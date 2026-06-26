L’IIHS reprend son célèbre essai de collision anniversaire avec des Chevrolet Blazer de 1996 et de 2026



Une démonstration de collision frontale revisite les célèbres essais anniversaires de l’IIHS et met en lumière trois décennies de progrès en matière de sécurité automobile.

Les structures de caisse modernes surpassent largement celles de véhicules pourtant remarquablement bien conservés construits il y a seulement 30 ans.

Le Chevrolet Blazer 1996, dans un état impeccable, s’est sacrifié pour offrir une autre démonstration de sécurité inoubliable de l’IIHS.

Ce sont les avancées en ingénierie, et non seulement les coussins gonflables, qui ont transformé les chances de survie lors d’un accident au cours de trois décennies de développement automobile.

Si le plus récent essai de collision de l’Insurance Institute for Highway Safety vous semble familier, c’est parce qu’il rappelle l’une de ses démonstrations les plus marquantes et les plus visionnées de tous les temps.

En septembre 2009, afin de souligner le 50e anniversaire de l’IIHS, les ingénieurs avaient lancé une magnifique Chevrolet Bel Air 1959, parfaitement préservée, dans une collision frontale avec une Chevrolet Malibu 2009 alors toute nouvelle. Cette spectaculaire démonstration est rapidement devenue un classique, illustrant clairement que l’expression « ils ne les fabriquent plus comme avant » est, dans ce cas, une excellente chose. En résumé, la vidéo montrait à quel point la sécurité automobile avait progressé en cinq décennies. Alors que la Bel Air s’écrasait de façon spectaculaire, l’habitacle de la Malibu demeurait largement intact, offrant une démonstration visuelle particulièrement éloquente.

Avançons jusqu’à aujourd’hui, alors que l’Institut reprend le concept pour célébrer un autre jalon : les 30 ans des essais de collision de l’IIHS. Cette fois, les vedettes sont un superbe Chevrolet Blazer 1996 et un tout nouveau Blazer 2026, qui s’affrontent dans une version spécialement configurée de l’essai de collision frontale à chevauchement modéré de l’IIHS.

Il y a toutefois une chose sur laquelle nous pouvons tous nous entendre avant même l’impact : il est déchirant de voir l’IIHS sacrifier un autre véhicule d’époque en parfait état. Tout comme la Bel Air en 2009, le Blazer 1996 semble être dans un état exceptionnel, affichant une apparence remarquablement propre et bien préservée malgré ses trois décennies d’existence.

L’habitacle du Blazer 2026 demeure intact — remarquez notamment que le tableau de bord ne se déplace pas. Presque toutes les mesures de blessures enregistrées par le mannequin d’essai indiquent un risque de blessure minimal.

Le résultat est radicalement différent pour le Blazer 1996. L’impact écrase l’habitacle, projetant le tableau de bord et la colonne de direction dans les jambes du mannequin. Bien que le coussin gonflable du conducteur se déploie complètement, les forces en jeu sont si importantes qu’il frappe le menton du mannequin, provoquant la rupture de l’articulation supérieure du cou et la séparation de la tête du reste du corps !

Les parallèles avec la démonstration de 2009 opposant la Bel Air à la Malibu sont difficiles à ignorer. Les deux essais utilisent une spectaculaire collision frontale pour illustrer plusieurs décennies de progrès en ingénierie, et tous deux démontrent que les coussins gonflables ne suffisent pas à eux seuls. Les véhicules modernes disposent de cellules de sécurité beaucoup plus résistantes ainsi que de systèmes de retenue évolués qui protègent les occupants d’une manière tout simplement impossible à l’époque.

Aussi difficile soit-il, pour les passionnés, de voir une autre voiture classique immaculée connaître une telle fin, le message demeure le même que celui transmis par l’IIHS en 2009 : lorsqu’il est question de protection en cas de collision, plus récent signifie réellement plus sécuritaire.