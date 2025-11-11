Entrevue exclusive avec Lihao Yu, le designer de la Nissan Sentra 2026

J’ai récemment eu l’occasion de faire une entrevue avec Lihao Yu, le designer de la nouvelle Nissan Sentra 2026. Il nous offre son regard sur la conception de l’un des modèles les plus emblématiques de Nissan.

Lihao Yu est directeur du design au Centre de design mondial de Nissan à Atsugi, au Japon

Il est derrière le design de plusieurs modèles Nissan et Infiniti

Il est responsable de la neuvième génération de la Nissan Sentra

D’ici quelques semaines, Nissan va introduire sur le marché canadien ce qui est reconnu comme étant la neuvième génération de la berline compacte Nissan Sentra. Bien que l’on pourrait à sa vue qu’elle est toute nouvelle, ce n’est pourtant pas le cas. La voiture conserve l’ensemble de ses composants techniques qui ont été introduits sur la génération huit lancée en 2019 en tant que modèle 2020.

Même constitution apparence différente

Ayant la même constitution, la notion de style est centrale pour que l’on croie à la neuvième génération. Le travail du designer Lihao Yu était donc d’une importance capitale dans le processus de renouvèlement de la Sentra pour 2026.

Pour Lihao Yu, la question du design est naturellement très importante, c’est particulièrement le cas pour l’Amérique du Nord, les Étasuniens encore plus précisément. Ces derniers recherchent une apparence plus sportive, de là l’accent sur la version SR qui trône au sommet de la gamme. Avec cette version, le constructeur veut offrir des couleurs audacieuses plus dynamiques. Il en va de même pour l’apport de jantes de 18 pouces à deux tons, de la calandre noire et du petit aileron sur le coffre aussi contrastant.

Y a-t-il des défis dans la conception d’un produit comme la Sentra?

Pour Lihao Yu, faire une berline est plus complexe qu’un utilitaire sport. L’élaboration des trois corps (Capot, Cabine, Coffre) augmente le défi. De plus, il faut intégrer les dogmes stylistiques de la marque comme une nouvelle évolution de la grille de calandre V-Motion que l’on connait depuis déjà plusieurs années. L’approche du designer est la modernité utile, simple et puissante, en quelque sorte, le futurisme intemporel. Tout au long du processus de conception, l’équipe s’est inspirée du principe japonais de « shun » : une sensation de vitesse agile, mais sans effort.

« Lors de la phase de croquis initiale, nous avons intégré des lignes étirées qui donnent à la Sentra une apparence plus large, plus audacieuse et plus dynamique », a déclaré Yu. C’est particulièrement probant à l’avant avec l’intégration des blocs optiques aux DEL au sein même de la grille de calandre. Il ajoute : « Les lignes horizontales s’étendent d’un coin à l’autre de la face avant, renforçant l’apparence large de la Sentra ».

Lorsqu’il fait mention de la ligne du toit d’inspiration « fastback », il avance : « La ligne de toit est mise en valeur par une finition satinée arquée et élégante, qui améliore ses proportions et lui donne une allure plus haut de gamme et assurée que jamais. » dans cette même veine, « Les lignes de caractère (arrière) sont nettes, mais fluides. Elles attirent le regard vers le bas, soulignant la stabilité et la présence de la Sentra ».

De plus, il y a l’équilibre à trouver entre les ingénieurs et les désirs des designers. Dans le cas que la plate-forme et la motorisation demeurent les mêmes, l’équipe de design avait des bases fermes et rigides comme fondations. Malgré tout, le coefficient de trainée est amélioré. Cependant, avec l’intégration de nouvelles technologies, la voiture est un peu plus lourde. Yu soutient que l’apport de la numérisation permet d’optimiser l’élaboration et la conception des véhicules. En gros, il faut environ 5 ans pour le développement.

L’informatique comme allié

Sans surprise, dans une optique d’efficacité, les ordinateurs jouent un rôle de plus en plus important lorsque vient le temps de créer ou de moderniser un véhicule. Yu souligne que la Chine met énormément de pression sur le monde automobile avec des conceptualisations à la vitesse grand V. Nécessairement, le reste du monde doit suivre ou du moins essayer de suivre.

L’intelligence artificielle permet aussi de régler une collection de problèmes avant qu’ils ne se pointent et qu’ils ne nuisent au développement. Les concepteurs peuvent donc procéder à une collection de tests et d’essais avant d’en venir avec une phase plus déterminante où la conception de la voiture physique devient essentielle. En gros l’intelligence artificielle permet d’accélérer à moindres frais la création de la voiture tout en apportant de nouvelles idées plus rapidement. Conséquemment, il y a une forte économie en temps et en argent.

Une discussion entre l’extérieur et l’intérieur

Nissan est très fier que l’intérieur de la Sentra ait été nommé un des meilleurs intérieurs en 2020 par la publication Ward’s. Le constructeur voulait continuer sur cette lancée avec le renouvèlement pour 2026. « L’intérieur était un point fort de la précédente Sentra, nous avons donc voulu élever encore davantage cette réputation ».

De ce fait, on ne voit pas une révolution, mais bien une évolution face à la cabine de 2020. La nacelle d’instrumentation disparait pour faire place à une grande plaque intégrant deux écrans de 12,3 pouces. « Les écrans sont positionnés avec précision pour une utilisation facile, et s’intègrent parfaitement dans le tableau de bord », a indiqué Yu.

Sous l’écran du centre, les designers ont transformé les trois buses d’aération circulaires de la Sentra en une forme rectangulaire modernisée. Au centre, on retrouve maintenant des commandes pour la radio.

En plus du style, les matériaux ont été étudiés pour offrir une sensation de qualité tout en misant sur des détails qui capteront l’attention des occupants. « Nous avons porté attention non seulement à l’apparence des matériaux, mais aussi à leur toucher. Ils ont subi des tests rigoureux pour garantir leur durabilité. » « La Sentra est une voiture enthousiasmante, alors nous avons voulu des couleurs à la hauteur. » « Les passepoils soigneusement réalisés et les détails cousus confèrent une allure haut de gamme à tout l’habitacle. »

Lihao Yu est directeur du design au Centre de design mondial de Nissan à Atsugi, au Japon. Il travaille avec Nissan depuis 19 ans. Il a notamment participé à des projets comme le Nissan Pathfinder, le Nissan Murano, le concept Nissan Hyper Force et l’Infiniti QX30.