Volvo sera autorisée à continuer d’importer ses véhicules aux États-Unis malgré une interdiction des véhicules connectés chinois

Une nouvelle règle du Département du Commerce interdira l’importation de véhicules utilisant des logiciels liés à la Chine ou à la Russie à partir de l’année-modèle 2027.

La même règle interdira également les composants informatiques en provenance de ces deux pays à partir de l’année-modèle 2030.

Malgré son actionnariat chinois, Volvo a reçu une autorisation du Département du Commerce pour poursuivre ses ventes aux États-Unis.

L’essor rapide de l’industrie automobile chinoise au cours des dernières années a suscité un certain nombre d’inquiétudes, notamment en ce qui concerne la sécurité nationale et la confidentialité des données numériques.

En effet, la Chine est connue pour être l’une des plus grandes sources de cyberattaques et de fuites de données au monde, que le régime actuel utilise pour obtenir des informations plus précises sur les nations occidentales.

Pour cette raison (et un soupçon de protectionnisme à l’ancienne), de nombreuses personnes aux États-Unis cherchent des moyens d’empêcher les véhicules connectés chinois d’atteindre leur marché local.

En fait, le Département du Commerce des États-Unis a ajouté une nouvelle règle en mars dernier qui interdira concrètement tout véhicule développé ou fabriqué en Chine.

C’est parce que, comme le rapporte Automotive News, la règle empêche la vente de véhicules dotés de logiciels qui ont été « conçus, développés, fabriqués ou fournis par des personnes détenues par, contrôlées par, ou soumises à la juridiction ou à la direction de » la Chine, en plus d’interdire la vente de véhicules connectés complets en provenance de Chine.

Compte tenu de la formulation large de cette règle, cela pourrait affecter tous les véhicules ou constructeurs qui ont des liens d’une manière ou d’une autre avec la Chine.

C’est un problème pour Volvo car, même si les voitures qu’elle vend aux États-Unis sont encore majoritairement développées et conçues en Suède, et que la fabrication a lieu en Europe ou en Caroline du Sud, le constructeur automobile appartient au groupe chinois Geely.

En théorie, cela la mettrait en infraction avec la nouvelle règle et l’empêcherait donc de vendre des voitures aux États-Unis à partir de l’année-modèle 2027, date à laquelle l’interdiction des logiciels chinois entrera en vigueur.

Cette même règle interdit également les logiciels en provenance de Russie, une autre menace bien connue pour la cybersécurité, et elle interdira le matériel informatique de ces deux pays à partir de l’année-modèle 2030.

Afin d’être autorisée à continuer d’exercer ses activités aux États-Unis, Volvo a suivi une procédure pour obtenir une dérogation à la règle, en invoquant des dispositions contenues dans les documents du Département du Commerce qui autorisent les fusions ou acquisitions d’entreprises.

Le constructeur automobile a déclaré que cette exemption faisait suite à des discussions avec des responsables américains au cours desquelles l’entreprise a clarifié sa gouvernance et ses mesures de sécurité des données.

Cette exemption pour Volvo pourrait s’avérer un avantage précieux pour Geely, car elle pourrait signifier que ses autres marques, comme Zeekr, pourraient également être autorisées à opérer aux États-Unis dans les années à venir.

De plus, Volvo exploite déjà une usine de fabrication aux États-Unis, ce qui pourrait donner à Geely un autre avantage sur ses concurrents chinois pour une éventuelle entrée sur le marché américain.

Cela dit, les constructeurs automobiles chinois ne sont pas encore sortis d’affaire à cet égard, car un projet de loi visant à empêcher la vente de véhicules, de pièces et de logiciels automobiles développés en Chine ou en partenariat avec la Chine gagne un soutien bipartisan, en particulier dans les États producteurs d’automobiles comme le Michigan.

Source : Automotive News