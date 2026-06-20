Ford Explorer 2026 : écolo ou pas?

Le Ford Explorer 2026 est le modèle le plus vendu dans son segment à date en 2026, grâce à sa gamme complète et son prix concurrentiel. Toutefois, l’expérience du propriétaire pourrait être ternie par des visites fréquentes chez le concessionnaire.

En ce moment, il y a plus d’une douzaine de multisegments intermédiaires à trois rangées de sièges chez les marques populaires, alors les consommateurs ont beaucoup de choix selon leurs besoins, leurs désirs et leur budget. Le Ford Explorer 2026 s’est avéré le plus populaire au Canada après le premier quart de l’année, bien que Toyota vend davantage d’unités en combinant les deux modèles qu’elle offre dans la catégorie.

Qu’est-ce qui rend l’Explorer si attirant? Sa gamme diversifiée comprenant le Tremor axé sur le hors route ainsi que le ST orienté vers les performances, ainsi que des variantes plus abordables et plus chics. En fait, aucun autre constructeur n’offre des déclinaisons comparables à la fois au Tremor et au ST — c’est un ou l’autre, mais pas les deux. Ou aucun dans certains cas.

Parmi ces concurrents, on retrouve le Chevrolet Traverse, le Dodge Durango, le GMC Acadia, le Honda Pilot, le Hyundai Palisade, le Jeep Grand Cherokee L, le Mazda CX-90, le Nissan Pathfinder, le Toyota Highlander, le Toyota Grand Highlander et le Volkswagen Atlas. Normalement, on ajouterait aussi le Kia Telluride à cette liste, mais le modèle 2027 n’est pas encore arrivé au Canada. Le Subaru Ascent est toujours vendu aux États-Unis, mais, pour l’instant, il n’est pas offert chez nous à cause des frais de douanes. Il y a aussi le Kia EV9 parmi les intermédiaires à trois rangées de sièges, mais il est 100 % électrique.

Nouveauté pour le millésime 2026, la variante Tremor remplace indirectement l’Explorer Timberline offert entre 2021 et 2024. Elle dispose d’une suspension hors route, un différentiel arrière à glissement limité Torsen, des plaques de protection de sous-carrosserie avant et arrière, des crochets de remorquage, des lampes auxiliaires pour le hors route, une garde au sol plus élevée (221 mm), des pneus tout-terrain ainsi que des détails esthétiques comme une grille de calandre unique, des accents oranges et des garnitures argentées sur les pare-chocs. L’habitacle obtient aussi des surpiqûres orange et des broderies sur les sièges. La version Tremor affronte les rivaux spécifiquement préparés pour la conduite hors route, comme le Traverse Z71, l’Acadia AT4, le Pilot TrailSport, le Palisade XRT Pro et le Pathfinder Rock Creek, mais la plupart de ceux-ci sont robustes en apparence, mais ne proposent pas de véritables aptitudes tout-terrain.

Le Ford Explorer 2026 est équipé d’un quatre cylindres turbocompressé de 2,3 litres développant 300 chevaux et un couple de 310 livres-pied, jumelé à une boîte automatique à 10 rapports. Le rouage intégral figure de série au Canada. Entre-temps, un V6 biturbo de 3,0 litres est optionnel dans le Tremor et de série dans l’Explorer ST, générant 385 chevaux et un couple de 415 livres-pied. Notons ici que Ford a récemment révisé la puissance du V6 à la baisse, se chiffrant autrement à 400 étalons.

Ce multisegment est amusant à conduire, même avec le moteur de base qui produit une bonne puissance pour sa cylindrée. Le V6 biturbo dans le Tremor et le ST est encore plus divertissant, et se range parmi les plus musclés du segment. Les deux sont accompagnés de bruits de moteurs émanant des haut-parleurs dans l’habitacle, qui ne peuvent être désactivés, ce que les propriétaires risquent d’aimer ou de détester, mais l’on ne les a pas trouvés intrusifs ou agaçants lors de notre essai.

Voici les cotes de consommation de l’Explorer. Les chiffres de puissance sont calculés en utilisant de l’essence à indice d’octane de 93, mais, selon le constructeur, les deux moteurs fonctionnent sans problème avec de l’essence à indice d’octane de 87.

Motorisation Ville/route/mixte (L/100 km) L4 turbo 2,3 L 11,9 / 8,7 / 10,4 L4 turbo 2,3 L (Tremor) 12,1 / 10,1 / 11,2 V6 biturbo 3,0 L (ST) 13,3 / 9,6 / 11,6 V6 biturbo 3,0 L (Tremor) 13,8 / 10,6 / 12,4

Lors de notre essai de l’Explorer Tremor avec le moteur de 2,3 litres, nous avons obtenu une moyenne de 10,7 L/100 km. La consommation avec la motorisation de base figure parmi les plus bas du segment, en excluant les moteurs hybrides.

On aime la qualité de roulement de l’Explorer chaussé de roues de 18 ou 20 pouces. Même la version Tremor était confortable, en ville ou sur la grand-route. Toutefois, la version ST est un peu moins confortable sur la route à cause de sa suspension plus ferme et ses pneus à flancs minces.

Toutes les déclinaisons sauf la Tremor sont offertes avec une banquette ou des sièges capitaines dans la deuxième rangée, pour une capacité de sept ou de six passagers. La Tremor inclut les sièges individuels de série.

L’Explorer figure au-dessus de la moyenne de sa catégorie pour l’espace dans l’habitacle, et le volume de chargement est également généreux. Il est toutefois surpassé par les Traverse, Acadia, Pilot et Grand Highlander. La troisième rangée est adéquate pour des adultes, mais le passage pour s’y rendre et en sortir est étroit, et les coussins sont fixés près du sol, alors on se retrouve à voyager avec les genoux élevés, ce qui n’est pas une position des plus confortables sur les longs trajets. De plus, les coussins de sièges à l’avant sont un peu courts aussi, un défaut dans l’Explorer depuis l’arrivée de la cinquième génération pour le millésime 2011.

Les commandes de climatisation ne sont pas des plus faciles à utiliser, surtout en conduisant. On les retrouve toutes en bas de l’écran tactile, les zones de boutons sont petites, et quelques fonctions nécessitent une opération à plusieurs étapes, comme la sélection des bouches d’aération. En revanche, le système multimédia lui-même est convivial.

L’équipement de série à bord du Ford Explorer 2026 en déclinaison Active comprend les jantes en alliage de 18 pouces, l’éclairage extérieur à DEL, le hayon à commande électrique, l’attelage de remorque, le sonar de recul, la clé intelligente, le climatiseur automatique à trois zones, les sièges garnis de tissu, les sièges avant chauffants, le siège du conducteur à 10 réglages électriques, l’affichage numérique de 12,3 pouces pour le conducteur, l’écran tactile de 13,2 pouces du système multimédia, Apple CarPlay/Android sans fil et la borne Wi-Fi 5G intégrée (abonnement de données requis). On obtient aussi une foule d’aides à la conduite sécuritaire, comme les feux de route automatiques, la prévention de sortie de voie, la surveillance des angles morts et le régulateur de vitesse adaptatif. Un volant chauffant, un siège du passager avant à huit réglages électriques, un toit vitré panoramique fixe, des jantes en 20 pouces et un démarrage à distance sont disponibles en option.

L’Explorer ST-Line ajoute les jantes de 20 pouces, le système de caméras à vue périphérique, le sonar de stationnement avant, le démarrage à distance, le freinage automatique en marche arrière, le volant chauffant et gainé de cuir, les sièges recouverts de similicuir ActiveX avec insertions en tissu, la mémoire de position du siège du conducteur, le siège du passager avant à huit réglages électriques et la chaîne audio B&O à dix haut-parleurs. La liste d’options comprend les roues de 21 pouces, les essuie-glaces à capteur de pluie, l’éclairage d’ambiance, le toit panoramique fixe, les sièges chauffants à la deuxième rangée et le système de conduite semi-autonome BlueCruise.

L’Explorer Tremor reçoit les caractéristiques mentionnées plus tôt, en plus de phares et feux arrière noircis, des barres transversales sur le toit, des sièges en matériel ActiveX avec accents en similisuède Miko et surpiqûres, des sièges capitaines de deuxième rangée chauffants, d’un siège du conducteur à dix réglages électriques et des sièges avant ventilés. Il peut aussi être muni d’essuie-glaces à capteur de pluie, du toit panoramique, de l’éclairage d’ambiance, des sièges avant à fonction de massage, des dossiers de troisième rangée à rabattage électrique, de la chaîne B&O à 14 haut-parleurs et de BlueCruise.

L’Explorer Platinum profite de roues de 20 pouces, de phares adaptatifs, de rétroviseurs à rabattage électrique, d’essuie-glaces à capteur de pluie, d’un éclairage d’ambiance, de sièges garnis d’ActiveX avec insertions de cuir perforé, de sièges avant à fonction de massage, du toit panoramique, de la chaîne B&O à 14 haut-parleurs et des dossiers de troisième rangée à rabattage électrique, alors que les roues de 21 pouces, le cuir de qualité supérieure et BlueCruise sont livrables. Enfin, l’Explorer ST obtient plus ou moins le même équipement que le Platinum, mais se dote d’une suspension à calibrage sport, de freins de performance, de roues de 21 pouces et d’une apparence plus sportive.

Au Canada, le Ford Explorer 2026 se détaille entre 54 895 $ et 82 439 $, comprenant les frais de transport et de préparation de 2 295 $ et la taxe du climatiseur de 100 $. L’Explorer se trouve donc concurrentiel en matière de prix, alors que plusieurs rivaux coûtent plusieurs milliers de dollars plus chers en version de base.

Le Tremor est disponible à partir de 62 595 $ et s’avère plus abordable que les autres rivaux à caractère aventurier, comme l’Acadia AT4, le Pilot TrailSport et le Palisade XRT Pro, un peu plus cher que le Pathfinder Rock Creek et Traverse Z71, mais le Tremor est mieux équipé pour les escapades hors des sentiers battus. Quant à l’Explorer ST, il coûte beaucoup moins cher que le Durango GT HEMI tout en étant passablement moins énergivore. En fait, notre seule réserve concernant le prix, c’est l’option du toit peint en noir, coûtant un astronomique 6 300 $. C’est comme si Ford ne voulait pas vraiment l’offrir.

Des rappels ne reflètent pas nécessairement la fiabilité générale d’un véhicule. Cependant, dans le cas de l’Explorer, ils peuvent ternir l’expérience du propriétaire. Au moment d’écrire ces lignes, six rappels ont été émis pour l’Explorer 2026, contre trois pour le Palisade 2026, un pour les Traverse et Acadia 2026, un pour le Grand Highlander 2026, et aucun pour le reste des joueurs dans le segment. De devoir se rendre chez le concessionnaire aussi souvent, ce n’est pas très joyeux, surtout si le véhicule doit rester stationné le temps de recevoir les pièces et effectuer la réparation.

Alors, on achète?

L’Explorer Active de base est bien équipé pour le prix, et profite d’un moteur puissant tout en était peu énergivore. Son confort de roulement est appréciable aussi, grâce en partie à ses roues de 18 pouces. Le Tremor est habile pour le hors route léger, et comme variante de performance, l’Explorer ST fait le travail sans être trop cher non plus.

En revanche, Ford est encore et toujours aux prises avec des problèmes de qualité d’assemblage de ses véhicules, et, bien que le constructeur mentionne que ses produits se sont améliorés dernièrement, les rappels et les bulletins de service envoyés aux concessionnaires disent malheureusement le contraire. En général, l’Explorer s’avère un véhicule très polyvalent avec quelques défauts, et le fait que les propriétaires risquent de devoir apprendre à apprécier le café au département de service de leur concessionnaire. Enfin, l’Explorer est un choix écolo, mais seulement si l’on ne le compare pas aux rivaux équipés de motorisations hybrides.

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