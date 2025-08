Tesla met fin aux commandes des Model S et Model X en Europe, n’offre que les unités en inventaire

Des ventes décevantes et une concurrence de plus en plus féroce font mal aux vieillissantes Model S et Model X

Tesla a cessé d’accepter les commandes pour les Model S et Model X en Europe, limitant leur disponibilité aux stocks existants, selon le pays. Ce changement, visible sur les différents sites européens du constructeur, marque un nouveau recul pour ces deux véhicules électriques vieillissants qui ont autrefois été les porte-étendards de la marque et des pionniers pour l’électrification.

Le constructeur américain avait déjà mis fin à la production des versions à conduite à droite des deux modèles en 2023. Plus tôt cette année, Tesla a également retiré la Model S et la Model X du marché chinois. Dans le cas de la Model X, l’arrivée de la Model Y à trois rangées a scellé son sort. Avec l’Europe maintenant retirée des marchés disponibles, les deux modèles ne sont désormais offerts qu’aux États-Unis et au Canada.

Les ventes de la Model S et de la Model X ont décliné de manière constante. Dans les rapports de livraison de Tesla, ces deux véhicules sont regroupés sous la catégorie « Autres modèles », aux côtés du Cybertruck et du Semi. Au premier semestre de 2025, seulement 23 275 unités de cette catégorie ont été livrées mondialement, comparativement à près de 700 000 livraisons pour les Model 3 et Model Y. Pour le deuxième trimestre de 2025 seulement, les livraisons d’« autres modèles » ont chuté de 52 %.

Tesla a introduit de légères mises à jour pour les Model S et Model X plus tôt cette année, incluant un éclairage ambiant multicolore et quelques changements esthétiques, accompagnés d’une hausse de prix. Malgré tout, la Model S en est rendue à sa 15e année modèle sans transformation majeure. Qu’il s’agisse de nouvelles couleurs ou de jantes redessinées, ce genre de modifications n’a pas relancé la demande.

Le site français de Tesla redirige maintenant vers les véhicules d’occasion et de démonstration, avec seulement quelques modèles neufs disponibles. Sur le site allemand, les clients sont automatiquement redirigés vers les pages d’inventaire. En résumé, il n’est plus possible de configurer une nouvelle Model S ou Model X en ligne.

Reste à voir combien de temps encore ces deux modèles seront offerts « tels quels » en Amérique du Nord et si Tesla prévoit investir dans de véritables remplaçants.