Essai routier Lucid Air Touring 2025 : La meilleure berline électrique haut de gamme

Oubliez les Tesla, Mercedes-Benz EQS et autres berlines électriques de luxe : la Lucid Air les écrase toutes.

La Lucid Air Touring surclasse ses rivales grâce à une autonomie, des performances et un raffinement intérieur supérieurs.

Même dans un domaine aussi concurrentiel, aucun constructeur automobile traditionnel ne propose un véhicule électrique aussi bien conçu.

Avec 620 chevaux et 653 km d’autonomie, la Touring est le modèle idéal de la gamme.

Il m’a fallu beaucoup plus de temps que je ne l’aurais souhaité, mais j’ai enfin pu me remettre au volant d’une Lucid Air. La dernière fois que j’en ai conduit une, c’était il y a plus de deux ans, en pleine tempête de neige, et le trajet a duré 14 minutes. Pas vraiment l’idéal. Ainsi, après cinq jours passés à bord de cette Lucid Air Touring rouge zénith 2025, je peux affirmer en toute confiance que le seul regret que j’aie est le temps qu’il m’a fallu pour en reprendre une.

Si vous êtes à la recherche d’une berline électrique haut de gamme, arrêtez-vous. La Lucid Air est celle qu’il vous faut. Bien sûr, il existe des alternatives : Mercedes EQS ? Non. Tesla Model S ? S’il vous plaît. Malgré mon amour pour elles, même la Porsche Taycan et l’Audi RS e-tron GT ne sont pas à la hauteur. En matière de design, de technologie, d’expérience de conduite et de valeur, la Lucid Air est inégalée. Vraiment, vous n’avez pas besoin de lire le reste de l’article…

La gamme et les prix

La gamme Lucid commence avec l’Air Pure à propulsion, qui coûte 94 500 $ au Canada. Elle est dotée d’un seul moteur, d’une puissance de 430 chevaux et d’une autonomie maximale de 676 km. Au sommet de la gamme, on trouve la Sapphire, un monstre de 1 234 chevaux dont le prix s’élève à 325 000 $. Mais c’est la Touring qui est la plus intéressante. Il démarre à 107 000 $ et dispose de deux moteurs pour la traction intégrale et d’une batterie plus importante de 92 kWh. Mon modèle d’essai, avec quelques options de choix, a atterri à 122 000 $.

À titre de comparaison, une Tesla Model S Long Range coûte 114 900 $, offre une autonomie légèrement supérieure et est un peu plus rapide à 100 km/h, mais elle est loin d’être aussi raffinée, élégante ou de bonne qualité. La Taycan 4S commence à 135 000 $, a moins de puissance et d’autonomie, et n’égale pas le confort ou l’aspect pratique de la Lucid. Une Taycan Cross Turismo ou Sport Turismo, la moins chère à partir d’un peu plus de 155 000 $, pourrait me convaincre, bien qu’un malus de 48 000 $ soit difficile à avaler…

Style et espace intérieur

La Lucid Air a de la prestance. Elle est élégante, longue (un peu moins de 5 mètres) et aérodynamiquement optimisée avec un coefficient de traînée de seulement 0,197. Des détails comme l’insigne de l’ours californien et l’ouverture massive du hayon arrière lui confèrent une identité propre. L’espace de rangement est un autre point fort : 627 litres dans le coffre et 283,4 litres supplémentaires dans la malle. C’est plus d’espace de chargement que beaucoup de petits VUS.

L’intérieur est superbe. L’équipe de designers de Lucid a su mettre en valeur les matériaux, les textures et l’agencement de l’habitacle. Mon modèle d’essai était équipé d’un mélange de cuir et de daim avec des garnitures en bois magnifiquement exécutées. L’habitacle comprend un énorme écran incurvé de 34 pouces, un second écran tactile inférieur de 12,5 pouces et un troisième écran à l’arrière pour les commandes de climatisation. L’empattement est de près de 3 mètres, ce qui signifie qu’il y a suffisamment d’espace à l’arrière pour s’étirer, même avec deux sièges bébés installés.

Performances et autonomie

La Touring à double moteur développe 620 chevaux, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Pour donner un ordre d’idée, c’est juste un dixième de seconde de moins qu’une BMW M5 de 2025 à 140 000 $ et 715 chevaux. Pas mal pour une berline de luxe de 5 000 livres.

Ce qui est vraiment impressionnant, c’est l’autonomie. Avec sa batterie de 92 kWh, la Touring a une autonomie de 653 km. J’ai pris la mienne avec une charge de 96 % et environ 640 km affichés. Après une semaine de conduite enthousiaste, il me restait encore près de 300 km au compteur. L’architecture électrique 900V de la Lucid contribue à l’efficacité, en permettant une charge rapide jusqu’à 250 kW. Cela signifie que vous pouvez ajouter des centaines de kilomètres en quelques minutes à un chargeur rapide à courant continu.

Lucid a réussi à donner à une berline lourde et imposante une impression de légèreté et d’agilité. Les amortisseurs adaptatifs font des miracles, absorbant avec aisance les routes bombardées de Montréal. Le freinage régénératif est presque parfaitement calibré, et même si j’aimerais avoir un moyen plus rapide de l’ajuster (comme les palettes de Hyundai et de Kia), le réglage standard est si bien calibré que je l’ai à peine effleuré.

La direction est vive, mais pas trop agressive, et les freins ont une excellente sensation. Contrairement à d’autres véhicules électriques lourds, l’Air Touring n’est pas encombrante. Elle est facile à conduire, confortable sur les longs trajets et incroyablement rapide lorsque vous le souhaitez.

Technologie et infodivertissement

L’écran de 34 pouces offre une interface simple et intuitive, mais Lucid doit encore corriger quelques bogues logiciels. Apple CarPlay s’est montré parfois capricieux, que ce soit avec ou sans fil, et certaines interactions entre les deux écrans ont semblé un peu lentes. Cela dit, tout, des commandes de climatisation au système de navigation, fonctionne bien une fois que l’on s’y est habitué. Le système audio à 21 haut-parleurs en option est excellent, mais j’ai surtout apprécié le silence de l’habitacle.

Le verdict

Je m’attendais à être impressionné lors de cet essai routier, mais la Lucid Air Touring a encore dépassé mes attentes. Le style, l’intérieur, la dynamique de conduite — tout est si bien exécuté. À 122 000 $, il offre plus d’autonomie, de puissance et de raffinement que n’importe quel autre véhicule du segment.

Lucid est peut-être une jeune entreprise, mais elle a construit un véhicule électrique qui surpasse les marques traditionnelles. Le logiciel présente de petites bizarreries, mais celles-ci peuvent être corrigées par des mises à jour par la voie des airs en cours de route. Les fondamentaux, en revanche, sont parfaits. C’est peut-être l’une de mes voitures préférées de l’année. Et nous ne sommes qu’en mars.