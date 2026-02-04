BMW lance la production de présérie de la berline i3 basée sur la Neue Klasse à Munich

L’équivalent électrique de la BMW Série 3 entre en phase de préproduction

BMW débute l’assemblage de berlines i3 de présérie sur la plateforme électrique Neue Klasse à l’usine de Munich

La production complète est prévue pour la seconde moitié de 2026, avec un positionnement sur les marchés mondiaux

Les employés suivent une formation pratique afin de valider et d’affiner les systèmes de fabrication

BMW a commencé à assembler des versions de présérie de la berline i3 entièrement électrique à son usine de Munich, une étape majeure vers le lancement de la production en série au cours de la seconde moitié de 2026. L’i3, construite sur la plateforme de véhicules électriques Neue Klasse de BMW, servira de contrepartie électrique à la légendaire et durable Série 3. Oui, les attentes seront élevées.

Il s’agit du deuxième modèle de la gamme Neue Klasse de BMW, après l’iX3. Dévoilée en avant-première par le concept Vision Neue Klasse en 2023, la nouvelle berline i3 devrait intégrer l’affichage panoramique iDrive de BMW et, à en juger par son apparence, reprendre également son design épuré. Le véhicule relance le nom i3 pour le marché mondial. Cette i3 ne partage que son nom avec la précédente i3.

L’usine BMW Group de Munich prend désormais en charge l’ensemble de la séquence de production de la nouvelle i3. Les installations modernisées du site, incluant l’atelier d’emboutissage, l’atelier de carrosserie, l’atelier de peinture et l’assemblage final, fonctionnent avec des systèmes numériquement intégrés. Les véhicules de présérie servent à valider les équipements de fabrication et les flux logistiques dans des conditions réelles.

« Pour la première fois, nous avons construit une BMW i3 entièrement dans notre usine – en utilisant des technologies de fabrication de pointe et des processus numériquement interconnectés », a déclaré Peter Weber, directeur de l’usine BMW Group de Munich. « La production de véhicules de présérie constitue une étape clé pour notre site. »

L’i3 sera lancée aux côtés de la Série 3 actuelle, qui poursuivra sa carrière avec des motorisations à combustion lors de sa prochaine génération. Une variante M haute performance de l’i3 électrique est également en développement et devrait être dotée d’une configuration à quatre moteurs, dépassant largement les seuils de puissance actuels, établis à 523 chevaux en version Competition.

Les employés de l’usine de Munich suivent une formation intensive, passant de modules en réalité augmentée à une expérience pratique avec les nouvelles machines. Les enseignements tirés de la phase actuelle de montée en cadence serviront à optimiser les processus avant le début de la production à grande échelle plus tard cette année.