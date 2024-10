Audi élargit sa gamme de véhicules électriques avec les modèles Q6 Sportback e-tron

Les modèles Q6 Sportback e-tron offrent jusqu’à 509 ch, une autonomie de 482 km et des technologies de pointe

Les nouveaux modèles Q6 Sportback e-tron offrent jusqu’à 509 ch et 482 km d’autonomie en une seule charge.

Les caractéristiques avancées comprennent un système de 800 volts, une charge rapide et un affichage tête haute en réalité augmentée pour une expérience utilisateur améliorée.

Le lancement sur le marché canadien est prévu pour 2025, élargissant la gamme de véhicules électriques Audi avec des options sportives et efficaces.

Audi a lancé le Q6 Sportback e-tron et le SQ6 Sportback e-tron, élargissant ainsi sa gamme de véhicules électriques. Les nouveaux modèles, dévoilés au salon de l’automobile de Paris 2024, devraient faire leur entrée sur le marché canadien en 2025.

Les modèles Q6 Sportback e-tron utilisent l’architecture PPE (Premium Platform Electric) d’Audi, avec une ligne de toit élégante qui améliore l’efficacité aérodynamique. Les deux variantes sont équipées d’une batterie de 100 kWh, pour une autonomie estimée par l’EPA à environ 482 km (300 miles).

Groupe motopropulseur et performances

Le Q6 Sportback e-tron et le SQ6 Sportback e-tron emploient des configurations à deux moteurs avec une capacité de traction intégrale. Le Q6 Sportback e-tron développe entre 422 ch et 456 ch, tandis que le SQ6 Sportback e-tron développe entre 483 ch et 509 ch.

Les véhicules sont équipés d’un système électrique de 800 volts, permettant une charge rapide de 10 à 80 % en 21 minutes environ dans des conditions idéales. Les vitesses maximales sont limitées à 209 km/h (130 mph) pour le Q6 Sportback e-tron et à 230 km/h (143 mph) pour le SQ6 Sportback e-tron.

Conception et technologie

Audi a intégré un nouvel affichage et une nouvelle interface utilisateur dans les modèles Q6 Sportback e-tron. L’intérieur comprend un écran panoramique Audi MMI et un écran passager MMI en option. Un affichage tête haute en réalité augmentée fournit des informations clés sur le véhicule et des aides à la navigation.

Les véhicules sont équipés de feux de jour numériques et de jusqu’à huit signatures lumineuses personnalisables. L’espace intérieur reste comparable à celui des modèles VUS malgré une silhouette plus sportive.

Suspension et dynamique de conduite

Les modèles Q6 Sportback e-tron comprennent des mises à jour de la conception de l’essieu avant et de la suspension pneumatique adaptative, visant à améliorer la dynamique de conduite et le confort. Le système de traction intégrale permet de répartir le couple en fonction de l’arrière afin d’améliorer la dynamique du véhicule.

Lancement sur le marché

Audi prévoit d’introduire le Q6 Sportback e-tron sur le marché canadien en 2025. Les prix et les spécifications détaillés seront annoncés plus près de la date de lancement.

