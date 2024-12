Premier essai Audi Q6 et SQ6 e-tron 2025: à l’attaque du Tesla Model Y

Avec la berline e-tron GT, Audi tentait de s’en prendre à Tesla et à sa Model S. Quelques années plus tard, le constructeur allemand de véhicules de luxe poursuit son offensive contre la marque d’Elon Musk en débarquant avec le Q6 e-tron 2025. Celui-ci vise à rivaliser directement avec le Tesla Model Y qui a carrément été le véhicule le plus vendu sur le globe en 2023. La barre est haute.

Le Audi Q6 e-tron 2025 promet de parcourir jusqu’à 494 kilomètres avec une seule charge.

Ce nouveau VUS électrique de luxe est offert à partir de 80 445 $.

Une déclinaison plus sportive et performante, baptisée SQ6 e-tron 2025, figure aussi au catalogue.

Plus tôt au mois de décembre, EcoloAuto s’est rendu à Healdsburg en Californie pour conduire les Audi Q6 e-tron and SQ6 e-tron 2025. Voici le bilan complet de nos premières impressions.

Une nouvelle architecture plus moderne et performante

Selon la plus récente tendance de la nomenclature d’Audi, les chiffres impairs identifient les véhicules à moteur à combustion interne alors que les chiffres pairs sont apposés aux véhicules à motorisation électrique. Le tout donne droit à des situations particulières, notamment avec la berline A4 à essence dont l’appellation est devenue A5 après une trentaine d’années d’existence. Bonjour la confusion! Ainsi, comme on peut le deviner, le Q6 e-tron est un VUS électrique.

Au sein de la gamme de VUS électriques de la marque aux quatre anneaux, ce nouveau modèle se positionne entre les Q4 e-tron et Q8 e-tron. Son format s’apparente à celui du populaire Q5 à essence. Au passage, soulignons que le Audi Q6 e-tron repose sur la nouvelle architecture électrique PPE (Premium Platform Electric) développée conjointement avec Porsche. Elle se veut plus moderne, plus efficace et plus performante que la plateforme électrique de précédente génération.

Quelques chiffres à retenir

Il est impossible de disserter à propos d’un nouveau modèle électrique sans avancer une série de données à laquelle les consommateurs accordent beaucoup d’importance. En effet, il faut savoir que le Audi Q6 e-tron 2025 est doté de deux moteurs électriques dont la puissance totalise 450 chevaux. En ce qui concerne la batterie, sa capacité est établie à 94,4 kWh. Le tout permet à ce VUS électrique de parcourir jusqu’à 494 kilomètres avec une seule charge lorsqu’il est équipé de jantes de 19 pouces. L’autonomie est revue à la baisse, soit 475 kilomètres, si l’on opte pour des jantes de 20 pouces. Ces données officielles sont tirées des chartes de Ressources naturelles Canada. Cette autonomie est respectable et acceptable, sans toutefois être impressionnante. Une autonomie inférieure aurait été largement décevante. Au terme d’un bref essai de 138 kilomètres derrière le volant du Audi Q6 e-tron 2025, l’ordinateur de bord a enregistré une consommation de 18,8 kWh/100 kilomètres. Cette consommation tout à fait raisonnable a pu être obtenue étant donné que le trajet était principalement composé de routes secondaires et sinueuses favorisant la régénération d’énergie.

Bien que nous n’ayons pas été en mesure de mettre à l’épreuve la recharge du Q6 e-tron 2025, Audi nous assure que l’autonomie peut passer de 10 à 80% en 21 minutes. Le tout est rendu possible grâce à sa capacité de charge de 270 kW.

Notons qu’une version propulsée, dotée d’un seul moteur électrique alimentant l’essieu arrière, existe aussi. Toutefois, elle n’est pas commercialisée au Canada. Sur notre marché, le constructeur allemand met l’emphase sur le rouage électrique Quattro.

Mentionnons également que le Audi Q6 e-tron 2025 peut remorquer une charge allant jusqu’à 4400 livres.

Sur le plan de la conduite, ce nouveau VUS électrique a eu du mal à nous charmer. Alors que les véhicules de la marque Audi mettent généralement de l’avant le plaisir ressenti derrière le volant, on semble avoir eu de la difficulté à transposer le tout avec cette nouvelle architecture électrique. Certes, le Audi Q6 e-tron 2025 est rapide, mais le plaisir s’arrête pas mal là. Nous avons été étonnés de ne pas ressentir une plus grande dose de plaisir et de bonheur à son volant. Cela étant dit, malgré son surpoids dû au fait qu’il est doté de la technologie électrique, ce VUS de luxe fait preuve d’une certaine agilité.

La technologie est au rendez-vous

Comme tout bon véhicule de luxe hautement moderne, le Audi Q6 e-tron 2025 peut être équipé d’une panoplie de gadgets. Visant à épater à la galerie et à justifier une facture aussi salée, ils sont souvent superflus.

Devant le conducteur, l’environnement est évidemment entièrement numérique et orienté vers celui qui se trouve aux commandes du véhicule. On y retrouve une instrumentation de 11,9 pouces ainsi qu’un écran tactile de 14,5 pouces avec la technologie MMI. En option, on peut aussi choisir un troisième écran. Audi suit la tendance actuelle de l’industrie en proposant un écran destiné au passager.

Entre autres technologies dont l’utilité réelle est questionnable, mentionnons la personnalisation du motif des phares et des feux à DEL.

La prime électrique est coûteuse

Les coûts associés à la recherche et au développement d’une nouvelle plateforme électrique sont astronomiques pour un constructeur automobile et le Audi Q6 e-tron 2025 n’y fait pas exception. Son prix d’entrée est de 80 445 $. Pour une déclinaison Technik, vous devrez débourser plus de 90 000$. Ci-haut, nous mentionnions que le Q6 e-tron est en quelque sorte l’équivalent électrique du populaire Q5 à moteur à combustion interne. Lors de notre analyse, on constate que la prime électrique est très élevée. En effet, les consommateurs peuvent mettre la main sur un Q5 2025 à partir de 52 250 $. Il s’agit d’un écart majeur, soit un peu plus de 28 000 $. On vous laisse faire vous-même le calcul du nombre de kilomètres que vous devrez parcourir pour économiser une telle somme. Il importe de mentionner qu’aucune des versions du Audi Q6 e-tron 2025 n’est éligible aux crédits gouvernementaux pour l’achat d’un véhicule électrique. Il ne faut donc pas voir le Q6 e-tron avec son oeil de comptable, sans quoi il est peu intéressant. Il vaut mieux plutôt se laisser convaincre par la conduite, la technologie électrique et l’aspect de la nouveauté.

Prenez note que les Q6 et SQ6 e-tron 2025 arrivent en ce moment chez les concessionnaires Audi du Québec.

Quelle est la pertinence du modèle SQ6?

Même les véhicules électriques les plus banals, on n’a qu’à penser à l’ancienne Chevrolet Bolt EV par exemple, brillent par leur rapidité. En effet, la technologie électrique permet des accélérations qui sont souvent foudroyantes et instantanées, même dans le cas de véhicules dont les prétentions n’ont rien de sportif. Ainsi, on peut se questionner quant au réel besoin de commercialiser une déclinaison sportive d’un véhicule électrique. Généralement, un véhicule électrique n’est pas l’athlète par excellence en raison de son surpoids. Qui plus est, un véhicule électrique sportif se voit désavantager par son autonomie qui est réduite. En quelque sorte, ça peut être le pire des deux mondes. Quoi qu’il en soit, Audi n’a pas fait entorse à la tradition et a inclus le modèle SQ6 e-tron à son catalogue. Son autonomie est de 442 kilomètres. Pour atteindre les 96 km/h depuis l’arrêt, on retranche 0,8 seconde au modèle Q6 e-tron. Quant à son prix de départ, il dépasse les 96 000 $.

En bref

Bien au fait du succès que connaît l’Audi Q5 sur le marché canadien et de l’engouement pour les véhicules électriques, le constructeur allemand a des attentes élevées avec ce nouveau produit. Tout particulièrement auprès des consommateurs québécois qui sont nombreux à avoir adopté la technologie électrique. En revanche, nous estimons que la surprime électrique est très coûteuse.

Enfin, nous sommes d’avis que Audi a entre les mains une recette permettant de rivaliser entre autres avec le Tesla Model Y. De plus, nous croyons que cette nouvelle plateforme est convaincante et qu’elle pourra être utilisée à d’autres sauces afin de profiter au constructeur.