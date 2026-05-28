Audi s’intéresse à un VUS tout-terrain et au retour de la R8

La direction d’Audi affirme que l’entreprise évalue à la fois une stratégie de VUS axé sur le hors route tout en laissant entendre que la voiture sport emblématique R8 pourrait revenir.

Audi affirme que la demande régionale pourrait soutenir une offre de VUS robuste.

Le concept Q6 e-tron Off-Road démontre l’orientation des capacités envisagées par Audi.

Les commentaires du PDG alimentent la spéculation entourant une remplaçante de la R8 liée à Lamborghini.

Audi évalue des possibilités aux deux extrémités du spectre de la performance, alors que les dirigeants de l’entreprise discutent de la possibilité bien réelle de proposer à la fois des produits VUS robustes et du retour potentiel du supercar R8.

Lors de récentes discussions avec les médias, le PDG d’Audi, Gernot Döllner, a indiqué que le constructeur évalue un VUS davantage orienté vers le hors route, citant les besoins différents des clients selon les marchés. Une cible principale demeure les États-Unis.

« Les États-Unis ne constituent pas un seul marché », a déclaré Döllner en discutant des préférences régionales en matière de produits. Il a souligné que la demande pour les véhicules peut varier d’un État à l’autre, bien qu’un véhicule utilitaire plus robuste et axé sur l’aventure puisse séduire un éventail plus large d’acheteurs.

Comme nous le savons, les véhicules à vocation hors route continuent de gagner en popularité dans l’industrie. Des constructeurs, notamment Honda (Trailsport), Toyota (Woodland), Nissan (Rock Creek) et Subaru (Wilderness), ont augmenté le nombre de modèles offerts avec ces versions dédiées aux clients recherchant des capacités accrues et un style distinctif.

Audi a déjà testé le concept publiquement. En 2025, l’entreprise a présenté le concept Q6 e-tron Off-Road, un VUS électrique fortement modifié doté d’une garde au sol accrue de 6,3 pouces et d’une voie élargie de 9,8 pouces par rapport au modèle standard. Bien que le concept ait repoussé de nombreuses limites, il a également démontré comment Audi pourrait adapter ses plateformes de VUS existantes en variantes hors route.

L’idée ne se limite pas à Audi au sein du portefeuille du groupe Volkswagen. Bentley a récemment dévoilé un concept Bentayga axé sur le hors route. Pourquoi alors Audi ne suivrait-elle pas cette voie?

En parallèle, d’autres commentaires de Döllner ont donné un nouvel élan aux spéculations entourant une possible troisième génération de l’Audi R8.

Questionné au sujet de la perspective d’une nouvelle R8, le PDG a fait référence au groupe motopropulseur utilisé dans la supervoiture Temerario de Lamborghini.

« C’est un formidable moteur V8 dans la Temerario. 10 000 tr/min, un moteur vraiment exceptionnel », a déclaré Döllner lors d’une table ronde avec les médias.

Bien qu’il se soit abstenu de confirmer des plans de développement, Döllner a mis en lumière les avantages d’évoluer au sein du groupe Volkswagen et a souligné la capacité d’Audi à créer des produits distincts même lorsqu’elle partage sa technologie avec des marques affiliées.

Il a cité le futur modèle de production Audi C Sport, dérivé du Concept C et basé sur une architecture Porsche, comme preuve que le partage de plateformes ne dilue pas l’identité d’une marque.

Döllner a plus tard qualifié une nouvelle R8 de « bonne idée », alimentant davantage les discussions voulant qu’Audi puisse revoir sa stratégie en matière de voiture sport halo.

Des rapports publiés au cours de la dernière année ont évoqué une possible arrivée vers la fin de 2027 pour une nouvelle R8. Le directeur général d’Audi Sport, Rolf Michl, a également indiqué que l’analyse de rentabilité d’un tel véhicule est à l’étude, en insistant sur le fait que la rentabilité demeure une exigence essentielle.

Dans l’ensemble, ces commentaires suggèrent qu’Audi étudie des modèles de niche, potentiellement dans l’espoir d’accroître l’attrait mondial de la marque.

Source: Autoblog