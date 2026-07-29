Honda et Nissan relancent leurs discussions de collaboration sur les véhicules définis par logiciel

Les deux entreprises avaient discuté d’une fusion en 2024, mais le projet a échoué.

Désormais, Honda et Nissan pourraient développer conjointement un système d’exploitation pour véhicules définis par logiciel.

Honda a enregistré sa première perte annuelle en 2025 et Nissan est en pleine restructuration de ses activités.

Alors que le projet de fusion entre Honda et Nissan a échoué il y a plus d’un an en raison de désaccords fondamentaux entre les deux constructeurs automobiles japonais, les discussions relatives à une collaboration se sont poursuivies.

En effet, les deux entreprises envisageraient désormais de travailler ensemble pour développer un nouveau système d’exploitation destiné aux véhicules définis par logiciel (SDV).

Contrairement au projet de fusion, qui a échoué parce que Honda avait exprimé son souhait de prendre le contrôle de la nouvelle entité, ce nouveau partenariat mettrait la technologie de Nissan au premier plan. En effet, les derniers systèmes logiciels basés sur l’IA du constructeur serviront de base au système d’exploitation développé conjointement.

L’intelligence artificielle et le logiciel sont au cœur du plan de redressement de Nissan pour les prochaines années, l’entreprise espérant renouer avec la rentabilité après plusieurs années difficiles.

Le projet de fusion initial avait suscité l’étonnement, beaucoup peinant à comprendre pourquoi Honda souhaitait s’associer à Nissan. En effet, Honda, le deuxième constructeur automobile japonais, semblait très bien se porter en 2024, notamment en Amérique du Nord, où l’entreprise bénéficie d’un grand succès commercial et d’une solide réputation de fiabilité. En comparaison, l’image de Nissan s’est ternie au cours des deux dernières décennies en raison de problèmes de transmission CVT et d’une faible qualité perçue.

Le tableau d’ensemble est cependant beaucoup plus nuancé, notamment parce que Nissan dispose à l’échelle mondiale d’une gamme bien plus variée et moderne que celle de Honda, allant des Kei cars au Japon aux camions et VUS à châssis sur cadre, en passant par une gamme de véhicules commerciaux.

De plus, Honda a enregistré la toute première perte annuelle de son histoire en 2025 en raison d’une transition manquée vers les véhicules électriques. Celle-ci avait débuté au moment même où les ventes de véhicules électriques chutaient considérablement en Amérique du Nord, incitant l’entreprise à annuler l’ensemble de ses futurs projets 100 % électriques pour se réorienter vers des modèles hybrides. Pour le moment, Honda a également repoussé le lancement de la nouvelle génération de certains de ses modèles actuels à 2030, 2031 ou 2032.

En gardant cela à l’esprit, il est plus facile de comprendre pourquoi les deux entreprises souhaitent unir leurs forces face à une concurrence féroce, venant notamment de Chine. Le partage des coûts de développement d’une nouvelle plate-forme logicielle permettrait à Honda et Nissan de rester dans la course face à leurs concurrents tout en limitant l’impact sur leurs finances fragilisées.

Bien que tous les détails de cette collaboration n’aient pas encore été dévoilés, il est possible que Honda et Nissan travaillent ensemble sur des technologies de conduite autonome assistées par l’IA, les deux constructeurs ayant investi d’importantes sommes dans ce domaine ces dernières années.

Source : Automotive News