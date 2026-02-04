Ottawa serait sur le point d’annoncer le retour d’incitatifs à l’achat de véhicules électriques

Le gouvernement canadien serait sur le point d’annoncer le retour d’incitatifs à l’achat de véhicules électriques, le tout dans le cadre du dévoilement de sa nouvelle stratégie automobile nationale qui aura lieu demain (5 février). L’autre grande mesure qu’elle contiendrait serait l’abandon du quota obligatoire concernant la vente de véhicules électriques pour les constructeurs.

Ottawa ramènerait des incitatifs à l’achat de véhicules électriques.

Les normes concernant les émissions de gaz à effet de serre seraient aussi au menu.

Les quotas de vente de véhicules électriques seraient revus.

C’est le réseau CBC qui a rapporté cette nouvelle en premier et le tout a été repris par Radio-Canada. On explique à travers les branches qu’un nouveau système de normes d’efficacité énergétique et de crédits serait également mis de l’avant.

Deux sources mentionnent aussi que des fonds seront également annoncés pour la construction de nouvelles bornes de recharge à travers le Canada afin de soutenir les consommateurs.

Le premier ministre Mark Carney subissait des pressions provenant de dirigeants du secteur automobile, de plusieurs provinces et du Parti conservateur pour abolir les cibles de vente de véhicules électriques.

Ces dernières exigeaient que 60 % de tous les nouveaux modèles vendus soient électriques d’ici 2030, 100 % d’ici 2035.

Pour certains, ces cibles sont inatteignables, car les consommateurs n’ont pas la capacité ou l’intérêt pour effectuer un virage aussi rapide. Il faut aussi tenir compte du fait que le retrait des incitatifs a ralenti leurs ardeurs.

Ajoutez à cela le contexte politique aux États-Unis où rien n’a été fait pour favoriser l’électrification et vous avez une réalité qui est difficile à prévoir et à gérer. Et c’est sans compter sur la question des tarifs qui vient ajouter de la pression financière sur les constructeurs.

Toujours selon ce que rapporte une source, dans les mesures qui seront annoncées demain, un nouveau système permettrait au fabricant d’accumuler des crédits en produisant des véhicules électriques. Il leur serait aussi possible de transférer les crédits acquis sous l’ancien système.

Il serait aussi grandement question des règles concernant les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules.

Bref, nous allons attendre patiemment les annonces officielles avant de vous revenir avec plus de détails sur le sujet.