Novelis redémarre la production de son usine d’aluminium de New York

Deux incendies fin 2025 avaient interrompu la production de l’usine qui fournissait à Ford la majeure partie de l’aluminium nécessaire au F-150.

Le constructeur automobile indique que l’approvisionnement du F-150 ne se normalisera pas avant la deuxième moitié de 2026.

Stellantis, General Motors et Toyota comptent également parmi les clients de cette usine.

Environ neuf mois après que deux incendies ont gravement endommagé son usine d’aluminium d’Oswego, dans l’État de New York, Novelis annonce avoir repris la production sur ce site.

C’est une excellente nouvelle pour l’industrie automobile nord-américaine, car cette usine fournissait de grandes quantités d’aluminium à General Motors, Stellantis, Toyota et, surtout, à Ford.

En effet, Ford était de loin le plus gros client de l’usine en raison de son utilisation massive de ce métal léger pour sa très populaire gamme de camionnettes de la Série F. Bien que la plupart des constructeurs automobiles utilisent aujourd’hui l’aluminium pour certaines pièces de leurs camions, Ford en fabrique la majeure partie de la carrosserie du F-150, ce qui nécessite des volumes beaucoup plus importants.

Cela explique pourquoi Ford a été touché de manière disproportionnée par la fermeture forcée de l’usine en septembre 2025. En réaction à cet incident, Ford a dû revoir à la baisse ses prévisions de bénéfices et signaler une charge financière pouvant atteindre 2 milliards de dollars. La maison mère de Novelis, l’entreprise indienne Hindalco Industries, a elle aussi enregistré une perte de 437 millions de dollars au quatrième trimestre de 2025 à cause de ces incendies.

Même si l’entreprise a pu collaborer avec Novelis pour s’approvisionner en aluminium auprès d’autres usines du fournisseur en Europe et en Corée du Sud, les ventes du F-150 ont chuté de 15 % depuis le début de l’année par rapport à 2025. De plus, les stocks des camionnettes les plus vendues en Amérique du Nord étaient en baisse de 16 % en mai 2026 par rapport à l’année précédente.

Par ailleurs, cette rupture d’approvisionnement a précipité la fin du F-150 Lightning électrique, dont la production n’a jamais repris après avoir été suspendue dans le but de libérer davantage d’aluminium pour les modèles à essence, plus rentables.

En raison d’une montée en cadence progressive planifiée à l’usine d’Oswego, Ford ne prévoit pas de retour à la normale pour l’approvisionnement du F-150 avant la seconde moitié de l’année 2026.

D’autres constructeurs ont également été touchés : Stellantis a dû suspendre la production du Jeep Grand Wagoneer à la fin de l’année dernière pour réorienter l’aluminium vers la production du Ram 1500, plus rentable. Toyota et General Motors ont eux aussi dû trouver des solutions de contournement, mais il semble qu’ils aient réussi à gérer la situation sans trop de perturbations.

Source : Automotive News