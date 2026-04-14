Ineos envisage d’ouvrir une usine aux États-Unis

L’entreprise britannique fabrique actuellement le VUS Grenadier et le pick-up Quartermaster en France.

Cela expose le Quartermaster à la « Chicken Tax » de 25 % aux États-Unis.

Ineos vise la vente de 250 000 véhicules par an d’ici le début des années 2030, la plupart aux États-Unis.

Après s’être rapidement imposé sur plus de 50 marchés à travers le monde, Ineos Automotive, fabricant du VUS Grenadier et du pick-up Quartermaster, cherche à poursuivre son expansion, ce qui pourrait nécessiter une usine aux États-Unis.

En effet, le plus grand marché du constructeur est celui des États-Unis, où environ 60 % de sa production a été livrée.

Puisque l’entreprise souhaite produire et vendre entre 200 000 et 250 000 véhicules par an d’ici le début des années 2030, il est logique pour elle de se concentrer sur son marché principal.

Pour ce faire, Ineos Automotive envisage d’implanter une usine d’assemblage dans le pays, ce qui pourrait réduire ses coûts de production et, plus crucialement, éviter la « Chicken Tax ».

Ce tarif douanier de 25 % est prélevé sur les camionnettes importées depuis 1964 afin de réduire la concurrence pour l’industrie automobile américaine.

En raison de son assemblage final en France, l’Ineos Quartermaster est actuellement le seul véhicule en vente soumis à la « Chicken Tax », ce qui explique pourquoi son prix est supérieur de 13 400 $ US à celui du VUS Grenadier, pourtant très similaire, qui en est exempté car il est considéré comme un « véhicule de tourisme » plutôt que comme un « camion léger ».

Fabriquer le Quartermaster aux États-Unis pourrait donc permettre à Ineos d’aligner son prix sur celui du Grenadier (71 000 $ US de base), ce qui devrait stimuler les ventes.

À titre de comparaison, les deux modèles sont affichés exactement au même prix au Canada, avec un prix de départ de 96 695 $ CAD, ce qui équivaut à 70 260$ US aux taux de change actuels.

En plus de ses deux modèles actuels, Ineos est susceptible de fabriquer le futur Fusilier aux États-Unis également, si elle y ouvre une usine dans les mois ou années à venir.

Ce futur produit est un VUS plus petit qui devait initialement être entièrement électrique, mais cela pourrait avoir changé depuis l’annonce initiale du modèle.

En effet, l’entreprise a suspendu le développement de son premier véhicule électrique à la mi-2024 en raison de la chute des ventes de véhicules électriques dans le monde, et particulièrement aux États-Unis.

Depuis lors, le constructeur a déclaré travailler activement sur un modèle destiné à se placer sous le Grenadier dans sa gamme, ce qui suggère que le travail sur le Fusilier a repris.

Étant donné que les ventes de VÉ n’ont pas réellement rebondi entre ces deux annonces, il est possible que le Fusilier soit finalement propulsé par un moteur à combustion, peut-être avec une forme d’hybridation.

On ignore encore si ce modèle poursuivra le partenariat de la marque avec BMW, qui fournit les moteurs six cylindres en ligne pour le Grenadier et le Quartermaster.

Source : Carscoops