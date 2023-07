INEOS Automotive présente le prototype Grenadier alimenté à l’hydrogène

INEOS Automotive dévoile le prototype Grenadier à zéro émission, qui utilise le groupe motopropulseur à pile à combustible à hydrogène de BMW.

Le prototype de Grenadier à l’hydrogène ne produit aucune émission et offre un contrôle supérieur hors des sentiers battus.

Développé avec AVL, il a été testé dans les montagnes autrichiennes et dans des conditions tout-terrain d’exceptions.

INEOS demande un soutien gouvernemental pour la croissance de l’infrastructure de l’hydrogène.

INEOS Automotive a dévoilé son prototype de véhicule à hydrogène Grenadier au Goodwood Festival of Speed. Le 4X4 zéro émission témoigne de l’engagement d’INEOS en faveur d’un avenir durable. Il est propulsé par ce qui est considéré comme le groupe motopropulseur à pile à hydrogène le plus avancé et le plus puissant du secteur automobile, selon BMW.

Le prototype Grenadier n’est pas seulement une merveille technologique, mais aussi un précurseur en termes de performances. Ses moteurs électriques assurent un contrôle précis de la vectorisation du couple pour chaque roue arrière, ce qui garantit un contrôle et une manœuvrabilité remarquable dans toutes les conditions hors route. Cette capacité, associée à l’absence d’émissions, incarne l’engagement d’INEOS en faveur du zéro net, comme l’a déclaré Lynn Calder, PDG d’INEOS Automotive.

Développé en partenariat avec le bureau de conseil en ingénierie autrichien AVL, le prototype Grenadier a fait ses preuves en conquérant les sentiers escarpés des montagnes autrichiennes et en relevant divers défis tout-terrain dans les environs de Graz. Ces essais rigoureux permettent de s’assurer que les capacités routières et tout-terrain du véhicule, ainsi que ses capacités de remorquage, restent inchangées malgré le passage à l’hydrogène.

À l’exception d’un renflement du capot pour accueillir la pile à combustible, le démonstrateur Grenadier à hydrogène est identique au Grenadier de série. La flexibilité de la plate-forme du véhicule a permis aux ingénieurs d’INEOS Automotive d’intégrer le groupe motopropulseur zéro émission en modifiant le cadre de l’échelle et l’essieu arrière.

L’engagement d’INEOS en faveur d’un avenir sans émissions ne s’arrête pas à ce prototype. Outre un modèle entièrement électrique prévu pour 2026, l’entreprise s’est aussi engagée à utiliser l’hydrogène, un carburant clé pour l’avenir, dont INEOS produit 400 000 tonnes par an. Cependant, le PDG Lynn Calder insiste sur la nécessité d’obtenir le soutien des dirigeants politiques pour développer l’infrastructure nécessaire à la croissance de ce secteur d’activité.

Alors que le prototype Grenadier alimenté à l’hydrogène fait ses débuts, il marque une étape importante dans le parcours d’INEOS Automotive vers un avenir sans émissions, démontrant que la protection de l’environnement et les performances exceptionnelles d’un véhicule peuvent effectivement aller de pair.