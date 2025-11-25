Mercedes-AMG fait un « striptease » de son prototype AMG GT XX sur le Strip de Las Vegas

Le dévoilement de la première super berline électrique conçue par AMG sera présenté en cours d’année 2026. Histoire de mousser l’excitation, un prototype de la voiture à fait une apparition surprise à Las Vegas durant les festivités du Grand Prix de F1.

La voiture circula sur la « Stip » durant le Grand Prix de Las Vegas

La voiture est fortement inspirée du concept AMG GT XX.

Il repose sur la nouvelle architecture AMG.EA, équipée de moteurs électriques à flux axial ultraperformants.

Comme c’est le cas pour tous les Grand Prix de Las Vegas la ville a été transformée en véritable forteresse d’échafaudages et de structures d’accueil pour les amateurs de course. L’environnement a inspiré Mercedes qui en a profité pour pavaner l’évolution de sa berline sportive électrique à quatre portes.

Le prototype arborait un habillage coloré et nettement moins de camouflage que lors des sorties précédentes. On y voit déjà une bonne partie des éléments de style définitifs, dont des phares évoquant un ciel étoilé et une calandre complètement fermée, typique des modèles électriques. Des rideaux d’air verticaux et un discret becquet avant complètent la devanture.

De profil, la voiture affiche un pare-brise très incliné, une ligne de toit plongeante et une carrosserie travaillée pour optimiser l’aérodynamisme. Sur ce point, cette berline est identique au concept GT XX. Les poignées affleurantes et les flancs épurés confirment la direction stylistique. L’arrière demeure partiellement camouflé, mais le bouclier inférieur semble déjà prêt pour la production. On retrouvera les trois cercles lumineux de chaque côté. Pour l’instant, il est hautement peu probable que l’on retienne les services d’un écran de DEL pour mettre des messages entre les feux.

Les quelques aperçus de l’habitacle ne révèlent pas grand-chose, mais des photos-espionnes antérieures montrent un volant à base plate ainsi qu’un grand écran incurvé, rappelant l’ambiance très futuriste du concept AMG GT XX.

Cela fait près de deux ans que Mercedes fait monter l’intérêt autour de ce modèle. On sait déjà qu’il reposera sur la plate-forme entièrement nouvelle AMG.EA, qui combine aluminium, acier et matériaux composites pour réduire le poids et offrir une rigidité exceptionnelle. Pour Mercedes-Benz, cette plate-forme est la base qui servira à l’avenir de la marque en matière d’électrification.

Sous la carrosserie, la version de production devrait profiter d’une batterie de nouvelle génération et, selon les versions, jusqu’à trois moteurs à flux axial. Ces moteurs ont permis au concept d’atteindre plus de 1 000 kW (1 341 chevaux), une démonstration technique impressionnante.

Le modèle final sera probablement moins extrême, mais Mercedes-AMG mise beaucoup sur cette nouvelle génération du GT 4-Door, qui sera accompagnée d’un futur VUS utilisant la même architecture.

Alors que BMW se concentre sur des véhicules de masse avec la nouvelle génération Neue Klasse, Mercedes-AMG vise l’élite. La différence de stratégie de Mercedes-Benz est aussi étonnante puisque l’on produira une berline en premier alors que le segment des berlines de haute performance électriques ne fonctionne pas pour aucun constructeur. Il suffit de regarder les ventes de la Lucid Air Sapphire ou encore de la Tesla Model S Plaid pour le savoir. Les acheteurs cherchent des VUS plus que tout, alors pourquoi insister sur une berline? À cela, on peut ajouter un design particulièrement générique pour une voiture qui sera certainement très onéreuse. Malheureusement, avant même d’être lancée, cette berline GT a tout pour être un autre échec commercial en matière d’électrification pour Mercedes-Benz.