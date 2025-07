La Lucid Air établit un record Guinness avec un trajet de 1 205 kilomètres sur une seule charge

Lucid réalise le plus long trajet jamais effectué par un véhicule électrique sur une seule charge, dépassant le précédent record de 160 kilomètres.

La Lucid Air a parcouru 1 205 km à travers l’Europe sans recharger, établissant un nouveau record Guinness.

Ce trajet a surpassé le précédent record de Nio de 160 km, avec une vérification et une documentation officielles.

La Lucid Air Grand Touring offre une autonomie WLTP de 960 km et une capacité de recharge ultrarapide.

Lucid Motors a établi un nouveau record Guinness pour la plus longue distance parcourue par un véhicule électrique sur une seule charge. La Lucid Air Grand Touring a couvert 1 205,8 km entre Saint-Moritz, en Suisse, et Munich, en Allemagne, sans s’arrêter pour recharger, battant ainsi le précédent record de 160 km.

Le trajet record a eu lieu les 5 et 6 juillet. Umit Sabanci, Kenneth Schofield et Fergal McGrath ont complété l’itinéraire, qui comprenait des routes alpines, des autoroutes et des routes locales. Selon Lucid, le parcours a été vérifié par des représentants officiels du Guinness World Records.

« Ce record d’autonomie représente une étape importante », a déclaré Eric Bach, vice-président principal du produit et ingénieur en chef chez Lucid, dans un communiqué accompagnant l’annonce. Il a attribué ce résultat à l’efficacité du véhicule, à son système haute tension et à la technologie de gestion de la batterie.

La Lucid Air Grand Touring utilisée pour ce trajet est équipée d’un système à deux moteurs produisant 819 ch, ce qui lui permet de passer de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Le véhicule affiche une autonomie WLTP allant jusqu’à 824 km, avec une consommation d’énergie variant entre 16,0 et 13,5 kWh sur 100 km. Avec des chargeurs rapides CC compatibles, la berline peut ajouter environ 300 km d’autonomie en environ 11 minutes.

Il s’agit du deuxième record Guinness impliquant Sabanci et Lucid. En 2024, Sabanci avait déjà conduit une Lucid Air Grand Touring à travers neuf pays sur une seule charge, établissant le record du plus grand nombre de pays traversés sans recharger.

D’autres constructeurs ont aussi tenté des trajets longue distance en véhicule électrique. En décembre 2023, la berline Nio ET7 a parcouru 1 044 km entre Shanghai et Xiamen grâce à une batterie semi-solide de 150 kilowattheures, terminant le trajet de 14 heures avec 7 % d’énergie restante.

Lors de tests indépendants menés par la Fédération automobile norvégienne et Motor.no, la Lucid Air Grand Touring a atteint 832 km lors d’un essai d’autonomie, le meilleur résultat parmi 27 véhicules électriques évalués, bien que 130 km en deçà de son maximum annoncé.

Lucid a récemment introduit Android Auto sur toute la gamme Air en Amérique du Nord, élargissant son offre logicielle en parallèle de ses avancées matérielles.