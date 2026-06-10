BFGoodrich lance le pneu Trail-Terrain T/A+ pour les VUS, multisegments et camionnettes

Ce pneu toutes saisons à l’allure robuste est conçu principalement pour une utilisation sur routes pavées, avec une meilleure longévité, une adhérence accrue sur chaussée mouillée et une résistance au roulement réduite.

BFGoodrich affirme que le Trail-Terrain T/A+ offre jusqu’à 25 % plus de longévité.

Le pneu porte la certification Three-Peak Mountain Snowflake et est couvert par une garantie de 105 000 km.

33 dimensions de remplacement sont maintenant offertes, avec d’autres applications prévues ultérieurement.

Sélectionné comme équipement d’origine sur le Rivian R2 2026

BFGoodrich Tires a présenté le Trail-Terrain T/A+, un nouveau pneu toutes saisons destiné aux propriétaires de VUS, de multisegments et de camionnettes qui passent la majeure partie de leur temps de conduite sur l’asphalte, mais qui souhaitent tout de même une certaine capacité hors route légère et, plus important encore, l’apparence qui l’accompagne.

Le pneu remplace et met à jour le Trail-Terrain T/A original, BFGoodrich positionnant ce nouveau modèle pour les déplacements quotidiens typiques, les trajets sur autoroute, les chemins menant au chalet, les routes de gravier et les escapades de fin de semaine, plutôt que pour la conduite hors route extrême.

Comparativement à son prédécesseur, le Trail-Terrain T/A+ offre, selon les évaluations de BFGoodrich, jusqu’à 25 % plus de longévité, une amélioration de 10 % de l’adhérence sur chaussée mouillée et un gain moyen de 5 % en matière de résistance au roulement.

Le pneu utilise un nouveau composé de caoutchouc riche en silice et porte la certification du flocon de neige sur la montagne à trois sommets (Three-Peak Mountain Snowflake), ce qui signifie qu’il satisfait aux exigences de l’industrie pour une utilisation dans des conditions de neige abondante. Ce composé a été développé afin d’améliorer le contrôle sur chaussée mouillée tout en maintenant la durabilité nécessaire à une utilisation toutes saisons.

La performance en matière d’usure est soutenue par une empreinte au sol optimisée qui répartit plus uniformément les contraintes de la route. Des lamelles autobloquantes tridimensionnelles sur toute la profondeur de la bande de roulement contribuent également à stabiliser les blocs de gomme à mesure que le pneu vieillit. Le Trail-Terrain T/A+ a aussi été conçu pour réduire le bruit de roulement et améliorer le confort sur route, augmentant ainsi le niveau global de raffinement pour les propriétaires qui utilisent leur camion ou leur VUS comme moyen de transport quotidien.

L’entreprise offrira 33 dimensions de remplacement au lancement, auxquelles s’ajoutera 17 autres plus tard cette année. La gamme de remplacement devrait couvrir 50 dimensions en 2026, tandis qu’une extension de la gamme prévue pour 2027 ajoutera d’autres options de 17, 18, 19, 20 et 22 pouces. Le pneu est couvert par une garantie de 105 000 kilomètres ainsi qu’une garantie de satisfaction de 60 jours.

Le BFGoodrich Trail-Terrain T/A+ sera également monté d’origine sur le Rivian R2 2026. Sur le marché du remplacement, ce pneu est destiné à des véhicules tels que le Honda Passport, le Toyota Tacoma, le Toyota RAV4, le Ford F-150 et le Subaru Outback.