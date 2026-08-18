La Toyota Corolla reçoit une édition spéciale 60e anniversaire pour 2027

Seulement 250 exemplaires de l’édition 60e anniversaire seront offerts au Canada.

Ce modèle est basé sur la version Hybride SE et arbore des jantes en alliage exclusives.

La Corolla 60e anniversaire arrivera au début de 2027 avec un choix de peinture blanche ou rouge.

Pour célébrer le 60e anniversaire de la Corolla, Toyota a créé une édition spéciale qui arrivera au début de l’année prochaine, en quantité limitée.

Lancée en 1966, la Corolla s’est rapidement forgé une réputation d’économie et de fiabilité qui lui a permis de devenir le modèle le plus vendu de toute l’histoire de l’automobile, avec plus de 57 millions d’unités écoulées à travers 12 générations.

La Toyota Corolla édition spéciale 60e anniversaire 2027 se démarquera des autres versions grâce à ses jantes en alliage exclusives de 18 pouces au fini usiné et à ses emblèmes distinctifs.

Bien que ces roues soient exclusives à cette édition spéciale pour 2027, elles ne seront pas totalement inconnues pour les connaisseurs de la Corolla. En effet, il s’agit des mêmes jantes qui équipaient de série la version XSE entre 2020 et 2022, avant que le modèle actuel ne subisse un léger rafraîchissement de mi-cycle.

Les emblèmes de l’édition spéciale 60e anniversaire se trouvent au bas des portières arrière ainsi que sur le coffre, où un autocollant exclusif remplace le logo SE habituel. Le logo du 60e anniversaire est également brodé sur les tapis protecteurs avant et figure sur les plaques de seuil de porte métalliques.

Limitée à seulement 250 unités pour le marché canadien, la Toyota Corolla Édition Spéciale 60e anniversaire 2027 sera proposée avec un choix de deux couleurs de carrosserie : Blanc ou Rouge supersonique, cette dernière teinte n’étant pas disponible sur les autres versions de la Corolla.

À l’intérieur, les sièges sport seront recouverts de tissu noir avec des accents rouges.

Mis à part ces éléments, la Corolla Édition Spéciale 60e anniversaire 2027 sera identique au modèle hybride SE standard sur lequel elle est basée. Les acheteurs peuvent donc s’attendre à un groupe d’instruments numérique de 12,3 pouces, un siège conducteur à réglage manuel en six directions, la suite de technologies d’aide à la conduite Toyota Safety Sense 3.0, ainsi que la compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

Cette édition spéciale emprunte également l’écran multimédia de 10,5 pouces et le système audio haut de gamme JBL de la version haut de gamme XSE.

Sous le capot, la Corolla 60e anniversaire — tout comme la SE Hybride 2027 — propose de série un moteur à 4 cylindres de 1,8 litre jumelé à un système hybride et à une transmission intégrale électronique. Cet ensemble développe 138 chevaux, tandis que la consommation de carburant est estimée à une moyenne combinée ville/route de 5,3 L/100 km.

Les prix de la gamme Toyota Corolla 2027, incluant l’édition spéciale 60e anniversaire, seront dévoilés au cours des prochains mois, avant son lancement officiel au début de 2027.