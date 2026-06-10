Mercedes-Benz ajoute deux autres versions au GLC EV

L’univers des VUS compacts de luxe n’a jamais été aussi stimuler qu’en ce moment. Audi, BMW, Volvo, Tesla et Mercedes-Benz jouent du coude pour s’imposer dans le segment et pour élargir ses horizons, Mercedes-Benz ajoute deux autres versions à la gamme du GLC électrique, le GLC 300 a de très fortes chances de venir au Canada.

La gamme du GLC EV est maintenant constitué de trois motorisations

Les versions 300 et 250 ont une batterie plus petite de 85 kWh

Les autonomies sont de 527 et 557 kilomètres (EPA)

En plus de la version 400 initialement lancée il a quelques mois, Mercedes-Benz présente maintenant 2 autres versions du GLC EV, leur nouveau VUS compact électrique. Esthétiquement, il n’y a pas de changement, l’important se trouve sous la carrosserie.

Plus petite batterie

Le 400 vient avec une pile de 94 kWh alors que les 300 et 250 auront droit à 85 kWh. Dans tous les cas, on parle d’une technologie sur une architecture à 800 V et utilisant une composition au lithium-ion. Le but de cette réduction est de réduire le prix du modèle à l’entrée de la gamme. L’apport de la technologie 800v est particulièrement significatif au niveau de la puissance de recharge. On avance une capacité maximale de 320 kW où il sera possible de passer de 10 à 80 % de la batterie en 22 minutes. Évidemment, ces résultats s’obtiennent en conditions optimales.

Les moteurs

Fait très important à noter, la version 250 vient avec un rouage de type propulsion, donc uniquement mu par les roues arrière. Dans son cas, la puissance du moteur électrique est de 260 kW (349 chevaux). Étant uniquement à propulsion, il est peu probable que Mercedes-Benz importe cette version au Canada. Elle pourrait certainement affronter le Tesla Model Y, mais cette stratégie serait étonnante de la part du constructeur.

Ce là pour porte à la 300 qui ajoutera un moteur supplémentaire au train avant. Dès lors, la puissance passe à 310 kW soit 416 chevaux avec un couple de 590 lb-pi. Mercerdes-Benz annonce un temps de 4,7 secondes pour le 0-100km/h du 300 alors que le 250 fait le même exercice en 5,9 secondes.

Les autonomies et disponibilités

Pour l’heure, les chiffres ne sont pas encore officiels pour le Canada. Mercedes-Benz divulgue toutefois les autonomies en fonction du mode d’évaluation WLTP. Pour le 250, c’est jusqu’à 650 km alors que le 300 atteindrait les 616 km. En assumant une conversion selon le mode de Ressources naturelles Canada, on parle plutôt de 557 et 527 km.

Pour le moment, nous sommes toujours dans l’attente d’une confirmation de la part de Mercedes-Benz quant à la vue de ces modèles au pays. Nous avons des doutes le 250, mais le 300 à toutes les chances d’être commercialisé de ce côté de l’Atlantique.