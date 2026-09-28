Volkswagen confirme que l’ID. Tiguan succédera aux ID.4 et ID.5 en 2027.

Le VUS compact électrique sera dévoilé en octobre, lancé en Europe au début de 2027, puis arrivera plus tard en Amérique du Nord.

Volkswagen dévoilera l’ID. Tiguan électrique au début d’octobre.

Le nouveau VUS remplacera à la fois l’ID.4 et l’ID.5, réservée à l’Europe.

L’ID. Tiguan devrait prendre la relève en Amérique du Nord, où l’ID.4 a échoué.

Volkswagen remplacera les ID.4 et ID.5 par un nouveau VUS compact électrique portant l’un de ses noms de modèles les plus reconnaissables, celui de son actuel modèle le plus vendu à l’échelle mondiale. L’ID. Tiguan fera ses débuts mondiaux au début d’octobre avant d’arriver sur les marchés européens au début de 2027.

L’Amérique du Nord recevra le VUS électrique plus tard, bien que Volkswagen n’ait pas encore annoncé de date de lancement ni confirmé les caractéristiques propres à ce marché.

L’ID. Tiguan représente la prochaine étape de la nouvelle stratégie de nomenclature de Volkswagen pour ses véhicules électriques. Présentée en septembre 2025, cette approche remplace les désignations numériques des VÉ par des noms déjà associés aux véhicules à moteur à combustion de la marque. Les ID. Polo et ID. Cross ont été les premiers modèles annoncés dans le cadre de ce système. Volkswagen avait inauguré sa nomenclature ID originale avec la voiture compacte à hayon ID.3 en 2018.

L’ID. Tiguan ne remplacera pas directement le Tiguan à moteur à combustion. Les deux demeureront offerts, ce qui permettra à Volkswagen de proposer des motorisations électriques, à essence, diesel et hybrides rechargeables sous un même nom de produit, selon le marché. Volkswagen prévoit également offrir un Tiguan hybride en Amérique du Nord au cours des prochaines années.

L’ID. Tiguan est un VUS électrique de nouvelle génération doté d’une carrosserie entièrement redessinée et de la présence visuelle d’un véhicule appartenant à un segment supérieur. Les prototypes camouflés laissent croire qu’il partagera certains thèmes stylistiques avec les plus petits ID. Polo et ID. Cross, notamment des éléments du nouveau langage stylistique « Pure Positive » de Volkswagen.

Le constructeur affirme que le modèle électrique misera sur les priorités du Tiguan en matière d’espace intérieur, de commandes simples et de polyvalence au quotidien. Les caractéristiques techniques, les capacités des batteries, les estimations d’autonomie et les puissances n’ont pas encore été dévoilées.

L’arrivée de l’ID. Tiguan viendra clore un chapitre incertain pour les multisegments électriques actuels de Volkswagen. L’ID.5, vendue en Europe, mais jamais offerte en Amérique du Nord, avait déjà été désignée comme une victime potentielle des plans de réduction de la gamme de produits du Groupe Volkswagen.

Aux États-Unis, Volkswagen a mis fin à la production de l’ID.4 à son usine d’assemblage de Chattanooga, au Tennessee, en avril. L’entreprise s’attend à ce que les stocks restants chez les concessionnaires permettent de soutenir les ventes jusqu’en 2027, ce qui pourrait contribuer à assurer la transition avant l’arrivée de l’ID. Tiguan dans les salles d’exposition nord-américaines.