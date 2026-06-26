Land Rover rappelle 250 000 véhicules aux États-Unis en raison de coussins gonflables défectueux

Ce rappel vise 250 857 exemplaires des Range Rover (2022-2026), Discovery (2021-2026) et Defender (2020-2026).

Le connecteur du coussin gonflable du conducteur peut se corroder et empêcher son déploiement lors d’une collision.

Le nombre de véhicules touchés au Canada est actuellement inconnu.

Land Rover a émis aujourd’hui un rappel visant plus de 250 000 de ses véhicules aux États-Unis en raison d’un problème lié au coussin gonflable du conducteur.

En effet, le constructeur britannique, propriété du groupe indien Tata, prévient que le coussin gonflable du conducteur de 250 857 unités des modèles Range Rover (2022-2026), Discovery (2021-2026) et Defender (2020-2026) pourrait ne pas se déployer lors d’un impact.

Ce défaut serait attribuable à de la corrosion par frottement sur le connecteur du coussin gonflable situé dans le ressort tournant du volant, un phénomène causé par les vibrations survenant dans des conditions normales de conduite.

Selon les tests effectués par Land Rover et le fournisseur du connecteur, ce type de corrosion peut augmenter la résistance électrique du connecteur. Cela peut alors empêcher le coussin gonflable de se déployer lorsque le module de commande envoie le courant au gonfleur lors d’une collision.

Naturellement, un coussin gonflable qui ne se déploie pas au moment requis augmente considérablement le risque de blessures ainsi que leur gravité, ce qui a motivé ce rappel.

Heureusement, Land Rover n’a reçu aucun rapport faisant état d’un non-déploiement de coussin gonflable aux États-Unis, et aucune blessure liée à ce problème n’a été signalée jusqu’à présent.

Le problème a été découvert à la suite d’une enquête interne lancée il y a un an, après une augmentation des réclamations sous garantie concernant l’allumage du témoin d’avertissement du coussin gonflable.

Il a été établi que ce témoin lumineux s’allume généralement 483 à 644 kilomètres (300 à 400 milles) avant que le coussin gonflable ne risque de faire défaut lors d’un accident.

Pour prévenir la formation de corrosion par frottement sur la surface des connecteurs, Land Rover a ajouté un gel lubrifiant sur les composants des véhicules produits depuis la fin de mai ou le début de juin.

Cette même solution sera appliquée par les concessionnaires sur les véhicules des clients.

Comme l’enquête n’a pas permis d’identifier un groupe de véhicules plus à risque qu’un autre de présenter ce problème, tous les Range Rover, Discovery et Defender visés par le rappel recevront ce gel lubrifiant, sans qu’une inspection préalable soit nécessaire pour en juger la pertinence.

Les propriétaires des modèles concernés aux États-Unis seront avisés par courrier d’ici le 7 août 2026.

On ignore encore combien de véhicules pourraient être rappelés au Canada pour ce motif, Transports Canada n’ayant publié aucun avis de rappel au moment d’écrire ces lignes. On s’attend toutefois à ce que le nombre soit important.

Source : NHTSA