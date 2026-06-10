BMW a vendu plus de 10 000 iX3 en Europe en un mois

Cela fait du tout nouveau BMW iX3 le modèle électrique le plus vendu de son segment.

Le constructeur automobile affirme avoir reçu plus de 50 000 commandes fermes pour son premier véhicule électrique de la gamme Neue Klasse.

Les Mercedes-Benz GLC EV et Volvo EX60, principaux concurrents de l’iX3, connaissent eux aussi un franc succès.

En avril, pour son premier mois complet sur le marché, le VUS électrique BMW iX3 s’est vendu à plus de 10 000 exemplaires en Europe.

Alors que la popularité des véhicules électriques a quelque peu reculé en 2025, l’arrivée de produits de nouvelle génération, comme la gamme Neue Klasse de BMW, pourrait ramener les clients vers ce segment. Ce changement de cap semble d’ailleurs déjà amorcé : BMW affirme avoir déjà reçu plus de 50 000 commandes fermes pour son tout nouvel iX3, ce qui l’a poussé à ajouter un quart de travail à l’usine de Debrecen, où il est fabriqué.

Pour mettre les choses en perspective, les 10 299 ventes enregistrées en avril font de ce nouveau venu le véhicule électrique le plus vendu de sa catégorie, le plaçant même devant des modèles à essence bien mieux établis, tels que l’Audi Q5 Sportback et le Porsche Macan.

En comparaison, le BMW X3 thermique (à essence), le proche parent de l’iX3 en matière de gabarit chez le constructeur, a séduit 38 389 nouveaux acheteurs en Europe au cours de la même période, une performance suffisante pour occuper la deuxième place du segment.

Les raisons qui expliquent le solide démarrage des ventes de l’iX3 incluent sans doute son design percutant et l’effet de nouveauté, mais sa motorisation à la pointe de la technologie est probablement le principal facteur de décision pour la plupart des acheteurs.

En effet, la gamme Neue Klasse de BMW, dont l’iX3 est le premier représentant sur le marché, fait partie de la toute dernière génération de véhicules électriques à prendre la route.

Concrètement, ce véhicule électrique bénéficie d’une toute nouvelle architecture électrique de 800 volts qui permet des puissances de charge maximales impressionnantes de 400 kW (il ne faut que 21 minutes pour passer de 10 à 80 %) et une autonomie estimée jusqu’à 698 kilomètres avec une charge complète, soit nettement plus que ce que la plupart des véhicules électriques pouvaient offrir jusqu’à présent.

De plus, le BMW iX3 profite d’un puissant groupe motopropulseur bimoteur capable de développer jusqu’à 463 chevaux et 476 lb-pi de couple, ce qui est nettement supérieur à ce que propose le X3 M50 à essence.

Les tarifs jouent également en faveur de l’iX3 : la version iX3 M50 débute actuellement à 70 900 € en Allemagne, tandis que le X3 M50 y est affiché à partir de 85 200 €.

La situation sera similaire au Canada, où l’iX3 sera environ 2 000 $ moins cher que le X3 M50 dès son arrivée dans les prochaines semaines.

Cette stratégie consistant à proposer des VUS électriques de nouvelle génération — dotés d’une grande autonomie et de vitesses de charge rapides — au même prix (voire moins chers) que les VUS à essence existants n’est cependant pas exclusive à BMW.

En effet, Mercedes-Benz et Volvo ont toutes deux décidé de positionner le prix de leurs propres nouveaux VUS électriques, respectivement le GLC EV et l’EX60, en dessous de leurs modèles équivalents à essence.

Tout comme l’iX3, le GLC EV et l’EX60 disposent d’une architecture de 800 volts, de plus de 500 kilomètres d’autonomie et de puissances de charge maximales de 400 kW.

Et tout comme pour l’iX3, les premiers chiffres de vente en Europe sont très encourageants : le carnet de commandes du GLC EV est déjà rempli « bien au-delà de la seconde moitié de 2026 », selon le constructeur, tandis que Volvo a pour objectif de produire 40 000 unités de l’EX60 d’ici la fin de l’année.

Ces trois nouveaux VUS électriques devraient débarquer en Amérique du Nord plus tard cet été, où ils risquent fort de rencontrer un succès tout aussi retentissant.

Source : Inside EVs