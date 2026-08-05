Lucid retarde à 2027 le lancement de son modèle « abordable »

Chez Lucid, on promet depuis longtemps un modèle électrique plus accessible, qui va permettre à la compagnie d’élargir sa clientèle. Ledit modèle devait initialement débarquer à la fin de 2026, mais la nouvelle direction de l’entreprise vient de repousser cette échéance à 2027.

Le Cosmos ne sera pas produit avant le début de 2027

Le nouveau grand patron de Lucid, Silvio Napoli, est entré en poste en juin

L’entreprise a réduit ses effectifs de 18 % le même mois

C’est le site InsideEVs qui rapporte cette nouvelle, dans le cadre de l’appel aux investisseurs passé par Silvio Napoli mardi dernier lors de la publication des résultats du deuxième trimestre.

Le grand patron a été clair : Lucid ne répétera pas les erreurs commises par le passé en précipitant un produit sur le marché avant qu’il soit prêt.

Une révision en profondeur

Le Cosmos, qui devrait afficher un prix sous la barre des 50 000 $ US, représente une pièce maîtresse pour l’avenir de Lucid.

Au même titre que le R2 pour Rivian, le modèle doit permettre à l’entreprise d’augmenter ses volumes de vente et de générer des revenus plus substantiels. La production devait débuter à l’usine saoudienne du constructeur vers la fin de 2026, mais elle est maintenant prévue pour le début de 2027, avec une cadence plus soutenue à partir de la seconde moitié de cette même année.

Selon Silvio Napoli, l’usine continue de prendre forme, tandis que l’entreprise poursuit les essais de prototypes et la mise en place de sa chaîne d’approvisionnement. Le dirigeant n’a pas caché que les modèles Air et Gravity ont souffert de problèmes de qualité, notamment du côté logiciel, une situation qu’il souhaite éviter avec ce nouveau produit qu’il qualifie d’incontournable pour l’avenir de la marque.

Fait rare pour une entreprise cotée en bourse, Lucid a admis candidement plusieurs lacunes dans son communiqué du deuxième trimestre, reconnaissant un manque de constance dans l’exécution, un sous-investissement dans le service à la clientèle, ainsi qu’une réponse trop lente face aux enjeux de qualité.

Personne n’a dit que lancer une nouvelle compagnie automobile était facile.

Redressement en cours

Depuis son arrivée en juin, Silvio Napoli a orchestré une refonte importante de l’entreprise. Le directeur des opérations, la directrice financière et l’ingénieur en chef ont tous quitté le navire ces derniers mois. La compagnie a également retiré un quart de travail de son usine de l’Arizona afin d’ajuster la production à la demande réelle.

L’ensemble de ces mesures aurait permis de dégager 1,4 milliard USD d’économies pour l’année en cours.

Lucid conçoit des véhicules techniquement impressionnants, mais les ventes peinent à maintenir le rythme espéré. Au deuxième trimestre, la perte nette a dépassé le milliard de dollars américains, comparativement à environ 539 millions USD un an plus tôt. L’entreprise affirme néanmoins disposer de liquidités suffisantes, soit 3 milliards USD, pour tenir jusqu’en 2027.

D’où l’importance du modèle plus abordable qui aurait le potentiel de s’écouler en grand nombre et de renflouer les coffres.

Patience, donc, pour ce véhicule Lucid plus abordable. Nous allons surveiller ce dossier de près.