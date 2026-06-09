Stellantis rappelle 1,3 million de Jeep Wrangler et Gladiator en raison d’un risque d’incendie

Un raccordement du câblage du système de direction assistée électrohydraulique a entraîné un rappel mondial touchant plus de 1,3 million de véhicules Jeep.

Le rappel de Stellantis touche plus de 1,3 million de Jeep Wrangler et Jeep Gladiator dans le monde.

L’entreprise a identifié au moins 72 incendies potentiels et a signalé une blessure associée.

Les concessionnaires inspecteront les systèmes de câblage et effectueront des réparations ou des remplacements de pièces au besoin.

Plus de 1,3 million de véhicules Jeep sont rappelés à l’échelle mondiale par Stellantis à la suite de préoccupations selon lesquelles un problème électrique pourrait accroître le risque d’incendie dans certains modèles.

La campagne touche près de 1,08 million de véhicules aux États-Unis, environ 106 000 au Canada, quelque 23 000 au Mexique et environ 125 000 unités dans d’autres marchés internationaux.

Le rappel concerne les Jeep Wrangler utilitaires sport des années-modèles 2021 à 2025 ainsi que les camionnettes Jeep Gladiator de la même période. Selon le constructeur, le problème est lié au câblage raccordé à la pompe de direction assistée électrohydraulique.

Dans de rares circonstances, un raccordement électrique desserré pourrait générer une chaleur excessive. Si le raccordement se détériore, les matériaux entourant la zone touchée pourraient surchauffer, ce qui pourrait entraîner un incendie du véhicule. L’entreprise a conseillé aux propriétaires de stationner les véhicules concernés à l’extérieur et loin des bâtiments ou d’autres véhicules jusqu’à ce que les réparations soient effectuées.

Stellantis a indiqué avoir recensé au moins 72 incendies pouvant être associés à cette défectuosité. L’entreprise a également signalé une blessure potentiellement liée au problème. Les dossiers du service à la clientèle et les rapports provenant du terrain ont contribué à l’examen du dossier par le constructeur.

Le rappel fait suite à une enquête lancée en septembre 2024 par la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA). L’organisme a examiné près de 800 000 Wrangler et Gladiator des années-modèles 2021 à 2023 après avoir reçu des signalements indiquant que le câblage de la pompe de direction assistée pouvait surchauffer et s’enflammer, y compris dans des cas où les véhicules étaient stationnés et le moteur coupé.

Stellantis a indiqué avoir d’abord examiné plusieurs incidents d’incendie survenus en 2023 et au début de 2024, mais avoir clos son enquête parce que la fréquence des événements semblait faible. L’entreprise a rouvert son analyse en août 2024 après avoir reçu des rapports supplémentaires impliquant le même raccordement électrique.

Pour corriger le problème, les concessionnaires inspecteront les véhicules concernés et, au besoin, répareront ou remplaceront le faisceau de câblage ou la pompe de direction assistée électrohydraulique. Stellantis a indiqué travailler à accélérer la disponibilité des pièces et s’attend à ce qu’une solution de réparation soit offerte au plus tard au cours du quatrième trimestre de 2026.

Source: Reuters