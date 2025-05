Un brevet révèle une Mazda MX-5 électrique avec batterie centrale et propulsion

Des documents de brevets laissent entendre que la future MX-5 adoptera un groupe motopropulseur électrique et une disposition de batterie inédite.

La MX-5 électrique de Mazda intégrerait une batterie dans le tunnel central pour préserver agilité et équilibre.

Un moteur arrière unique propulserait les roues arrière, fidèle à la configuration traditionnelle.

Le brevet confirme la présence d’un toit ouvrant et évoque une meilleure capacité de chargement.

Mazda semble préparer une version électrique de sa célèbre décapotable MX-5, selon des documents récemment déposés auprès du United States Patent and Trademark Office. Ces brevets décrivent un véhicule 100 % électrique aux dimensions proches de l’actuelle MX-5, mais avec une architecture bien différente de celle des VÉ conventionnels.

Plutôt que d’opter pour une plateforme de type « skateboard », Mazda place les batteries dans le tunnel de transmission, devant le siège passager et derrière les deux sièges. Cette configuration permettrait de maintenir un centre de gravité bas ainsi qu’une répartition des masses fidèle à l’ADN dynamique de la MX-5.

Le moteur, monté à l’arrière et positionné derrière les sièges, entraîne les roues arrière, reprenant ainsi la disposition des modèles thermiques actuels. Le brevet indique aussi que l’emplacement du moteur peut varier selon que le véhicule soit conçu pour une conduite à gauche ou à droite.

Mazda précise dans sa demande que la batterie centrale aide à réduire le moment d’inertie en lacet, ce qui améliorerait la réactivité directionnelle. Aucune donnée technique n’est précisée dans le document, mais on sait que Mazda dispose déjà de moteurs électriques arrière pouvant développer jusqu’à 254 chevaux, comme dans la future berline 6e. Le type de batterie n’est pas précisé non plus, mais il pourrait s’agir de cellules lithium-ion ou à électrolyte solide.

Aucune performance n’est officiellement confirmée, mais la stratégie de conception met clairement l’accent sur la tenue de route plutôt que sur l’accélération, ce qui s’inscrit dans la philosophie de Mazda. L’actuelle MX-5, équipée d’un moteur 2,0 L à essence de 181 chevaux, atteint le 0 à 100 km/h en environ 6,5 secondes.

La version électrique devrait conserver la configuration décapotable, le brevet mentionnant des options de toit rigide fixe, pliable ou amovible. Cela pourrait permettre la continuité des versions à toit souple et RF (toit rigide rétractable), voire l’introduction d’un modèle coupé à toit fixe.

Mazda semble aussi miser sur un agencement compact et réfléchi des composants pour améliorer la praticité. La disposition du groupe motopropulseur électrique laisse présager des compartiments de chargement à l’avant et à l’arrière — un coffre avant ou « frunk » de bonne taille et un coffre arrière spacieux sont envisageables.

Bien que les brevets ne confirment pas si la prochaine génération de MX-5 sera exclusivement électrique, la stratégie multi-solutions de Mazda laisse plutôt entrevoir une cohabitation de plusieurs motorisations. La génération à venir, nommée « NE », devrait aussi accueillir le nouveau moteur Skyactiv-Z, conçu pour répondre aux normes Euro 7 et offrir une hybridation légère.

La plateforme Skyactiv-Z sera inaugurée avec la prochaine génération du Mazda CX-5 prévue pour 2027. En visant un poids inférieur à 1 000 kg, Mazda semble privilégier l’hybridation légère plutôt qu’une solution hybride rechargeable pour la MX-5.