette voiture décapotable et d’apprécier à nouveau la simplicité et la convivialité du toit souple pouvant être rabattu d’une seule main.

Plus classique que sportive

Sur le plan stylistique, la MX-5 35e anniversaire 2025 mise sur l’aspect classique du roadster. Cela dit, elle est dotée des caractéristiques sportives et désirables de la version GS-P comme le différentiel autobloquant asymétrique (LSD), le mode DSC-TRACK et la suspension sport comprenant les amortisseurs Bilstein.

En revanche, elle ne reçoit pas les éléments de l’ensemble Sport optionnel sur la version GS-P qui inclut les roues BBS de 17 pouces en alliage forgé (au fini anthracite), les étriers de frein avant et arrière peints en rouge, les freins avant Brembo et les sièges sport Recaro. L’absence de cet équipement la rend plus classique et certainement appréciable auprès d’une clientèle plus traditionnelle.

Un roadtrip thématique

Pour mettre à l’essai la MX-5 35e anniversaire 2025, un roadtrip thématique nous attendait. En effet, nous avons parcouru la route reliant Montréal et Bowmanville pour assister à la venue de la série de course Coupe MX-5 au Canada. À l’occasion des rondes 9 et 10 de la coupe, les pilotes de cette série monotype se sont élancés sur le circuit Canadian Tire Motorsport Park.

Au total, nous avons parcouru précisément 1594 kilomètres au volant de la MX-5 35e anniversaire 2025. À la fin, l’ordinateur de bord affichait une consommation moyenne de 7,5 L/100 kilomètres. Une fois de plus, la MX-5 démontre que l’on peut avoir un maximum de plaisir au volant d’une voiture sportive et décapotable sans se ruiner en faisant le plein d’essence.

Parmi les irritants de la MX-5, citons l’écran de 8,8 pouces partiellement tactile. Le système exige que certaines manipulations soient effectuées à l’aide de la roulette située sur la console centrale. On préférerait un écran totalement tactile et on espère que cette lacune sera corrigée avec la prochaine refonte. Refonte qui se fait attendre, soit dit en passant.

Est-ce qu’on achèterait la Mazda MX-5 2025 35e anniversaire 2025?

Voilà la question qu’on nous a posée et que nous nous sommes aussi posée tout au long de la semaine. Étant donné que nous nous considérons des puristes de la MX-5 et de la conduite automobile de manière générale, nous avons un penchant pour la déclinaison GS-P. Comme mentionné ci-haut, celle-ci mise davantage sur le caractère sportif, et ce, à un coût inférieur.

En revanche, le collectionneur qui sommeille en nous apprécie au plus haut point cette déclinaison à tirage limité. Nous reconnaissons le caractère spécial, exclusif et commémoratif de l’édition 35e anniversaire et ça ne nous laisse indifférents d’aucune manière. Si nous devions acheter une MX-5 neuve l’année dernière ou encore l’année prochaine, nous jetterions définitivement notre dévolu sur la version GS-P en raison du fait qu’elle soit plus accessible et qu’elle soit munie des éléments sportifs. Cela étant dit, si nous devions en acheter une cette année, l’édition 35e anniversaire de la MX-5 nous paraît irrésistible.