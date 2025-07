Mitsubishi Outlander 2025 : écolo ou pas?

Le Mitsubishi Outlander 2025 est offert à partir de 37 648 $ incluant les frais de transport et de préparation, et l’Outlander PHEV est proposé partir de 50 748 $.

Bon confort de roulement et habitacle logeable, excellente garantie, bonne autonomie électrique (Outlander PHEV)

Prix supérieur à la moyenne, recharge lente sur borne de niveau 2 (PHEV), économie de carburant peu impressionnante (PHEV).

De nouveaux produits sont en élaboration, mais pour l’année-modèle 2025, la gamme Mitsubishi consiste en seulement trois modèles, et les trois sont des multisegments. Le Mitsubishi Outlander 2025 est l’un d’eux, et c’est de loin le meilleur du trio.

Le segment des utilitaires compacts dans lequel il se situe regroupe presque 20 modèles au Canada, alors les parts de marché sont minces pour plusieurs constructeurs. Heureusement, l’Outlander possède de belles qualités et, comme tout véhicule neuf, quelques défauts aussi. Cette concurrence inclut le Buick Envision, les Chevrolet Equinox et Chevrolet Equinox EV, les Ford Bronco Sport et Ford Escape, le GMC Terrain, le Honda CR-V, le Hyundai Tucson, le Jeep Compass, le Kia Sportage, les Mazda CX-5 et Mazda CX-50, le Mitsubishi Eclipse Cross, le Nissan Rogue, le Subaru Forester, le Toyota RAV4 et le Volkswagen Tiguan.

Le Mitsubishi Outlander 2025 est disponible avec l’une de deux motorisations, que la marque sépare en deux modèles distincts sur son site internet. L’Outlander « régulier » est équipé d’un quatre cylindres atmosphérique de 2,5 L produisant 181 chevaux et un couple de 181 livres-pied, acheminés aux quatre roues par une boîte automatique à variation continue. Rappelons que l’Outlander est construit sur la même plateforme que le Nissan Rogue, il incorpore plusieurs composants dans l’habitacle empruntés de Nissan, alors que le moteur et la boîte de vitesses ont été conçus par Nissan. Toutefois, le rouage intégral S-AWC est propre à Mitsubishi, qui comprend une vectorisation du couple aux roues arrière afin d’améliorer la tenue de route et maximiser l’adhérence sur les chaussées glissantes.

Quant à l’Outlander PHEV, il mise sur une motorisation hybride rechargeable composée d’un quatre cylindres de 2,4 L, de deux moteurs électriques de propulsion et d’une batterie de 20 kWh, pour une puissance totale de 248 chevaux et un couple de 332 livres-pied. Le rouage S-AWC figure également à bord, programmé spécifiquement pour le système hybride.

Les cotes de consommation se chiffrent comme suit :

Modèle Ville / route / mixte L/100 km Mixte Le/100 km Autonomie en conduite électrique (km) Outlander 9,7 / 7,7 / 8,8 – – Outlander PHEV 9,2 / 8,7 / 9,0 3,6 61

Le Mitsubishi Outlander 2025 n’est pas le véhicule le plus engageant à conduire de son segment. On peut accuser son poids et son gabarit, les efforts du moteur non hybride de conserver l’essence au maximum avant les performances, et le manque de vivacité du système hybride. Toutefois, l’agrément de conduite n’est pas la mission principale d’un utilitaire compact, on en convient.

La consommation de l’Outlander non hybride se range dans la moyenne de la catégorie et, lors de notre essai de l’Outlander GT Premium non hybride, nous avons observé une moyenne de 8,6 L/100 km.

Le système hybride permet de rouler une soixantaine de kilomètres. On peut donc quitter la maison, faire les emplettes, ramasser les enfants à la garderie et revenir chez nous sans activer le moteur à combustion. Sur des trajets plus longs, le Mitsu est l’un des rares hybrides rechargeables munis d’une prise de recharge rapide afin de renflouer la batterie à 80 % en aussi peu que 38 minutes, à une vitesse maximale de 50 kW. Le connecteur est du type CHAdeMO, signifiant qu’un adaptateur CCS pourrait être nécessaire à certaines bornes de recharge rapide.

En revanche, la vitesse du chargeur intégré de niveau 2 n’est que de 3,5 kW et la recharge complète prend 6,5 heures, selon le constructeur. Ce n’est pas très rapide. En comparaison, les Hyundai Tucson et Kia Sportage hybrides rechargeables sont munis d’un chargeur de 7,2 kW permettant une recharge complète en deux heures. Et quand la batterie atteint son niveau minimal de charge, l’Outlander PHEV est le plus gourmand des compacts munis d’une motorisation hybride. Si l’on doit couvrir de longues distances ou des trajets d’autoroute prolongés sur une base régulière, sans l’opportunité de se brancher, le Mitsubishi n’est peut-être pas le meilleur choix dans son segment.

Pour le millésime 2025, le choix de la motorisation est particulièrement important, puisque l’Outlander non hybride a reçu un rafraîchissement de mi-parcours, alors que l’Outlander PHEV obtiendra ces changements pour 2026. L’Outlander non hybride bénéficie de retouches esthétiques avant et arrière, de nouvelles jantes en alliage et de couleurs de carrosserie, des révisions à la suspension et à la direction, d’habitacle habillé de nouveaux matériaux et de commandes, d’une meilleure insonorisation et d’une nouvelle chaîne audio fournie par l’équipementier Yamaha.

Plusieurs déclinaisons sont disponibles, incluant ES, SE, LE, SEL, GT, GT Premium et Noir – cette dernière étant exclusive au Outlander PHEV. Elles proposent évidemment un niveau incrémentiel d’équipement de confort, de commodité et techno, et la version ES de base est munie de jantes de 18 pouces, d’éclairage extérieur à DEL, de sièges avant chauffants, d’une sellerie en tissu, d’un climatiseur automatique à deux zones, d’un freinage autonome d’urgence et d’une surveillance des angles morts. Toutefois, l’Outlander non hybride obtient aussi de série un système multimédia à écran tactile de 12,3 pouces alors que la version rechargeable conserve l’écran tactile de 8,0 pouces, ou 9,0 pouces à partir de la version LE. L’Outlander « régulier » propose aussi une chaîne Yamaha avec 8 ou 12 haut-parleurs, alors que le PHEV propose une chaîne Bose à 9 haut-parleurs à partir de la version GT.

Entre-temps, les variantes les plus luxueuses sont équipées d’un régulateur de vitesse adaptatif avec arrêt et redémarrage automatique, des sièges avant ventilés et des sièges de deuxième rangée chauffants, du cuir semi-aniline, des essuie-glaces de pare-brise à capteur de pluie, un affichage à tête haute et un système de navigation, en plus du toit ouvrant panoramique, du climatiseur à trois zones, du volant chauffant et des sièges avant à réglages électriques figurant dans les déclinaisons de milieu de gamme. Des sièges à fonction de massage sont disponibles dans les variantes les mieux équipées de l’Outlander PHEV, mais pas dans l’Outlander non hybride.

On apprécie le confort de roulement et le silence à bord de l’Outlander, et c’est le seul multisegment compact offrant trois rangées de sièges pour une capacité maximale de sept passagers. Évidemment, la troisième rangée n’est pas des plus accommodantes, mais demeure tout de même tolérable sur de courtes distances. Aussi, les versions plus coûteuses constituent des véhicules haut de gamme, dotées d’un habitacle bien fini et d’un design chic. Le système multimédia est convivial également.

Comme tout produit Mitsubishi, l’Outlander profite d’une solide garantie, dont une couverture de 10 ans ou de 160 000 km sur le groupe motopropulseur, selon la première éventualité. La garantie de la batterie de l’Outlander PHEV est plus longue que celles chez la concurrence.

Au Canada, le Mitsubishi Outlander 2025 est offert entre 37 648 $ et 49 548 $ pour la motorisation non hybride, et entre 50 748 $ et 62 648 $ pour l’Outlander PHEV. La marque mentionne également des frais de concessionnaires de 599 $ sur son site internet. Les tarifs ne figurent pas parmi les plus abordables, avec l’un des prix de base les plus élevés de sa catégorie. Au moins, les versions rechargeables coûtent un peu moins cher que celles du Toyota RAV4 rechargeable.

Au final, l’Outlander 2025 fait bonne figure comme véhicule familial spacieux et polyvalent, solide et convivial. Les variantes non hybrides ne sont pas les moins énergivores de leur catégorie, mais accomplissent bien leur travail et la troisième rangée de sièges s’avère un bonus. Le rafraîchissement de mi-génération apporte aussi quelques améliorations bien appréciées, telles que l’écran tactile de 12,3 pouces et le système audio Yamaha.

L’Outlander PHEV constitue aussi un bon choix, et un choix écolo, selon l’utilisation qu’on en fait, mais il faut recharger la batterie à la moindre occasion afin de rentabiliser son coût plus élevé.

Autrement dit, l’Outlander n’excite pas les sens, mais ses lacunes sont pardonnables et l’on recommande certainement son acquisition. Au Canada, il est aussi appuyé par l’une des meilleures garanties de l’industrie. Le Mitsubishi est-il notre utilitaire compact favori? Non, mais demeure tout de même un bon choix.