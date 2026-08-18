L’ADN de la Mini Cooper pourrait s’améliorer… pour le mieux

Depuis ses débuts en 1959, la Mini a toujours misé sur une configuration à traction. Même le passage chez BMW, reconnu pour ses architectures à propulsion, n’a rien changé à cette réalité. Une Mini Cooper s’anime par les roues avant… ou par les quatre roues, depuis l’arrivée de variantes à rouage intégral sur certains modèles de la marque. Or, cette signature mécanique, aussi vieille que la marque elle-même, pourrait bientôt appartenir au passé.

Mini envisagerait la plateforme Gen6 de BMW pour la prochaine Cooper

Cette architecture à propulsion serait une première pour la marque

Le style général de la Cooper serait toutefois préservé

En effet, selon le site britannique Autocar, Mini évaluerait sérieusement l’idée d’utiliser la plateforme Gen6 de BMW pour la prochaine génération de sa Cooper.

Ce qui rend cette plateforme si particulière, c’est qu’elle a été conçue dès le départ pour être à propulsion. Cela représenterait un changement de cap majeur par rapport à la formule à traction qui a toujours caractérisé le modèle phare de la marque, la Cooper.

Mini n’a jamais commercialisé de modèle à propulsion.

Les changements possibles

Logiquement, c’est du côté de la Cooper électrique que l’on pourrait voir la première forme de ce virage. La plateforme Gen6 sert déjà de base aux modèles Neue Klasse de BMW, dont le nouveau iX3 et la future berline i3. L’électrification a déjà transformé la conduite traditionnelle de la Cooper ; déplacer le moteur à l’arrière viendrait encore redéfinir sa personnalité.

Là où ça devient intéressant, c’est que la propulsion offre une sensation de conduite plus engageante. Le plaisir de conduire est déjà énorme avec une Mini. Il pourrait l’être davantage.

Et la Mini Cooper à essence ? Le défi serait l’équilibre, étant donné l’empattement court du véhicule. Cependant, il n’est pas certain que l’on assiste à la commercialisation d’une nouvelle Cooper à essence. Il faudra voir quelles seront les tendances du marché. Le renouvellement de la Cooper est prévu pour l’horizon 2030.

Bref, beaucoup d’eau va couler sous les ponts d’ici là, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.

Un style intouchable

La bonne nouvelle, c’est que le patron du design chez Mini, Holger Hampf, s’est montré rassurant quant au style du modèle : ses proportions demeureront la priorité et une certaine réduction du gabarit est même envisageable.

L’inspiration sera la toute première Mini de l’ère BMW, lancée en 2001.