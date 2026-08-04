La NHTSA enquête sur près de 1,2 million de véhicules Tesla en raison de problèmes de suspension

Plus de 150 plaintes entraînent un nouvel examen des Tesla Model 3 et Model Y en raison de défaillances de composants de direction et de suspension

La NHTSA a ouvert une enquête préliminaire visant près de 1,2 million de véhicules Tesla.

Les autorités réglementaires ont reçu 156 plaintes faisant état de défaillances de composants de la suspension avant.

L’enquête dépasse la portée des précédents rappels de Tesla liés à la suspension.

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) des États-Unis a ouvert une enquête préliminaire sur un défaut potentiel touchant environ 1,2 million de véhicules Tesla, à la suite de signalements de défaillances de la suspension avant susceptibles de nuire à la maîtrise de la direction. L’examen porte sur certains Model 3 des années-modèles 2018 à 2020 et Model Y des années-modèles 2021 à 2023.

L’Office of Defects Investigation de la NHTSA a reçu 156 plaintes de consommateurs faisant état de défaillances du bras latéral inférieur avant. Des propriétaires ont indiqué que le composant pouvait se détacher pendant la conduite, ce qui risquait de réduire la maîtrise directionnelle et d’empêcher les véhicules de continuer à rouler. Les véhicules touchés ont souvent dû être remorqués après les défaillances signalées.

De nombreuses plaintes indiquent que les conducteurs n’ont reçu aucun avertissement au tableau de bord avant les incidents. Bien que certains propriétaires aient décrit des craquements, des grincements ou d’autres bruits provenant de la suspension lors de manœuvres à basse vitesse ou dans les virages, l’agence a précisé que les systèmes d’avertissement électroniques n’avaient généralement pas alerté les conducteurs avant que les défaillances signalées ne surviennent.

Une plainte citée par les enquêteurs concerne un Tesla Model Y 2021 en Floride qui aurait subi une défaillance de plusieurs composants de la suspension avant à environ 46 800 km. Le propriétaire a affirmé que le véhicule produisait des craquements dans les virages avant l’incident, mais qu’aucun témoin ni message d’avertissement ne s’était affiché. La plainte soutient également que le véhicule n’était pas visé par les précédents rappels de Tesla liés à la suspension, malgré des similitudes avec des problèmes déjà identifiés.

Tesla a déjà rappelé un nombre limité de Model 3 en raison de problèmes touchant la suspension avant. Un rappel lancé en 2021 visait environ 2 800 véhicules en raison d’un problème lié à la production, tandis qu’un rappel distinct effectué en 2023 concernait 422 Model 3 présentant des défaillances similaires de composants. Toutefois, la NHTSA a indiqué que les plaintes examinées dans le cadre de l’enquête actuelle dépassaient la portée de ces campagnes et ne semblaient pas découler du même problème de fabrication.

La mesure actuelle constitue, encore une fois, une évaluation préliminaire, soit la première étape du processus d’enquête sur les défauts de la NHTSA. Durant cette phase, les autorités réglementaires évaluent la fréquence, la gravité et les conséquences potentielles sur la sécurité des défaillances signalées avant de déterminer si une analyse technique supplémentaire ou un rappel de sécurité obligatoire est justifié. Au moment de l’annonce de l’agence, aucun accident, blessé ou décès n’avait été associé aux défaillances de suspension signalées.

Source: Carscoops