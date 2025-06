AMG dévoile un concept électrique avec recharge ultra-rapide en cinq minutes

Un concept révolutionnaire qui préfigure le modèle de série 2026 avec recharge éclair et technologie de moteur à flux axial.

Trois moteurs à flux axial développant plus de 1 341 chevaux

Recharge de cinq minutes pour une autonomie de 400 kilomètres

Lancement en production de série prévu pour 2026

Mercedes-AMG vient de lever le voile sur le Concept GT XX, une berline sport électrique à quatre portes d’avant-garde offrant plus de 1 341 chevaux et capable de recharger environ 340 à 360 kilomètres d’autonomie en seulement cinq minutes. Ce concept sert d’aperçu au futur modèle de série basé sur la nouvelle plateforme électrique haute performance d’AMG, dont la production débutera en 2026.

Ce véhicule visionnaire est le fruit d’une collaboration entre Mercedes-AMG et plusieurs partenaires technologiques, dont YASA, Mercedes-AMG High Performance Powertrains et des équipes de développement réparties sur différents sites. L’architecture mécanique s’inspire directement du savoir-faire en Formule 1 et de l’expérience acquise avec l’AMG ONE.

Une mécanique révolutionnaire à trois moteurs

Le Concept GT XX intègre trois moteurs à flux axial regroupés en deux unités de propulsion électrique haute performance : une à l’avant avec un moteur unique, et une à l’arrière avec deux moteurs. Ces moteurs de nouvelle génération offrent une densité de puissance trois fois supérieure à celle des moteurs électriques traditionnels, tout en étant deux fois plus légers et un tiers plus compacts.

Cette technologie à flux axial, initialement mise au point par le spécialiste britannique YASA (filiale de Mercedes-Benz), permet une intégration ultracompacte, idéale pour les véhicules sport. Chaque moteur arrière ne mesure que 79 millimètres de large, tandis que l’unité avant combinée atteint à peine 89 millimètres.

« Le cœur d’une AMG a toujours été le moteur, et cela ne changera pas avec notre plateforme électrique maison, » affirme Michael Schiebe, PDG de Mercedes-AMG. « Grâce à notre moteur à flux axial ultraperformant, nous proposons une motorisation révolutionnaire inégalée en densité de puissance, en légèreté et en compacité. »

Batterie avancée et recharge ultra-rapide

La batterie haute performance utilise des cellules cylindriques refroidies directement, logées dans des boîtiers en aluminium avec configuration à languettes complètes. Le système fonctionne à plus de 800 volts et maintient un haut niveau de puissance continue grâce à une gestion thermique intelligente utilisant une huile de refroidissement non conductrice.

Le concept peut atteindre une puissance de recharge continue moyenne de plus de 850 kilowatts sur une large plage de charge. Son autonomie estimée selon la norme WLTP est de 400 kilomètres, qu’il est possible de recharger en environ cinq minutes—l’équivalent de la distance entre Affalterbach et Spa-Francorchamps.

Les cellules de la batterie utilisent une chimie NCMA (nickel/cobalt/manganèse/aluminium) avec des anodes contenant du silicium, atteignant une densité énergétique de 300 Wh/kg. Plus de 3 000 cellules sont réparties dans des modules en plastique soudés au laser, intégrant des canaux de refroidissement directs.

Aérodynamisme poussé et design innovant

Malgré la présence de pneus larges haute performance, le Concept GT XX affiche un coefficient de traînée exceptionnel de 0,198, obtenu grâce à un travail aérodynamique minutieux. Parmi les caractéristiques clés : systèmes de gestion active de l’air, plancher optimisé et solutions de refroidissement intégrées, alliant efficacité et performance.

Le design extérieur intègre des segments de peinture luminescente utilisant la technologie d’électroluminescence, créant des effets visuels uniques lors de la conduite de nuit et pendant la recharge. Des haut-parleurs logés dans les phares avant assurent la génération de sons extérieurs tout en économisant poids et espace.