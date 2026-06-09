Dodge lance un parfum inspiré de la Charger à temps pour la fête des Pères

Le constructeur automobile américain joue avec les stéréotypes liés à son image en affirmant que cette fragrance est « du muscle en bouteille ».

L’entreprise déclare que, tout comme ses voitures, le parfum est audacieux, assumé et conçu pour laisser une impression durable.

Un flacon de 100 millilitres peut être commandé en ligne pour 33,93 $ CA, plus les taxes et les frais de livraison.

Les constructeurs automobiles sont habitués à lancer toutes sortes de produits dérivés sans lien apparent avec leurs véhicules, y compris des parfums.

Dodge est le dernier en date sur une longue liste de marques automobiles à proposer ses propres fragrances, aux côtés de grands noms tels que Bentley, Ford, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz et Rolls-Royce.

En effet, l’entreprise américaine propose désormais un parfum baptisé tout simplement Dodge Charger Fragrance.

Disponible en ligne au prix de 33,93 $ CA (plus taxes et frais de livraison) pour un flacon de 100 ml, cette fragrance est réputée exhaler la confiance grâce à des notes de tête de bergamote, mandarine et orange, des notes de cœur de poivre noir, sauge sclarée et jasmin, ainsi que des notes de fond de bois de cèdre, patchouli et ambre

Comme à son habitude, Dodge ne semble pas se prendre trop au sérieux dans le marketing de ce nouveau produit, décrivant le parfum comme « de la confiance en bouteille » et « du muscle en bouteille ». La marque affirme également que cette fragrance s’adresse aux hommes qui disent avoir du carburant dans les veines.

En parallèle de son communiqué de presse qui met fortement l’accent sur la masculinité et la confiance, Dodge a également publié un Short YouTube hilarant.

Le narrateur y hurle à la manière d’un sergent instructeur, affirmant que des choses improbables vous arriveront si vous portez ce parfum, notamment :

« Vos épaules s’élargiront », « votre posture se redressera d’elle-même », « vous obtiendrez une promotion », « vous donnerez de meilleures poignées de main », « vous serez incapable de rompre le regard », « votre ʺbench pressʺ rendra les propriétaires de gym nerveux », et « les valets commenceront à vous donner des pourboires ».

La Dodge Charger elle-même fait une brève apparition dans cette courte vidéo, alors que le narrateur lance : « Vous ferez des drifts avec des voitures qui ne vous appartiennent même pas ».

Bien que Dodge ait pris soin de mentionner la « gamme multi-énergie » de la Charger dans son communiqué, il est évident que cette fragrance a été créée en pensant à la nouvelle Charger Six-Pack à essence.

Si cette vidéo est susceptible de plaire davantage aux jeunes passionnés d’automobile de la génération Z, Dodge affirme que ce parfum peut également « booster la confiance de papa », ce qui en fait un cadeau idéal pour la fête des Pères, qui approche à grands pas le 21 juin.