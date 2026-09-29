Batteries de VÉ moins chères : GM et LG créent 500 emplois au Tennessee

La coentreprise Ultium Cells transformera son usine de Spring Hill, au Tennessee, pour produire en série des cellules prismatiques LMR destinées aux futurs VÉ de GM.

Spring Hill produira des cellules prismatiques LMR pour les futurs VÉ de GM.

Le LMR vise 33 % plus de densité énergétique que le LFP, à coût comparable.

L’effectif passera de 1 200 à 1 700 personnes ; travaux de fin 2026 à 2028.

General Motors et LG Energy Solution moderniseront leur usine de batteries commune de Spring Hill, au Tennessee, afin d’y fabriquer un nouveau type de cellule à moindre coût pour les futurs véhicules électriques (VÉ) de GM. Les travaux commenceront plus tard cette année et devraient se terminer en 2028, selon l’annonce d’Ultium Cells.

Le projet devrait créer 500 emplois, ce qui fera passer l’effectif de l’usine de 1 200 à 1 700 personnes une fois les travaux terminés.

Ultium Cells, la coentreprise de batteries détenue par GM et LG, affirme que Spring Hill devrait devenir la première usine au monde à produire en série des cellules prismatiques au lithium riches en manganèse (LMR). « L’usine devrait être la première à fabriquer cette technologie à grande échelle », a déclaré le porte-parole de GM Stu Fowle au Detroit Free Press.

LMR : 33 % plus d’énergie que le LFP, à coût comparable

La batterie figure parmi les composants les plus coûteux d’un véhicule électrique, d’où l’importance de la chimie qu’elle renferme. À l’heure actuelle, le choix privilégié pour les VÉ abordables est le lithium-fer-phosphate (LFP), qui se passe de métaux coûteux comme le nickel et le cobalt.

Comme son nom l’indique, la chimie LMR mise largement sur le manganèse, un métal moins cher et plus abondant. Selon Ultium Cells, les cellules LMR ont le potentiel de stocker 33 % plus d’énergie que les cellules LFP, à coût comparable.

Pourquoi est-ce important pour les automobilistes ? Plus d’énergie dans le même espace, c’est plus d’autonomie avec une batterie de même taille. Selon le Free Press, le chef de la direction financière de GM, Paul Jacobson, a affirmé lors d’un événement de l’industrie en septembre que la baisse des coûts liée au LMR entraînerait une « amélioration marquée » de l’autonomie et de la valeur d’un VÉ construit par GM.

Le terme « prismatique » décrit la forme de la cellule : un rectangle plat à boîtier rigide, un peu comme un épais livre à couverture rigide.

En chiffres

Lieu : Spring Hill, Tennessee

Spring Hill, Tennessee Nouveau type de cellule : lithium riche en manganèse (LMR), format prismatique

lithium riche en manganèse (LMR), format prismatique Avantage énergétique : gain potentiel de 33 % par rapport au LFP (donnée de l’entreprise)

gain potentiel de 33 % par rapport au LFP (donnée de l’entreprise) Travaux : début plus tard en 2026, fin prévue en 2028

début plus tard en 2026, fin prévue en 2028 Emplois : 500 nouveaux postes, portant l’effectif de 1 200 à 1 700 personnes

500 nouveaux postes, portant l’effectif de 1 200 à 1 700 personnes Investissement : 1 milliard $ US d’ici 2030, incluant un projet de stockage d’énergie déjà en cours

La production LMR succède à un projet de stockage d’énergie de 70 millions $ US

L’usine de Spring Hill tourne déjà. Depuis juin 2026, elle fabrique des cellules LFP pour des systèmes de stockage d’énergie, ces grandes installations de batteries qui emmagasinent l’électricité pour les entreprises et les réseaux électriques, à l’intention des clients de LG Energy Solution Vertech. GM évaluait alors ce projet à 70 millions $ US, rapporte le Free Press.

Ce virage faisait suite au plan annoncé par GM en mars de rappeler 700 travailleurs syndiqués de l’UAW mis à pied pour produire des batteries non destinées aux véhicules. Pour l’instant, le site d’Ultium à Warren, en Ohio, est le seul des deux à fabriquer des batteries de VÉ pour des véhicules GM aux États-Unis.

Ultium Cells précise que l’investissement combiné dans les projets de stockage et LMR, ainsi que dans l’amélioration des installations, atteindra 1 milliard $ US d’ici 2030.

Aucune date de début de production pour l’instant

Petit bémol : ces batteries n’apparaîtront pas tout de suite dans un VÉ de GM. Reuters rapporte que les entreprises n’ont pas précisé quand la production de cellules LMR commencera une fois les travaux terminés en 2028. GM s’était déjà fixé comme objectif de lancer la production commerciale de cellules LMR dans une usine américaine en 2028.

Les plans de GM en matière de batteries évoluent aussi. Selon Reuters, le responsable des batteries du constructeur a indiqué que GM pourrait abandonner un projet de cellules LFP pour se concentrer sur le LMR.

La place du LMR dans la gamme de batteries de GM

Kurt Kelty, vice-président, batteries et durabilité, chez GM, a précisé que les batteries à haute teneur en nickel, plus coûteuses, conserveront leur place au sommet de la gamme. « Les batteries à haute teneur en nickel continueront d’offrir à nos clients la plus grande autonomie de notre gamme », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que le LMR place GM devant les chimies plus abordables d’aujourd’hui et lui permettra de « réduire les coûts tout en offrant de meilleures performances ».

Injae Pahk, président d’Ultium Cells, a qualifié le projet de deuxième investissement majeur de l’entreprise sur le site. Le gouverneur du Tennessee, Bill Lee, a remercié Ultium Cells pour les nouveaux emplois manufacturiers qui s’ajouteront dans l’État.