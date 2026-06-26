La prochaine génération du XT6 à l’étude chez General Motors

GM évaluerait le retour du Cadillac XT6, réintroduisant un multisegment intermédiaire à trois rangées à moteur thermique dans la gamme de la marque dès 2028.

GM évalue le développement d’un Cadillac XT6 de nouvelle génération pour l’Amérique du Nord.

Le XT6 pourrait revenir sur une version mise à jour de la plateforme GM C1.

La production pourrait avoir lieu à l’usine Spring Hill Assembly, au Tennessee.

General Motors envisage de ramener le Cadillac XT6 au sein de sa gamme nord-américaine, selon des informations citant des sources au fait de la planification des produits de l’entreprise. Si le projet est approuvé, ce multisegment de luxe à trois rangées reviendrait sous la forme d’une toute nouvelle génération, après la fin de la production du modèle actuel à l’issue de l’année-modèle 2025.

Le XT6 original a fait ses débuts en 2019 en tant que modèle 2020 et occupait le rôle de multisegment à trois rangées à moteur à essence de Cadillac, positionné sous l’Escalade. Des ventes inférieures aux attentes et l’accent mis sur les véhicules électriques ont mis fin au modèle, bien que son retrait ait laissé la marque sans véhicule utilitaire à moteur à combustion interne dans ce segment très populaire.

Une nouvelle génération du XT6 serait maintenant envisagée afin de combler cette lacune. Bien que Cadillac propose désormais le Vistiq entièrement électrique comme véhicule utilitaire à trois rangées, la marque estime qu’elle doit de nouveau offrir un multisegment comparable à essence pour les clients qui ne sont pas encore prêts à faire la transition vers un véhicule électrique.

Selon les sources, GM approche d’une décision quant à l’autorisation du développement du véhicule. Si le projet reçoit le feu vert, le prochain XT6 suivrait le même parcours de développement que le futur Cadillac XT5 (ainsi que la prochaine génération du Blazer) et continuerait d’utiliser une version mise à jour de l’architecture de multisegments GM C1.

La production devrait avoir lieu à l’usine Spring Hill Assembly de GM, au Tennessee, où sont également assemblés le XT5 et le Chevrolet Blazer. Spring Hill constitue depuis longtemps un site de production stratégique pour les multisegments Cadillac.

Les plans concernant les groupes motopropulseurs n’ont pas encore été finalisés. Bien que le précédent XT6 ait été offert exclusivement avec des moteurs à essence en Amérique du Nord, GM a annoncé son intention de proposer des véhicules hybrides rechargeables au cours des prochaines années. Cette stratégie laisse entrevoir la possibilité que le futur XT6 soit offert avec une motorisation conventionnelle à combustion interne, un système hybride rechargeable, ou les deux, bien qu’aucune configuration n’ait encore été confirmée.

D’autres constructeurs de véhicules de luxe continuent d’obtenir de bons résultats dans ce segment. Un XT6 de retour sur le marché viendrait notamment rivaliser avec les Acura MDX, Audi Q7 et Infiniti QX60.

General Motors n’a pas confirmé les plans concernant une nouvelle génération du XT6 et, conformément à sa politique habituelle, a refusé de commenter les futurs produits actuellement en développement.

Source: GMauthority