Chrysler entrevoit de nouvelles possibilités de design avec la nouvelle plateforme STLA One

Le futur multisegment Airflow de Chrysler introduira la plateforme STLA One en Amérique du Nord.

L’Airflow sera le premier véhicule nord-américain construit sur la plateforme STLA One.

Chrysler bénéficie de nouvelles possibilités de design après des années à utiliser des plateformes de véhicules plus anciennes.

Stellantis prévoit que STLA One deviendra une architecture mondiale clé d’ici 2030.

L’équipe de design de Chrysler se prépare à une nouvelle phase de développement de véhicules alors que Stellantis s’apprête à déployer son architecture STLA One, une plateforme appelée à servir de base à de futurs produits dans plusieurs régions du monde.

Le premier véhicule nord-américain prévu pour utiliser STLA One sera le Chrysler Airflow, un multisegment intermédiaire dont la date de lancement n’a toujours pas été confirmée. Lorsqu’il arrivera sur le marché, il représentera le premier tout nouveau produit de Chrysler depuis l’arrivée de la Pacifica en 2016.

Pour les designers de Chrysler, cette nouvelle architecture marque une rupture avec les dernières années passées à travailler sur des bases techniques héritées de modèles plus anciens. La gamme de la marque s’est fortement appuyée sur des plateformes associées à ses programmes de minifourgonnettes et à la berline Chrysler 300 aujourd’hui abandonnée, limitant les possibilités d’expérimentation en matière de design.

Irina Zavatski, vice-présidente du design de Chrysler, a indiqué que la nouvelle plateforme offre une liberté considérablement accrue pour le développement des véhicules. S’adressant aux journalistes lors d’un événement médiatique au siège nord-américain de Stellantis à Auburn Hills, au Michigan, Zavatski a expliqué que cette architecture procure une flexibilité capable de soutenir de nouvelles proportions de véhicules ainsi que de futures orientations stylistiques.

La portée mondiale de la plateforme devrait également créer des occasions de collaboration entre les différentes organisations internationales de design de Stellantis. Selon Zavatski, les équipes de diverses régions pourront adapter l’architecture aux exigences de leurs marchés respectifs tout en conservant des fondations techniques communes.

STLA One devrait devenir un élément central de la stratégie produit à long terme de Stellantis. Le constructeur a indiqué que trois plateformes de véhicules représenteront environ la moitié de son volume de production mondial d’ici 2030, STLA One figurant parmi les architectures clés qui soutiendront cet objectif.

Le chef du design de Stellantis, Ralph Gilles, a décrit STLA One comme une importante plateforme d’avenir au sein du portefeuille de l’entreprise. Alors que le constructeur amorce la transition à partir de ses architectures STLA Small et STLA Medium, cette nouvelle base technique devrait assumer un rôle plus important dans plusieurs programmes de véhicules.

Pour Chrysler, l’arrivée de cette plateforme représente la première véritable lueur d’espoir en vue d’un élargissement de sa gamme de produits depuis plus d’une décennie, ainsi que de l’introduction de nouveaux véhicules.

Source: Automotive News