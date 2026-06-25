Essai du Tesla Model Y 2026 Dual Motor : la conduite autonome impressionne et on s’y habitue

Le Tesla Model Y demeure l’un des VUS électriques les plus populaires sur le marché, et pour 2026,il continue de marier son design minimaliste distinctif, sa praticité, ses performances et certaines des technologies d’aide à la conduite les plus avancées disponibles.

Après avoir passé du temps au volant du modèle Long Range Double Moteur Premium, un élément s’est démarqué par-dessus tout : le Full Self-Driving (FSD), la fameuse conduite semi-autonome. C’est à la fois stressant et impressionnant, et c’est quelque chose à quoi je pourrais facilement m’habituer, et assez rapidement.

Pour:

Excellente capacité de chargement avec le « frunk » et les compartiments cachés

Accélération vive et performances électriques engageantes

Technologie avancée Full Self-Driving (conduite autonome)

Contre:

Presque toutes les fonctions sont contrôlées via l’écran tactile

Aucune compatibilité Apple CarPlay ou Android Auto

Le Full Self-Driving nécessite encore des interventions

Design minimaliste

Le Model Y, redessiné en 2025, arbore une façade avant élégante mise en valeur par une barre lumineuse pleine largeur, tandis que l’arrière bénéficie d’un traitement lumineux tout aussi moderne. Le résultat est un VUS à l’allure futuriste qui reste néanmoins discret et raffiné.

Ma première impression

Ma première impression du Model Y a été de constater à quel point toute l’expérience est axée sur la technologie. De l’utilisation du téléphone comme clé au réglage des rétroviseurs, du volant, de la climatisation et même de l’ouverture du frunk via l’écran tactile, tout tourne autour du logiciel. Et bien que j’adore la technologie et certaines de ces fonctionnalités, utiliser l’écran pour orienter les aérateurs et comme sélecteur de vitesses sont des particularités auxquelles je ne suis pas sûr de m’habituer.

L’expérience de conduite reflète cette même philosophie. L’habitacle est calme et raffiné, et l’interface ressemble davantage à une tablette haut de gamme qu’à un véhicule traditionnel. L’approche de Tesla ne plaira pas à tout le monde, mais on ne peut nier qu’elle est innovante et moderne.

Habitacle

Le Model Y marie un habitacle minimaliste à une praticité impressionnante. Des solutions de rangement ingénieuses se trouvent partout : compartiments cachés, bacs profonds, chargeurs sans fil et un frunk très pratique.

Les boutons physiques sont quasi inexistants, presque toutes les fonctions étant gérées via l’écran tactile central. Cela demande une période d’adaptation pour les nouveaux propriétaires Tesla, mais l’habitacle est moderne, dégagé.

L’intérieur blanc en option illumine considérablement l’habitacle, créant une atmosphère aérée qui complète le grand toit panoramique en verre. Combiné à un éclairage d’ambiance et à des matériaux haut de gamme, l’intérieur dégage un sentiment de luxe sans ornements excessifs.

Note personnelle sur l’intérieur blanc : j’ai possédé un Tesla Model 3 il y a quelques années et les sièges peuvent bleuir avec les jeans, mais cela se nettoie facilement avec le bon produit.

Les passagers arrière bénéficient de beaucoup d’espace, de sièges chauffants, de ports USB-C et d’un plancher entièrement plat. L’espace de chargement est remarquable. Avec un grand coffre arrière, un rangement sous plancher et un frunk spacieux, le Model Y offre jusqu’à 2 158 litres de capacité, sièges arrière rabattus. Peu de VUS compacts rivalisent avec cette polyvalence.

Une expérience entièrement axée sur la technologie

La technologie est au cœur de l’expérience du VUS électrique Tesla Model Y. Presque toutes les fonctions sont contrôlées via le grand écran tactile central, qui gère la navigation, la climatisation, les réglages du véhicule et le divertissement. Les applications intégrées incluent Spotify, Apple Music, des jeux, le mode animal, tandis que les passagers arrière disposent de leur propre écran.

L’approche tout écran de Tesla ne plaira pas à tout le monde. Apple CarPlay et Android Auto sont toujours absents, et changer de vitesse par glissement sur l’écran demande une adaptation. La qualité des caméras est excellente, mais l’absence d’une caméra 360° se remarque.

La vraie vedette est le Full Self-Driving. Je l’ai testé sur autoroute et en ville, en m’insérant dans un trafic à 100 km/h et en manœuvrant dans des stationnements ; il a géré avec assurance les rues urbaines, les feux et les changements de voie. Il est impressionnant, mais requiert toujours l’attention du conducteur.

Rapide, bien sûr, c’est électrique

Tesla ne publie pas officiellement les données de puissance, mais les estimations placent le modèle Long Range Double Moteur Premium à tout juste sous les 400 chevaux.

L’accélération est impressionnante. Tesla annonce un 0-100 km/h en environ 4,6 secondes, offrant le couple instantané et la puissance sans effort attendus d’un VÉ.

Autonomie, batterie et recharge du Tesla Model Y

Au Canada, le Model Y est équipé d’une batterie haute tension dont la capacité exacte varie selon la version, la date de production et la région, selon le site de Tesla.

Les autonomies publiées par Tesla sont les suivantes :

Propulsion: jusqu’à 463 km d’autonomie

Long Range 4 roues motrices : jusqu’à 542 km d’autonomie

Performance : jusqu’à 494 km d’autonomie

Ce qui en fait l’une des options les plus compétitives du segment des VUS électriques, suffisant pour la plupart des trajets quotidiens et des voyages.

Le vaste réseau de Superchargeurs Tesla reste l’un des grands atouts de la possession, simplifiant les longs trajets et offrant de nombreuses stations locales.

Confort de conduite et tenue de route

Comparé à de nombreux VUS électriques conduits, le Model Y semble plus léger et peut-être même un peu plus agile. La direction est réactive, l’accélération est immédiate, comme on s’y attend.

Le confort de conduite est agréable au quotidien, tandis que la position surélevée offre la visibilité attendue d’un VUS compact.

En Conditions réelles

Au quotidien, le Model Y est facile à vivre. La visibilité est bonne, l’espace de chargement est abondant et la technologie s’intègre harmonieusement à l’expérience de possession.

La seule chose à laquelle je ne pense pas m’habituer est la direction des bouches d’air contrôlée par l’écran.

Le système Full Self-Driving est l’aspect le plus fascinant de la possession au quotidien. Voir le véhicule naviguer dans la circulation, sur les autoroutes, aux intersections et dans les stationnements est impressionnant, même s’il prend parfois des décisions qui ont nécessité mon intervention.

Y a-t-il des inconvénients?

Le plus grand défi reste la dépendance de Tesla envers l’écran tactile. Les conducteurs préférant les commandes physiques pourraient trouver la courbe d’apprentissage très frustrante.

L’absence d’Apple CarPlay et d’Android Auto décevra certains acheteurs, surtout compte tenu de l’approche technologique du véhicule.

Enfin, bien que le Full Self-Driving soit remarquablement avancé, il requiert toujours une surveillance attentive et ne doit pas être considéré comme entièrement autonome.

Points à surveiller

Le Full Self-Driving nécessite toujours une surveillance active du conducteur.

L’absence de commandes physiques ne convient pas à tous les acheteurs.

Aucune intégration Apple CarPlay ou Android Auto.

La fiabilité demeure un élément à surveiller

En résumé

Le Tesla Model Y 2026 continue d’exceller en tant que VUS électrique pratique, rapide et très avancé. Sa grande capacité de chargement, son autonomie impressionnante, ses performances solides et son expérience pilotée par logiciel en font l’un des VÉ de référence sur le marché.

Ce qui impressionne le plus, c’est le système Full Self-Driving de Tesla. Au début, c’est stressant de céder autant de contrôle, mais après l’avoir utilisé, la technologie se révèle étonnamment capable. Même si elle nécessite encore supervision et corrections, on voit facilement comment les propriétaires pourraient s’y fier au quotidien. Je pense que je le ferais aussi, surtout avec un long trajet de travail.

Pour les acheteurs cherchant un VUS électrique technologique alliant praticité et innovation, le Model Y reste un excellent choix. Le prix de la version Long Range Dual Motor Premium à l’essai était de 71 000$.