Le Jeep Cherokee Trailhawk 2027 ajoute une garde au sol surélevée, des plaques de protection et un design plus robuste au Cherokee hybride

Le Trailhawk vise à redonner des compétences hors route au nom Cherokee.

Ce modèle utilise le même groupe motopropulseur hybride que le Cherokee régulier, mais ajoute une suspension plus performante.

Les prix débuteront à 57 490 $ au Canada.

Lors du lancement de l’actuelle génération du Jeep Cherokee l’année dernière, plusieurs ont estimé que le VUS compact avait délaissé ses capacités hors route au profit d’une meilleure économie de carburant.

Pour y remédier, Jeep ajoute désormais une version Trailhawk au nouveau Cherokee hybride, qui arrivera sur le marché plus tard cette année, à temps pour l’année-modèle 2027.

Bien qu’il conserve le moteur turbo hybride de 1,6 litre du Cherokee régulier, le Trailhawk profite d’un système de suspension révisé ainsi que d’éléments de carrosserie exclusifs qui servent à la fois à le distinguer visuellement et à améliorer ses angles d’attaque et de sortie.

L’élément central est une suspension surélevée d’un pouce qui confère au Cherokee Trailhawk une garde au sol de 9 pouces (22,9 cm) — soit 0,3 pouce de moins que le Subaru Forester Wilderness Hybride 2027, mais 0,5 pouce de plus que le Toyota RAV4 Woodland et 0,8 pouce de plus que le Honda CR-V TrailSport.

Selon Jeep, le Cherokee Trailhawk affiche un angle d’attaque de 28,8 degrés, un angle de sortie de 31,8 degrés et un angle ventral de 21,9 degrés.

Ce nouveau modèle du Cherokee peut également franchir des cours d’eau d’une profondeur maximale de 24 pouces (60,9 cm), ce qui est supérieur à tout autre véhicule de sa catégorie.

Grâce à cette surélévation ainsi qu’à des amortisseurs recalibrés et de nouveaux tarages de ressorts, le Cherokee Trailhawk offre une articulation de suspension nettement supérieure à celle du modèle de série, qui privilégie le confort et l’efficacité énergétique au détriment du tout-terrain.

Le Cherokee Trailhawk est également équipé du système 4×4 Jeep Active Drive II avec mode verrouillé, en plus d’un boîtier de transfert à deux vitesses exclusif dans la catégorie, facilitant le franchissement de rochers ainsi que la montée et la descente de pentes abruptes.

De plus, Jeep a ajouté des plaques de protection en acier sous le véhicule afin de protéger des impacts directs l’essieu avant, la batterie hybride, le câblage et le réservoir de carburant.

Tous ces éléments lui valent l’écusson « Trail Rated », accordé aux modèles Jeep seulement après avoir réussi une série d’essais standardisés évaluant leurs aptitudes tout-terrain.

Côté design, le Jeep Cherokee Trailhawk 2027 se distingue également de la version de base par sa calandre noir lustré, ses crochets de remorquage rouges à l’avant comme à l’arrière, ainsi que son pare-chocs avant redessiné.

Un autocollant de capot Trailhawk noir mat est également de la partie, tout comme deux designs exclusifs de jantes en alliage de 17 pouces, chaussées de pneus tout-terrain Nexen Roadian ATX.

À l’intérieur, le Cherokee Trailhawk arbore une nouvelle sellerie vert mante rehaussée de coutures contrastantes rouges et de logos Trailhawk gravés dans les dossiers des sièges avant.

Ce modèle se démarque aussi par son sélecteur de vitesses rotatif noir et un contour rouge autour de la molette du système Selec-Terrain, rappelant des détails semblables sur le Wrangler Rubicon.

Côté équipement, le Cherokee Trailhawk reprend l’essentiel de la version haut de gamme Overland : un écran tactile d’infodivertissement de 12,3 pouces, un combiné d’instruments de 10,25 pouces, des sièges avant chauffants à réglage électrique, un volant chauffant, un hayon à commande électrique mains libres, ainsi que des mémoires de réglages pour le siège conducteur, entre autres.

Le prix de départ canadien sera de 57 490 $, frais de transport et de préparation inclus, et trois ensembles d’options seront proposés.

Le premier est l’ensemble « Sun & Sound », qui comprend un toit ouvrant panoramique et une chaîne audio haut de gamme Alpine, le second est l’ensemble de remorquage (offrant une capacité de 3 500 lb) et le dernier est le groupe « Advanced Pro Tech », comprenant des sièges avant ventilés, des sièges arrière chauffants et un système de caméras à 360 degrés avec lave-objectifs avant et arrière.

La production doit débuter au Mexique plus tard cette année, moment auquel les concessionnaires canadiens commenceront également à prendre les commandes.