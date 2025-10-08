Essai routier Audi SQ6 2025 : un VUS élégant, rapide et entre deux

Le plus récent VUS électrique d’Audi a du style et offre une superbe conduite, mais sacrifie l’espace au profit du design.

La SQ6 est l’un des VUS électriques les plus agréables à conduire de son segment, avec une tenue de route précise et de sérieuses performances.

L’espace arrière et la praticité limitent son rôle de véhicule familial, ce qui en fait davantage un choix de proprios de nid vide.

Audi risque de perdre l’appui des passionnés si elle met de côté les familiales et modèle « halo » au profit des VUS.

J’ai passé une semaine et parcouru des centaines de kilomètres au volant de la toute nouvelle Audi SQ6 2025. Du temps bien investi, si vous voulez mon avis, car ce VUS est une proposition fascinante dans le portefeuille électrique grandissant d’Audi. Sur la plupart des points, il livre la marchandise. Neuf fois sur dix, la SQ6 se justifie pleinement. Mais comme plusieurs nouveaux VUS Audi, son existence vient avec des concessions : notamment l’annulation de la RS6 Avant tout électrique et l’absence de l’A6 Avant e-tron pour le Canada et les États-Unis. Pour les amateurs de familiales comme moi, c’est une tragédie.

L’identité d’Audi en question

Ce VUS arrive à un moment particulier pour Audi. Les ventes américaines sont en baisse, avec un recul de 6 % l’année précédente. Les chiffres canadiens se défendent, mais soyons francs, ils n’influencent pas la stratégie mondiale de la marque. Pendant ce temps, la R8 et son éventuel renouveau électrique sont disparus, et même si une future TT électrifiée suscite un peu d’espoir, ce ne sera pas suffisant pour rallumer l’enthousiasme envers la marque.

C’est pourquoi je m’inquiète. Les modèles de passion ne sont peut-être pas les plus rentables, mais ils forgent l’image d’une marque. Supprimez les familiales et les modèles « halo », et vous risquez d’émousser l’attrait d’Audi en Amérique du Nord. La SQ6 impressionne, mais elle ne remplace pas l’impact mondial d’une RS6 Avant.

Prix et positionnement

Au Canada, la Q6 e-tron de base commence à 84 000 $. Passez à la SQ6, et le prix grimpe à 100 000 $ pour la version Progressiv. Elle comprend des roues de 20 pouces, une suspension pneumatique adaptative, du cuir Nappa et deux ports de recharge. Montez à la Technik à 104 000 $ et vous obtenez des feux arrière OLED, un ensemble technologique plus complet et quelques artifices supplémentaires. Mon véhicule d’essai, une Edition One avec roues de 21 pouces, phares à DEL fumés et ensemble noir, affichait environ 106 500 $.

C’est exactement dans la même fourchette que ses rivaux : BMW iX, Polestar 3 et Cadillac Lyriq, tous autour de 95 000 à 110 000 $ équipés de façon comparable.

Recharge et technologie

Audi a bien pensé à son approche. Côté conducteur, la recharge rapide DC atteint jusqu’à 270 kW. Côté passager, un port de niveau 2 facilite la recharge à domicile ou sur borne publique. Pas d’excuse, pas de complication.

À bord, Audi mise sur ses écrans : un combiné de 11,9 pouces, un écran central de 14,5 pouces et un écran passager de 10,9 pouces. L’ensemble est moderne et bien plus fluide que dans une A5 ou même un Q7. J’aimerais encore quelques boutons physiques, mais l’intégration numérique est élégante. Même le volant se distingue, bien que le système de poignée de porte façon « interrupteur » soit maladroit et complique la fermeture.

Un look vendeur

La SQ6 en impose. Ses proportions sont musclées sans être caricaturales. L’immense calandre avant domine, surtout dans la version Edition One avec ses accents noirs, et capte immédiatement l’attention. La peinture Gris Magnétique ajoute à l’effet. Personnellement, je choisirais plutôt le Bleu Ascari. Dès le premier coup d’œil, elle m’a rappelé la Polestar 3, avec son design à cabine basse et partie avant prononcée.

Praticité… ou pas

C’est ici que la SQ6 devient presque un produit de niche. Le hayon cache 855 litres d’espace de chargement. C’est énorme, avec un plancher plat et des compartiments astucieux. Pour un road trip à deux ? Parfait. Trois sacs de golf ? Facile. Des skis ? Aucun problème.

Mais à l’arrière, la réalité frappe. L’espace pour les jambes est restreint. La garde au toit est limitée. Même mes enfants de neuf ans ont trouvé l’espace serré. Les adultes de grande taille sentiront les contraintes, surtout si les sièges avant sont réglés pour une personne de plus de 5 pi 10 po. Pour un VUS de ce format, la SQ6 n’est pas vraiment un véhicule familial. C’est un VUS « entre-deux », coincé entre Q5 et Q7, sans vraiment remplacer l’un ou l’autre.

Sur la route

Tout est pardonné dès qu’on appuie sur l’accélérateur. La SQ6 est rapide, avec une suspension pneumatique adaptative qui maintient l’assiette bien droite. Audi a trouvé le bon équilibre : direction précise, confort de roulement soyeux et stabilité rassurante sur l’autoroute. Elle dépasse la circulation sans effort, et dans les bretelles, la suspension ajuste subtilement pour garder tout bien en place.

Les astuces d’efficacité sont intégrées aussi. L’« Efficiency Assist » utilise le freinage régénératif pour gérer les distances en circulation, un peu comme un régulateur sans l’activer vraiment. Ça fonctionne, mais j’ai trouvé ça agaçant et je l’ai désactivé après deux jours — pas l’idéal pour les conducteurs un peu pressés. En revanche, la conduite à une pédale en mode « B » est excellente, avec un freinage régénératif puissant et fluide. Les palettes au volant pour gérer la régénération, elles, sont inutiles.

Concurrence et conclusion

Face à ses rivaux, la SQ6 se défend bien. Plus dynamique que le BMW iX, plus engageante que la Polestar 3. La Cadillac Lyriq est un peu plus spacieuse et pratique, mais elle n’égale pas le raffinement dynamique d’Audi. La fiabilité et la valeur de revente ? Mystère encore, mais c’est le cas pour presque tous les VÉ haut de gamme à ce stade.

La SQ6 réussit sur plusieurs plans. Elle est superbe, agréable à conduire et démontre qu’Audi sait encore créer un VUS avec du caractère. Mais elle n’est pas assez spacieuse pour une famille et incarne le virage d’Audi loin des familiales et des modèles de passion. Selon moi, ce choix pourrait leur nuire à long terme.

Bref, si vous magasinez un VUS électrique de taille intermédiaire, la SQ6 mérite un essai. Il ne faut simplement pas compter sur elle pour combler vos rêves d’A6 Avant e-tron.