Cadillac Vistiq 2026 : écolo ou pas?

Le Cadillac Vistiq 2026 pourrait bien être le meilleur véhicule électrique de la marque, avec de l’espace pour la famille, une bonne autonomie et un design séduisant. Il n’est pas une aubaine, mais doit affronter peu de rivaux directs en ce moment.

Lorsque GM a établi sa vision de l’avenir, basé sur une transition vers l’électrification complète de sa gamme de véhicules d’ici 2035, et d’ici 2030 pour Cadillac spécifiquement, on a planifié une foule de véhicules électriques couvrant plusieurs segments. Le Cadillac Vistiq 2026 a récemment été ajouté à cette gamme, et pourrait bien représenter le meilleur modèle 100 % électrique vendu par la marque de luxe.

Bien sûr, le Cadillac Optiq est plus abordable, le Cadillac Lyriq se démarque par son design, les Cadillac Escalade IQ et Escalade IQL écrasent la route avec leurs dimensions scandaleuses et leur puissance brute, alors que la Cadillac Celestiq s’avère le porte-étendard de la marque, que très peu de consommateurs canadiens se procureront au cours des prochaines années. Le multisegment Vistiq à trois rangées de sièges, avec de la place pour six ou sept passagers, se profile comme le choix idéal pour les familles aisées, et malgré tout, le VÉ peut quand même accélérer de 0 à 100 km/h en moins de quatre secondes, selon le constructeur.

En ce moment, on compte très peu d’utilitaires de luxe 100 % électriques dotés de trois rangées de sièges. Il y a le Lucid Gravity, le Rivian R1S, le Tesla Model X, tous plus chers que le Vistiq, le VinFast VF 9 moins cher, et le Volvo EX90 qui ne sera pas offert au Canada en 2026. Les modèles intermédiaires à deux rangées de sièges inclut le BMW iX, le Jeep Wagoneer S, le Mercedes-Benz EQE VUS et le Polestar 3. On peut également considérer les Hyundai IONIQ 9 et Kia EV9 à trois rangées, mais ce ne sont pas des multisegments de luxe, donc moins chers que le Cadillac. En passant, le Vistiq coûte quelque 20 000 $ de plus que le Lyriq.

Pour son millésime inaugural, le Vistiq est proposé en quatre déclinaisons, dont Luxe, Sport, Luxe haut de gamme et Platinum. Elles sont toutes équipées d’un rouage intégral, rendu possible grâce à deux moteurs électriques développant un total de 615 chevaux et un couple de 650 livres-pied. La batterie de 102 kWh procure une autonomie variant de 483 à 491 kilomètres sur une pleine charge, alors que la vitesse de recharge maximale est établie à 190 kW.

De plus, le Cadillac Vistiq 2026 peut remorquer jusqu’à 2 268 kilogrammes ou 5 000 livres. L’utilitaire affiche un poids de 2 869 kg ou 6 326 livres, donc substantiellement plus léger que l’Escalade IQ — le dernier que nous avons conduit faisait pencher la balance à 4 217 kg ou 9 298 livres. Évidemment, le Vistiq est plus agile, bien que le système à quatre roues directionnelles de l’Escalade IQ lui procure un diamètre de braquage plus étroit, soit 39,3 mètres contre 41 m pour le Vistiq.

Voici les cotes de consommation d’énergie et d’autonomie du Vistiq :

Configuration Ville/route/mixte (Le/100 km) Ville/route/mixte (kWh/100 km) Autonomie (km) Temps de charge niveau 2 (heures) Vistiq avec chargeur de 11,5 kW 2,5 / 3,0 / 2,7 22,5 / 26,9 / 24,4 491 11,2 Vistiq avec chargeur de 19,2 kW 2,5 / 3,0 / 2,7 22,5 / 26,9 / 24,4 483 7,0

Lors de notre essai automnal, nous avons observé une moyenne de consommation de 25,6 kWh/100 km, un peu plus élevée que la cote mixte officielle. Sur une borne de recharge rapide de 180 kW, le Vistiq a renfloué sa batterie à une cadence maximale de 144 kW, sans oublier que cette vitesse varie toujours en fonction des conditions climatiques et de la motorisation du véhicule.

Le Vistiq brille pour sa qualité de roulement et sa motorisation puissante, mais souple en même temps. On peut donc décoller en toute douceur, ou de façon violente au besoin en activant le mode Vélocité Max. On le sent plus lourd et moins maniable que le Lyriq, rien de surprenant, puisqu’il est plus long, plus large et plus haut. Toutefois, son gabarit est beaucoup plus facile à gérer dans le stationnement du centre commercial que celui de l’Escalade IQ. Bref, côté dimensions, il convient parfaitement.

De plus, son habitacle est très bien insonorisé, les espaces de rangement sont nombreux, le système de climatisation permet à tout le monde d’être confortable, et une fonction de conversation rehaussée permet aux occupants de mieux se faire entendre en projetant leur voix à travers les haut-parleurs du véhicule. En revanche, si le Vistiq est attrayant pour ses trois rangées de sièges, les assises de troisième rangée se retrouvent près du plancher, alors les adultes y prenant place voyageront avec les genoux bien hauts. Ce n’est évidemment pas la posture la plus confortable pour de longues distances.

Le système multimédia est impressionnant avec ses écrans à haute résolution, alors que l’interface est facile à utiliser, grâce à de grandes zones de boutons. Et avec des mises à jour par internet, le système demeurera à jour pour quelques années, avec de nouvelles fonctionnalités, et convivial tant que les composants physiques à bord peuvent digérer la portion logicielle qui deviendra de plus en plus lourde. Toutefois, la décision de GM d’éliminer l’intégration d’Apple CarPlay/Android Auto dans la plupart de ses véhicules électriques risque que repousser des acheteurs, même si l’on peut ajouter des applis comme Waze et Apple Music au système multimédia.

Malgré la flamboyance des multiples écrans, celui dédié aux commandes de climatisation est beaucoup moins appréciable. Il est monté bas sur la console centrale, hors de notre champ de vision et son utilisation est donc distrayante. On peut toujours se rabattre sur des commandes vocales pour ajuster la température, à l’instar de la plupart des voitures modernes aujourd’hui, mais se tendre le bras pour tourner une molette rotative demeurera toujours la façon plus facile pour régler la climatisation.

L’équipement de série du Cadillac Vistiq 2026 comprend les jantes en alliage de 21 pouces, le hayon électrique à mains libres, les portes à fermeture adoucie, le dégivrage des essuie-glaces de pare-brise, le toit ouvrant panoramique, le système de caméras à vue périphérique, la climatisation automatique à cinq zones, la fonction mémoire à deux positions du siège du conducteur, les sièges avant à 12 réglages électriques avec fonction de massage, les sièges avant chauffants et ventilés, les sièges chauffants à la deuxième rangée, le volant chauffant, l’éclairage d’ambiance à 126 couleurs, le panneau courbé de 33 pouces abritant l’instrumentation du conducteur et l’écran multimédia tactile, l’interface Google built-in, deux zones de recharges par induction, la chaîne audio ambiophonique AKG à 23 haut-parleurs, le système d’atténuation active du bruit et la conduite semi-autonome Super Cruise de GM.

Une banquette de deuxième rangée figure de série dans les variantes Luxe et Sport, et des sièges capitaines sont livrables en option. D’autre part, des roues de 22 et de 23 pouces sont disponibles, alors que l’affichage à tête haute avec réalité augmentée, la fonction de mémoire à deux positions pour le passager avant, la vision nocturne, le pavillon de toit en suède et les sièges capitaine de deuxième rangée sont tous inclus dans les variantes Luxe haut de gamme et Platinum.

Au Canada, le prix varie de 96 598 $ à 123 993 $, comprenant les frais de transport et de livraison, la taxe du climatiseur de 100 $, les frais de concessionnaire de 699 $ et les options installées à l’usine. Toutefois, cela n’inclut pas la taxe de luxe fédérale.

À ce prix, le Vistiq se retrouve seul dans son monde. Le Lucid Gravity est plus cher, alors que les Rivian R1S et Tesla Model X sont beaucoup plus dispendieux. Chez les marques de luxe, le Cadillac peut s’avérer un choix intéressant, tant pour le prix que pour le réseau de concessionnaires et le service après-vente. En revanche, si une capacité de six ou sept places n’est pas une nécessité, plusieurs options s’offrent à nous, dont les BMW iX et Polestar 3 beaucoup plus dynamiques que le Cadillac — si c’est que l’on recherche — et le Jeep Wagoneer S moins cher.

Plus polyvalent que le Lyriq, moins encombrant que l’Escalade IQ, le Cadillac Vistiq 2026 gagne des points à plusieurs égards, et ses défauts ne sont pas majeurs. Il se conduit bien, il est confortable, sa puissance est plus que suffisante, et il peut parcourir de bonnes distances entre les recharges. Beaucoup de points positifs ici.

En revanche, si l’on ne peut vivre sans Apple CarPlay et Android Auto, même si le système intégré est très complet, le Vistiq nous semblera moins intéressant, et c’est peut-être la raison principale expliquant l’acquisition d’un modèle concurrent. Mais en général, ce Cadillac figure parmi ses meilleurs véhicules électriques offerts jusqu’à maintenant.

Est-il un choix écolo? D’un point de vue strictement énergétique, le Tesla Model X est le plus efficient dans le segment des utilitaires électriques à trois rangées, mais pour l’ensemble de l’œuvre et pour les capacités offertes, le Vistiq est assurément un choix écolo.

