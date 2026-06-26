Voilà la Hyundai Elantra 2027, Hyundai n’en avait pas fini avec les angles

Hyundai a dévoilé en Corée du Sud la nouvelle génération de l’Avante qui est la jumelle de l’Elantra en Amérique du Nord.

La 8e génération de la voiture embarque Pleos Connect et l’IA Gleo AI

Toutes les dimensions sont plus généreuses

Deux motorisations au lancement : essence 2.0 (149 ch) et hybride 1.6 (157 ch)

La « voiture du peuple » sud-coréenne se réinvente

En étant l’un des modèles les plus vendus, l’Avante a toujours occupé une place importante dans la gamme Hyundai. Vendue à des millions d’exemplaires depuis sa création, elle est la berline compacte de référence en Corée, celle qu’on appelle affectueusement la « voiture du peuple ».

Six ans après la 7e génération, Hyundai ne repart pas de zéro, mais presque. Elle jouit d’une refonte complète, pensée pour répondre aux attentes d’une époque où le design, la technologie et l’électrification ne sont plus des options, mais des exigences.

Dévoilé au Salon de la mobilité de Busan, José Muñoz, PDG de Hyundai Motor, a posé les bases simplement : design remarquable, habitacle spacieux, sécurité renforcée, expérience numérique au niveau.

Un design qui prend de l’assurance

On reconnaît immédiatement le langage « Art of Steel » qui traverse toute la gamme Hyundai, mais sur l’Avante, il prend une forme particulièrement affirmée. Les ailes sont généreuses, presque musclées, et donnent à la voiture une posture plantée sur la route qu’on ne lui connaissait pas vraiment. À l’avant, les éléments éclairants dessinent la lettre H en fines lignes lumineuses, élargissant visuellement la voiture et lui donnant un regard à la fois précis et moderne. La calandre presque fermée donne un ton sévère.

De profil, la structure en trois volumes reste fidèle à la tradition de la berline, capot long, coffre bien dessiné. Des détails changent tout : rétroviseurs Slim-neck intégrés pour réduire le bruit d’air, poignées affleurantes qui disparaissent dans la carrosserie, jantes 18 pouces aux motifs géométriques qui accentuent le caractère sportif. À la custode, on récupère la forme de la Grandeur sud-coréenne et du VUS à l’hydrogène Nexo.

À l’arrière, les feux reprennent exactement le même traitement graphique qu’à l’avant, créant une prestance visuelle poussée. Encore une fois, le design extérieur de l’Avante/Elantra ne laisse personne indifférent.

Dimensions et couleurs

La voiture grandit aussi dans toutes ses dimensions : 55 mm de plus en longueur, 30 mm en largeur, 30 mm d’empattement supplémentaires. Ce n’est pas anecdotique, ça changera réellement l’expérience à bord.

L’habitacle rivalise désormais avec des berlines d’un segment au-dessus, avec une console enveloppante qui encadre le conducteur, un grand écran central de 12,9 ou 14,6 pouces en option structure le tableau de bord, et un second écran plus fin, positionné exactement là où le regard se pose naturellement en conduite.

Six nouvelles teintes extérieures — dont un Bleu Kodiak Mat et un Vert Graphène Nacré qui sortent du lot — et trois intérieurs complètent une offre pensée pour séduire une clientèle plus exigeante qu’avant.

Deux motorisations, légères progressions

Sous le capot, Hyundai ne se casse pas la tête, le constructeur récupère intégralement les motorisations de base actuelle. À l’essence, le 4-cylindres de 2.0 L monte à 149 ch, soit 2 de plus qu’en 2026. Il demeure associé à la boîte IVT qui lisse les transitions. L’hybride à 4-cylindres Smart Stream de 1.6 L. affiche maintenant 157 ch en combinant les puissances du système. La légère hausse est grâce à un moteur électrique P2 revu et une batterie aux capacités élargies.

Étant au début de cette nouvelle génération, Hyundai se garde bien de nous parler de l’avenir des versions N Line et N qui demeurent des offres populaires. Il y a de fortes chances que l’on redécouvre ces modèles de performance plus tard.

Freinage régénératif revu

Mais au-delà des chiffres, c’est la sophistication des systèmes qui impressionne. Le Smart Regenerative Braking 3.0 ne se contente pas de récupérer de l’énergie au freinage : il lit le trafic en temps réel, anticipe les ralentissements grâce à la navigation, et peut amener la voiture à l’arrêt complet sans toucher la pédale de frein. Le Hybrid Layered Predictive Control System va encore plus loin, en analysant tout l’itinéraire jusqu’à destination pour décider à quel moment charger ou dépenser l’énergie de la batterie. Et le Stay Mode permet de garder la climatisation et l’infodivertissement actifs, moteur coupé — une expérience qu’on associe habituellement aux voitures 100 % électriques, disponible ici dans un hybride.

La technologie qui fait vraiment la différence

C’est peut-être là que l’Avante surprend le plus. Hyundai inaugure deux systèmes inédits dans sa gamme : le NSCC 2, qui étend la gestion automatique de la vitesse aux routes ordinaires — dos-d’âne, carrefours, zones limitées — avec un retour automatique à la vitesse programmée une fois le passage délicat franchi ; et le freinage d’urgence via la simple pression de la touche P sur le sélecteur électronique. Des fonctions qu’on ne trouvait pas dans ce segment. Le PMSA ajoute une couche de protection supplémentaire en cas de confusion entre accélérateur et frein — un risque réel, une réponse concrète. En tout, 10 coussins gonflables, une suite ADAS complète qui mémorise la trajectoire pour faciliter les manœuvres en marche arrière, et le stationnement automatique à distance.

Pleos arrive enfin

Et puis, il y a Pleos Connect. Basé sur Android Automotive OS, le système tourne sur un écran 14,6 ou 12,9 pouces selon la finition, avec un affichage fractionné qui permet de garder plusieurs informations visibles simultanément pendant la conduite. Gleo AI, l’agent IA embarqué, n’est pas un simple assistant vocal : il comprend le contexte d’une conversation, s’adapte à la situation, suggère des itinéraires, répond à des questions ouvertes. Le Pleos App Market ouvre quant à lui la voiture aux services tiers — streaming vidéo et musical, jeux, applications du quotidien — transformant l’habitacle en véritable espace connecté.

Disponibilité et prix

La Hyundai Avante sera commercialisée dans le dernier tiers de 2026 en Corée du Sud. Étant un modèle global, il y a de fortes chances que la version Elantra nord-américaine arrive dans des dates similaires ou légèrement plus tard. Les versions et les prix seront connus ultérieurement.